Россия свихнулась надолго: почему Европе не избежать участия в третьей мировой

Молдова очень боится России и не может признать очевидное – если Россия выйдет на границы Молдовы, то она как государство быстро исчезнет / Reuters

Молдове нужно спешить в объятия Украины, иначе все заберет Россия. Однако власти Молдовы не видят угроз со стороны России, об этом заявил глава молдавского МИДа. И дураки.

Молдова очень боится России, но не может признать очевидное – если Россия выйдет на границы Молдовы, то она как государство очень быстро исчезнет. Сначала Россия объявит Приднестровскую Народную Республику. Потом эта Приднестровская "республика" скажет, что ее обстреляли, а потом Россия введет пару БТГ, расхерячит половину Молдовы, чтобы боялись – и на этом независимости Молдовы придет конец.

Потому у Молдовы есть один путь сохранить независимость – создать военный союз с Украиной. Попросить помощи, чтобы Украина ввела на территорию ПМР войска. Чтобы Украина вместе с Молдовой провели операцию по зачистке и взяли склады боеприпасов, которые там есть и которые очень пригодятся Украине. Иначе, потом, когда Россия обязательно захватит Молдову, эти склады будут использованы против Украины.

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Вот такие перспективы светят Молдове, пока ее МИД делает вид, что все хорошо.

Кроме того, Молдова должна максимально педалировать Румынию для того, чтобы она превращалась в ее тыл и тыл Украины в борьбе с Оркостаном. Румыния ведь не может не понимать, что в случае, если Россия появится на ее границах, то претензии появятся и к ней. Благо, орки на федеральных каналах уже призывают бросать ядерные бомбы на Варшаву и пробивать сувалковский коридор в Калининградскую область.

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Так что, дорогие европейцы, вы должны понимать, что они свихнулись надолго и эту экзальтированную орду мы можем раскатать только вместе. Участия в третьей мировой вы не избежите.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего