"Цель Турции - не прекращение войны": Денисенко о блокаде Чёрного моря

Путин вряд ли примет решение сразу. Он понимает, что у него есть, как минимум, несколько недель, которые не будут критическими.

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Турция будет блокировать Чёрное море / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels

Пока внимание приковано к поиску формулы завершения войны, Анкара начала свою собственную игру на Черном море: бюрократические препятствия для судов, следующих в Новороссийск и Одессу, превращаются в весомый инструмент давления. Политический аналитик Вадим Денисенко объясняет, почему истинная цель Турции - не мир, а разблокирование морских маршрутов, от которых критически зависит её перерабатывающая отрасль, и почему ключевым является вопрос, кто станет сопосредником Анкары. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Игра Турции - это не о прекращении войны. По крайней мере, на данном этапе. И все дальнейшие действия Анкары будут заключаться в создании пула государств, которые будут требовать разблокирования моря. А прекращение войны - это второстепенная и необязательная задача

Пока нет ответов на два главных вопроса: во-первых, является ли это самостоятельной игрой Анкары или она уже сейчас действует в связке с кем-то. И, во-вторых, кого Турция пригласит в качестве дополнительных посредников

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Если быть формально точным, то Анкара ничего не блокирует, просто бюрократическая волокита затрудняет прохождение судов, следующих в Новороссийск и Одессу. Но сам факт появления таких ограничений и бюрократическая волокита по оформлению судов, которая уже началась, становится весомым фактором давления.

Интересы Турции

Здесь стоит сразу отметить, что блокада Черного моря существенно ударит по перерабатывающей отрасли самой Турции. Я не нашел данных за 2025 год, но в 2024 году картина была следующей:

- Турция импортировала около 5,61 млн тонн пшеницы. Из них: из России - 4,72 млн тонн, а из Украины - 0,79 млн тонн. То есть на долю России и Украины приходится 98,4% импорта пшеницы в Турцию. И эта пшеница идет на переработку и экспорт муки под турецким флагом.

- В 2024 году Турция импортировала из Украины - 525 тыс. тонн сырого подсолнечного масла на сумму 484 млн долларов; из России - 797 тыс. тонн на сумму 758 млн долларов. Это не просто импорт для внутреннего потребления. Турецкая модель в значительной степени заключается в том, что сырое масло импортируют, рафинируют, а часть затем реэкспортируют

Конечно, заменить украинскую и российскую пшеницу можно (масло - вряд ли). Но цена вряд ли порадует турецких мукомолов. Поэтому с большой долей вероятности можно говорить, что заявления об ограничениях - это политическое решение, главная цель которого заключается не столько в окончании войны, сколько в разблокировании Черного моря и прекращении эскалации именно на море.

В этом контексте мы должны помнить две важные вещи: Турция заинтересована в максимальном ослаблении России, и длительная война ей выгодна.

Во-вторых, важно всегда помнить, что для Турции важно - и она уже несколько лет добивается этого - чтобы Верховная Рада приняла закон о Крыме как о национальной автономии крымских татар.

Насколько критичной может быть блокада Новороссийска?

Начать нужно с того, что Турция во многом действует на опережение. Дело в том, что в течение следующего месяца у Украины есть все шансы заблокировать Новороссийск так же, как Россия заблокировала нашу Одессу.

Блокада Новороссийска - это, безусловно, очень серьёзный удар по экономике РФ. И вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в логистическом коллапсе, на устранение которого уйдёт несколько месяцев. К тому же, это приведёт к деградации экономики целого макрорегиона.

Путин вряд ли будет принимать решение сразу. Он понимает, что у него есть, как минимум, несколько недель, которые не станут критическими. Критическим становится лишь сценарий длительной блокады.

И здесь мы возвращаемся к главному вопросу: это самостоятельная игра Турции или у Анкары есть возможность создать мощный пул давления на обе стороны (Россию и Украину). Я уверен, что Турция сейчас будет пытаться создать такой пул. Но повторюсь: цель Турции - не окончание войны, а разблокировка моря. Успех этой истории будет зависеть от того, кто, кроме Турции, выступит посредником.

Может ли успешная разблокировка морского прохода стать прологом к более широким переговорам? Теоретически да. Но повторю то, что говорил много раз: без весомого внешнего влияния вопрос мира остается нерешаемым. И США сами по себе не могут решить этот вопрос.

Источник

О личности: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023). С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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