Сегодняшний удар был жалкой конвульсией РОВ от своего бессилия. Но враг будет сломлен и побеждён, а ни одна его конвульсия не заставит нас впасть в отчаяние.

Россия сможет нанести следующий массированный удар не раньше 9-10 января, считает Коваленко / t.me/tymoshenko_kyrylo

Сегодня по территории Украины был нанесён ракетный удар российскими оккупантами.

Предварительно, британская разведка предупреждала, что россия может испортить праздник украинцам массированным ракетным ударом.

Накануне удара я опубликовал свой скептический взгляд по этому вопросу.

В первую очередь, я поддал сомнению то, что россия может осуществить на Новый Год массированный удар по Украине, а то, что совершит, то это будет - штучные угрозы и психологические атаки, от бессилия реализовывать террор ежедневно и ежечасно.

Что же, разберёмся.

Общий боекомплект применённых ракет составил 20 ед. Вспомогательно применялись дроны-камикадзе Shahed-136/131, которые я так же упоминал.

Результативность этого удара?

В первую очередь потому, что удар был не массированным и БК недостаточный для максимального прорыва ПВО.

Для максимального прорыва ПВО Украины, россии необходимо накопление боекомплекта 50-60, а всё, что свыше можно считать как эффективную составляющую прорыва. Это не означает, что данное количество следует запускать одновременно, достаточно волнами, 2-3, ведь есть фактор истощения ПВО.

Таким образом, средний показатель удара по территории Украины с максимально эффективным прорывом ПВО это 70+ ракет, как унифицированной, так разношёрстной номенклатуры. В этот комплекс прорыва так же могут входить БПЛА, как отдельно взятый элемент истощения ПВО.

Что случилось сегодня?

Был не массированный, а ограниченный ракетный удар. Вследствие чего был минимальный эффект прорыва ПВО, но оккупантам был важен именно психологический фактор воздействия на население.

Далее.

Предыдущий удар состоялся 29 декабря. Средний период подготовки БК для максимального прорыва ПВО 1,5-2 недели. То есть, грубо говоря, 5-7 ракет в сутки. Фактический за прошедший период времени, двое суток, с учётом остаточного БК накопление соответствует сегодняшнему удару.

Вот собственно всё... Это сухая и трезвая аналитика, не подверженная эмоциям и истерике. Она отражается в цифрах, бездушных и холодных, но всегда соответствующих действительности больше, чем панические реляции и желчеиспускания от некой самонедостаточности.

Мне действительно было неприятно сегодня видеть вал критики моего поста о том, что россия не сможет раньше 7-9 января осуществить массированный удар по Украине. Странным образом, вместо того, чтобы вдуматься в написанное, где было всё разложено по полочкам, началась критика...

Результат?

Результат прост.

После сегодняшнего удара рф сможет нанести следующий массированный с максимальным эффектом прорыва ПВО не раньше 9-10 января. Но не раньше. Всё, что раньше - штучные угрозы и психологические атаки, от бессилия реализовывать террор ежедневно и ежечасно.

Знакомые строки, да? Запомните, зафиксируйте. И если увидите над головой 30 ракет Х-101, 6 или 7 января, то запомните уже, что это не массированный ракетный удар с максимальным эффектом прорыва ПВО, а рефлексия на желание напомнить о себе раньше времени. "Маніяку терплячка жме".

Сегодняшний удар был жалкой конвульсией РОВ от своего бессилия. И не надо мне писать про люди погибли, разрушены здания. Да, трагедия. Но, аналитика это не эмоции. Это сухие факты, цифры и... бездушность. И разложенный анализ выше подтверждает никчёмность оккупантов и их потуг, без эмоций.

Враг будет сломлен и побеждён, а ни одна его конвульсия не заставит нас впасть в отчаяние.

Слава Україні!

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