Россия споткнулась и увязла: чем важна битва за Мариуполь

Мариуполь является стратегически важным городом, его нельзя сдавать / Фото Reuters

Почему не вывели войска из Мариуполя, когда была такая возможность? Ведь так мы могли бы избежать большого количества жертв. Выскажу свое мнение по этому поводу.

Мариуполь – это стратегически важный город. Стратегичность предопределяется не только мощным промышленным потенциалом города. Это также крупнейший логистический центр Восточного региона. Получив этот город, противник имел бы возможность перебрасывать войска из Крыма, как это он сейчас делает в Бердянске.

Главная проблема Мариуполя заключается в том, что враг бросил огромные ресурсы на его захват, и ему удалось окружить город. Но это также означает, что все ресурсы, которые враг сейчас тратит на Мариуполь не смогут быть использованы против других городов.

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Все те, кто говорят, что город надо было оставить, чтобы избежать человеческих жертв, не понимают одного. Неужели кто-то думает, что юго-восточная группировка противника на этом бы остановилась? Нет, конечно.

Если бы эта вся орда сохранила силы и ресурсы при захвате Мариуполя, то сейчас она пошла бы на Запорожье, Днепр или Одессу. Все эти ракеты, авиация, танки сейчас бы атаковали уже другой город. И там бы повторилась такая же картина, как в Мариуполе.

И если бы было принято решение покинуть Мариуполь, как сделали в Херсоне, то в таком случае надо было бы эвакуировать уже Одессу или Запорожье. Почему никто об этом не говорит?

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Поймите правильно. В начале войны у нас не было достаточного количества вооружения и такого размера армии, чтобы это позволило нам успешно обороняться на всех направлениях. Где бы точно возникли проблемы. И все то, что происходит сейчас в Мариуполе, сегодня могло бы происходить вокруг этих крупных городов.

Также давайте не забывать, что у врага есть не только большие бронетанковые войска, но и мощные военно-воздушные силы. А против воздушных угроз у нас было очень мало оружия. Напомню, что в первые дни войны мы даже не смогли защитить Гостомель и помешать десяткам российских вертолетов высадить там десант. И это речь идет о стратегическом направлении, на которое большую ставку делали в Москве, чтобы быстро захватить Киев. То как бы мы тогда защищали юго-восточные города?

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А оставив войска в Мариуполе, наше командование выиграло время. На подготовку армии. И – что более важно – на получение западной военной помощи. Думаю, все видят, как долго запрягают наши союзники, и сколько времени прошло, чтобы мы смогли их убедить предоставить нам больше оружия.

Опять же. Я не знаю планов командования, но точно знаю, что оно обладает большим объемом информации. И на основании оценки собственных возможностей, а также имеющихся ресурсов у противника они будут строить планы. И понимаю, что даже если они что-то планируют, то не будут это озвучивать публично. Поскольку враг сможет подготовиться, чтобы дать отпор.

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Я понимаю, что очень тяжело смотреть на трагедии, но давайте не будем поддаваться эмоциям. Мы воюем с сильным и коварным противником. Что бы они ни говорили о своих целях, но мы должны понимать, что главная цель одна – захватить всю или, как минимум, большую часть территории нашей страны! И по возможности они захватят все, что мы им позволим. И самое главное, что на захваченных территориях они в будущем смогут мобилизовать войска для последующего захвата всей Украины, как они это делают в Донецке и Луганске сейчас.

Павел Верновский советник Председателя ФРУ по экономическим вопросам