Россия проявляет террор гражданского населения Украины

В ходе Второй чеченской войны оценки разнятся от 50 до 200 тысяч мирного населения.

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Последствия атаки РФ на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Удар РОВ по Запорожью и Кривому рогу это очередное проявление террора гражданского населения.

Напомню, что террор это не просто обычное состояние ментальности российских оккупантов – это концепция войны РФ.

Ещё во времена СССР одним из тактических и, я бы даже сказал, стратегических элементов ведения войн был заложен элемент террора гражданского населения. Иными словами, целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры и убийство гражданского населения, с целью распространения панических настроений среди гражданских, хаотизации внутренней социально-политической ситуации и морально-психологического давления на власти, через гражданский сегмент, с принуждением к скорейшей капитуляции.

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Данная концепция включала в себя элементы военных преступлений, который вполне можно квалифицировать как геноцид.

Яркий пример – афганская война. Только по самым скромным подсчётам, в ходе Афганской кампании СССР 1979-1989 г.г. погибло до 700 тыс гражданских. По самым нескромным подсчётам – до 2 млн!

Это было обусловлено тем, что советская армия в ходе операций зачисток, полностью уничтожала кишлаки, фактически без разбора уничтожая всех, кто там находится, вне зависимости, есть там гражданские лица, или моджахеды. Порою, попросту уничтожались населённые пункты, чтобы снизить поддержку сопротивления, среди местного населения, как элемент устрашения.

Согласно данным периода СССР, советскому контингенту противостояло от 25 тыс до 140 тыс сил сопротивления. Гражданских было убито советскими войсками в десятки раз больше.

Чеченские войны. Террор гражданского населения, геноцид и массовые убийства были неотъемлемой часть этих кампаний РФ.

В ходе Первой чеченской войны, согласно данным, себя не единожды дискредитировавшего связями с правительством РФ, Международного Комитета Красного Креста, было убито 40 тыс гражданских. По данным же Аслана Масхадова речь идёт о более 120 тыс убитых федеральными войсками мирных жителей Чечни.

В ходе Второй чеченской войны оценки разнятся от 50 до 200 тысяч мирного населения.

Пятидневная война в Грузии так же началась со стороны России с ударов по минному населению и массовых военных преступлений, которые даже за эти 5 дней представляли собой массовый характер.

Российская кампания в Сирии так же сопровождалась массовыми бомбовыми ударами по гражданским объектам – школам, больницам, жилым кварталам.

Есть строгий, системный прагматизм, продиктованный общей концепцией ведения войны, в которую входит террор и геноцид гражданского населения как основополагающая стратегия.

После завершения Второй мировой войны СССР, а теперь и россия, являются, куда худшими, нежели нацистская Германия, распространителями идеологии геноцида в мире. Ведь, до второй мировой войны в СССР был геноцид против населения подконтрольных территорий, Казахстана (голод 1919-1922 и 1932-1933), Поволжья (1921-1922), Татарстана (1921-1922), Украине (1932-1933) и т.д. Массовые репрессии, от красного террора (1917-1922) до большого террора (1937-1938). А после был геноцид пост-мировой войны эпохи.

Современная Россия ничем не отличается от России периода раннего, среднего и позднего периода СССР. Поэтому, террор гражданского населения, на неподконтрольных оккупационным войскам территориях это неотъемлемая часть их стратегии и комплексной ИПСО, призванной устрашить, хаотизировать и дезорганизовать.

И при каждой возможности, она пытается совершенствовать свои орудия убийства, что касается и КАБов. Сейчас речь идёт об адаптации реактивных двигателей/ускорителей к ОФАБ, что может позволить оккупантам бить КАБами вглубь тыловой территории!

Украине нужны инструментарии по борьбе с российской авиацией и право использовать их без ограничений, или террор, уже в 2025-м может приобрести, куда больший охват территорий!

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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