Кремль готовит решающий рывок на Донбассе: Андрусив предупредил о тяжелой осени

Военный объясняет, почему Кремль сосредоточил резервы на Донецком направлении и что это означает для хода войны осенью и зимой.

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Путин и война / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

На фоне сообщений о том, что Путин решил повысить ставки, украинские аналитики фиксируют перегруппировку российских резервов именно на Донецком направлении. Военный эксперт Виктор Андрусив объясняет, почему это свидетельствует не о подготовке Кремля к затяжной войне с мобилизацией, а о попытке дожать Донбасс до установленного крайнего срока - и какие два ключевых направления - бомбардировки Киева и имитация переговоров - будут определять эту осень. Публикуем его анализ.

Стратегические заметки на осень Вчера появилась новость, что Путин решил повысить ставки и усилить эскалацию. Якобы он сказал своему окружению, что иначе "его повесят". Я не склонен доверять такой информации, ведь в конечном итоге за развал экономики и страны его тоже могут повесить. Лучшим показателем решения Путина является поле боя, и здесь все стало достаточно очевидным. видео дня

Путин принял решение дожать Донбасс и остановиться.

Об этом свидетельствует логика военных действий. Судя по событиям августа, российский Генштаб перегруппировывает все резервы именно на Донецком направлении. Именно здесь наблюдается наибольшая интенсивность боевых действий. Это доказывает, что осенне-зимняя кампания будет сосредоточена именно на этом направлении. В то же время для ведения длительной войны это нелогичное решение

Во-первых, если бы Путин планировал долгосрочную кампанию с дополнительной мобилизацией, то логичнее всего было бы сосредоточиться на Запорожском направлении. Захват Запорожья и последующая угроза захвата Днепра, с точки зрения долгосрочной войны, гораздо более перспективны, чем захват Славянска и Краматорска.

Во-вторых, для захвата остальной части Донецкой области не требуется масштабная мобилизация, достаточно перегруппировать значительные силы и пополнить резервы. Что еще раз подтверждает, что Путин очень боится мобилизации.

В-третьих, российский Генштаб оценивает перспективу захвата Донбасса до весны 2027 года, хотя Путин поставил задачу до 31 декабря 2026 года. Это срок, который ещё может выдержать бюджет и экономика РФ, благодаря иранскому подарку в виде цен на нефть. Несмотря на кризис дефицита и значительные структурные проблемы, экономика может продержаться ещё полгода войны. Более того, учитывая нарастание проблем, Путин вынужден заявлять своему окружению именно о коротких сроках войны, поскольку ни один здравомыслящий экономист не прогнозирует, что российская экономика сможет продержаться ещё несколько лет.

В любом случае Путин не готов выходить из войны без всего Донбасса. Для него это означает поражение. Для нас это означает продолжение войны как минимум до весны 2027 года. На этом фоне будут ещё два важных направления.

Первый - беспощадные бомбардировки Киева. Основное внимание будет сосредоточено именно на Киеве, чтобы заставить принять решение о добровольном уходе из Донбасса.

Второй - начало новых переговоров. В связи с угрозой введения адских санкций россияне начнут играть в переговоры. Цель - тянуть время и пытаться захватить весь Донбасс. Фактически, переговоры в обмен на приостановку санкций. Также важным фактором станут американские выборы. Россияне понимают, что Трампу нужно что-то дать, потому что его поражение на выборах в Конгресс приведет к ужесточению линии в отношении РФ и, возможно, к увеличению помощи Украине.

Хороших новостей мало. К сожалению, этот год оказался для нас крайне неудачным. Иранская война и цена на нефть дали Путину отсрочку, которой у него уже не было в феврале. Без этого он бы уже вступил в осень с катастрофическим бюджетом и очень мрачными перспективами ведения войны. И скорее бы выбрал переговоры.

Для нас решающими будут не действия Путина, а наша организованность. Эффективные кадры, быстрые антикризисные решения, поддержка партнеров - это ключ к тому, чтобы выстоять в этот ужасный период. Но и здесь хороших новостей не много.

Держимся. Мы уже многое пережили, и это тоже переживем. Путин не выиграет в этой войне.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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