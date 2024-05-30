Не нравятся удары по России и хотите их спасти в очередной раз? Это ваши проблемы.

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Украина атаковала российскую РЛС / Коллаж: Главред, ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Сладкая русофильская парочка Селиван-Бёрнс начинает очень нервничать. Рушатся их сказки о "ядерной эскалации", которую им скармливали россияне. Удары по ядерной инфрастуктуре - это повод к применению ядерного оружия. А ничего не отражается. Более того, Россия становится уязвимой для ответного ядерного удара.

Тактика наша должна такая же - не нравятся удары по России и хотите их спасти в очередной раз? Это ваши проблемы. Готовы принять удары в обмен на масштабные поставки оружия, чтобы мы решили свои вопросы (граница 91 года, вступление в НАТО, списание долгов).

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Если нет, то это ваши проблемы. И Байдена на выборах съест Трамп, который уже готов бомбить Москву. Нам такой президент США подходит.

США обеспокоены ударами Украины по российским радиолокационным станциям - WP.

Американские чиновники считают, что такие атаки могут дестабилизировать ситуацию, пишет The Washington Post.

Соединенные Штаты опасаются, что недавние удары украинских беспилотников по российским системам раннего ядерного предупреждения могут дестабилизировать ситуацию. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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