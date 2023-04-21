Они пришли "спасать" украинцев, но как показывает практика, спасать нужно самих россиян.

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Кремль кратно увеличил сроки за несогласие с его линией и ужесточает механизм мобилизации / УНИАН

Современная Россия и СССР - это очень разные вещи. Вторжение в Украину - наглядное тому подтверждение.

Кремлёвским хотелось подражать авторитетам своей молодости, оккупируя европейские столицы за считанные дни, но эти же их авторитеты бы расстреляли сегодняшних подражателей.

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Наспех сооруженная идеологическая конструкция путинской России, сколоченная с противоречивых обломков былых идеологий, является пустышкой, за которой можно строить дворцы с золотой ёршиками для унитазов и отправлять солдат в землю под Бахмутом за абсолютно неясные цели.

Режим, обещая Бога, царя, отечество, социализм, пломбир и "новых пионеров", повторяя только форму, восхваляя Сталина и Николая Второго одновременно, кратно увеличивает сроки за несогласие с его линией и ужесточат механизм мобилизации.

Россия стремительно дичает. Они пришли "спасать" украинцев, но как показывает практика, спасать нужно самих россиян.

За это принялся весь цивилизованный мир. Поэтому количество стран антипутинской коалиции с каждым шагом увеличивается.

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