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Россия стремительно превращается в Северную Корею: Невзоров дал прогноз

Александр Невзоров
10 августа 2026, 06:07
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Публицист считает, что режим держится исключительно на безусловной вере в вождя - и проигрывает гонку со временем, пытаясь распространить ее на большинство населения.
путин, дети
В России возрождают культ вождя / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Культ личности в России все чаще принимает формы, которые прежде ассоциировались исключительно с КНДР: детские хоровые славословия, ритуальный восторг при появлении первого лица, отсутствие любой дистанции между гражданином и властью. Публицист Александр Невзоров, бывший ведущий программы "600 секунд", в своей колонке утверждает: "русская культура" не стала для общества прививкой от этого сценария, - и оценивает, сколько времени остается у режима. Публикуем его взгляд языком оригинала.

Ну вот, а все переживали; боялись, что быстро превратить русские массы в истошный северокорейский субстрат не получится.

Балаболили и "хорошие русские", и интеллигенты. Глупцы утверждали, что "русская культура" страхует россиян от прямого перехода в "счастливый политический скот".

видео дня

Как выяснилось, ни фига не страхует. Все получилось в наилучшем виде.

Русские так же легко, как северокорейцы, при виде фюрера мутируют в визжащее блаженное стадо. Столь же быстро, как и адепты чучхе, они утрачивают достоинство и начинают активно обожать вождя.

Методики адорации пока обкатываются на детях, но скоро этот стиль поведения станет нормой для полиции, армии, чинуш. Чуть позже присоединится и прочее население. Это неизбежно.

У режима есть шанс "еще пожить" только в том случае, если удастся осеверокореить хотя бы еще 40% населения страны. Это реально, но "нужен прорыв". Дебиляж, конечно, свершается, но идет слишком медленно. А "часики тикают".

Началось интереснейшее состязание. Дело в том, что вера в фюрера не бесконечна. Утрата этой веры народом смертельна для режима. Чтобы продлить беспредел, требуется истерическое всепрощающее фанатение, не задающее вопросов.

Либо путинизм успеет полностью, до забвения и оргазмов, одебилить большую часть обитателей - либо очень быстро крякнется.

На видео - один из первых опытов. Как видим, северокорейщина на пять с плюсом.

И дело не в том, что тут "дети". Со взрослыми все получится еще проще. Граждане, еще вчера скептичные "неоднозначники", сами не заметят, как превратятся в одержимых, рыдающих от счастья при виде вождя.

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О персоне: Александр Невзоров

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года.

Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы.

С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы".

3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

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