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Россия проглотила все наживки, что ей разбросал Запад

Анатолий Амелин

Соучредитель аналитического центра “Украинский институт будущего”, директор программы “Экономика”

29 апреля 2022, 06:31

Путин стал играть не по правилам и при этом потерял страх. Поэтому для деконструкции России было разложено несколько наживок, которые она с удовольствием проглотила.

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Россия выбрала путь Орды и стала играть не по правилам "коллективного Запада" / Reuters

Один товарищ за границей рассказал, что все, что происходит сегодня, готовилось с 2004 года.

Напомню, весной 2004 года Путин пришел на второй срок, в этом году в России было несколько терактов, подготовленных ФСБ, а осенью в Украине был оранжевый Майдан.

Именно тогда был сформирован вектор движения Украины от России в сторону Запада.

Почему?

Вспоминаем американского идеолога Бжезинского, который говорил, что "Без Украины Россия не империя..."

Первый срок президентства Путина уже показал "коллективному Западу" успехи "кооператива Озеро", а второй срок подтвердил негативный тренд.

У России после 1991 года был шанс стать процветающим европейским государством, туда шли миллиардные инвестиции, строились современные заводы.

Но Россия избрала путь Орды. Напомню:

  • Кочевники занимались грабежами
  • Получали дань с подчиненных регионов
  • Не терпели демократию
  • Использовали агрессию и шантаж как главный инструмент переговоров и получения своего.

Это противоречило целям и принципам "коллективного Запада". И в результате было создано несколько сценариев "деконструкции России". Так же в свое время поступили с СССР.

Читайте такжеВ российско-украинской войне произошел перелом: мир решил вместе мочить Россию в сортиреПомните о "наживке" в виде космической программы, которую проглотил СССР? Потратив тогда миллиарды долларов, СССР потерял свою экономику и развалился.

Нынешняя Россия имеет значительно больший запас экономической прочности. Кроме серьезной роли на энергетическом рынке, которую Россия использует как инструмент шантажа, она в 2020 году закончила полное обновление своих вооруженных сил и стала реальной угрозой соседям.

Свои интересы Россия распространила далеко за пределы своих границ. Плотное экономическое сотрудничество с Францией и Германией делало Россию влиятельным европейским субъектом.

Партнерские проекты с Китаем (экономические, энергетические, Шанхайская организация сотрудничества) – делали влиятельным Азиатским субъектом. Активное присутствие на Ближнем Востоке создавало проблемы для американской политике и было инструментом давления на Израиль. И Путин искренне стремился воссоздать СССР 2.0 и быть ведущим глобальным игроком.

Но!

Возвращаясь к Бжезинскому, где он сравнивал глобальную политику с "большой шахматной доской", Путин заигрался и стал играть не по правилам и при этом потерял страх.

В плане деконструкции России было разложено несколько наживок, которые Россия с удовольствием проглотила, считая, что это ее успехи.

И вот "блестяще подготовленный блицкриг" провалился.

Нет, здесь нельзя исключать украинский народ, который умеет самоорганизовываться и является важным элементом нашего противостояния.

Но армия Украины 2022 совсем не та, что была в 2014 и в 2015. США достаточно много усилий приложили для этого. Здесь и подготовка командиров нового качества и переход на стандарты НАТО нашей армии и современные технологии...

И отсутствие очевидных потерь Путина - тому подтверждение.

Решение по лендлизу - также элемент того великого замысла, который был давно сформирован.

Важно, что этот план не имеет четких сроков, в нем есть событийность и роли. И Украина в этом плане имеет особую роль.

Украина - главный "деконструктор" Русского Мира и России.

Россия в тех пределах, в которых существует сегодня, прекратит существование. Будет перекроена карта, поскольку проект "Российская Федерация" признан неудачным. В этой картинке на карте появляется "Проект Украина", который в обновленной игре англосаксов начинает играть важную роль.

Вы задумывались, почему Борис Джонсон предоставил Украине важное перед началом войны вооружение? Это тоже звено цепи. И эта цепь тесно связана с далеко идущими событиями.

Америка возвращается к активной роли в Европе. Кроме Польши, успешного проекта американцев, Украина так же станет успешным экономическим и уже военным проектом.

Читайте также"Ядерная дубина" Путина заржавела: почему Европа перестала бояться бункерного дедаВ Европе будет сформирован новый экономический союз, который включает Украину, Польшу, страны Балтии и Великобританию. Этот союз будет призван создать сильный противовес Германии и Франции. И он станет новым экономическим центром Европы (но в фарватере англосаксов). Таким себе новым Европейским Китаем. Который, в отличие от стагнирующего старого Запада, будет восходящей звездой.

Его роль будет важной и распространяться на такие сферы:

  • Региональный центр безопасности с самой сильной и боеспособной армией
  • Поставщик военной продукции и ЧВК дружественным США странам
  • Европейский центр энергетической безопасности
  • Один из центров мировой продовольственной безопасности
  • Центр инноваций и технологий двойного назначения
  • Региональный финансовый центр (рынок капитала)

Этот союз также возьмет на себя контроль за европейской частью территории современной России.

Войну с Россией нам придется выиграть самостоятельно, но только так мы подтвердим свое право на ту роль, которую нам уготовили глобальные элиты в будущем Европы и Мира.

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война в Украине Владимир Путин
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