УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Россия приносит смерть всюду, куда дотягиваются костлявые руки ее армии

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

17 сентября 2022, 19:30

Каждый замученный под Изюмом - тот человек, который не предал. Не предал себя. Тот человек, который боролся. Тот человек, который не сдался.

Владимир Путин, российские военные
Россия приносит смерть всюду, куда дотягиваются костлявые руки ее армии, говорит Фурса / Reuters

Изюм. Российская тьма. Украинский свет.

Украина вернулась в Изюм. И как везде, куда ступала рука российского дикаря, обнаружились страшные открытия. Снова тысячи жертв. Снова следы пыток. Снова массовые захоронения. Эта визитная карточка России, которая приносит смерть всюду, куда дотягиваются костлявые руки ее армии.

Снова фото, от которых кровь стынет в жилах. Они несут тьму. И, казалось бы, должны нести страх и отчаяния. Собственно, россияне и добиваются этого. Жестокость не только их природна черта. Но и способ запугать врага и заставить его сдаться от отчаяния.

Тьма. Но в этой тьме я отчетливо вижу свет. В этом ужасе я вижу добро, силу, гордость, достоинство. Каждое жуткое фото наполнено и этим тоже.

Каждый замученный под Изюмом - тот человек, который не предал. Не предал себя. Тот человек, который боролся. Тот человек, который не сдался.

Российская армия долго брала Изюм. Российская армия сносила его с лица Земли. И это время позволяло уехать. Но они остались. Остались не потому, что им все равно, Россия или Украина. Нет. Они остались, потому что не могли позволить себе уехать. Сотни, а может быть и тысячи людей, в одном небольшом городке.

Они остались и боролись с тьмой, которая, казалось, уже победила. Они оставались и боролись в то время, когда об украинском контрнаступлении еще и не мечтали.

А они остались. Наполненные своими идеалами. И не предавшие то, во что они верили. И мы ведь, до войны, не могли себе представить. Что у нас столько светлых людей.

Мы видели грязь политиков, которые девальвировали патриотизм и ценности, паразитируя на них. Мы видели коррупцию, которая разрушает наши города и наши души. Мы видели срачи в чатиках осбб. Мы не видели свет вокруг нас.

А свет есть. И ценности есть. И есть люди, которые готовы за них бороться. Которые ради них умирают. И такие люди есть везде. В каждом городе. В каждом нашем городе, от Харькова до Львова, от Одессы до Луцка. Иногда мы их просто не видим. Иногда презрительно отмахиваемся, ведь они, казалось, надоедают своим активизмом.

Очень часто мы верим черному пиару политиков и начинаем ненавидеть тех, против кого этот пиар направлен. Очень часто цинизм и рационализм в нас побеждали тот свет, который они пытались донести.

Но все не так. Этих людей много. Людей, которые несут свет. Тот свет, который теперь освещает и Украину и даже Европу. Ведь эти люди, в Изюме, умерли ради европейских, пресловутых европейских, ценностей. А значит, эти ценности - не пустой звук.

Просто в Германии и Чехии, Швеции и Франции, они воспринимаются как должное, за них уже не надо бороться и умирать. А в Украине, в той части, куда дотянулись щупальца русского мира, надо.

Никто не выбирает смерть. Смерть - это плохой выбор. Но сотни людей выбрали жизнь, в которой нельзя предать то, во что веришь. И эти люди дают нам веру. И эти люди, фото могил которых облетает сегодня весь мир, обязывают нас помнить о том, что настоящий свет существует. Что ценности стоят того, чтобы за них бороться. Что мы не имеем права опускать руки. Что не имеем права предать и смириться. Поддаться на уговоры расслабиться и жить как прежде.

Война закончится. Тьма отползет назад, в свое логово. И мы вернемся к обычной жизни, восстанавливая то, что тьма разрушала. И в тот момент нам очень понадобится этот свет. Чтобы не сбиться с пути. Чтобы не забыть то, за что мы боролись. Чтобы никогда, победив дракона, не стать драконом самим.

Источник

война в Украине Изюм Сергей Фурса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:00

Как помыть окна без разводов: топ-3 лучших средства

19:45

Один удар по зданию - 180 оккупантов нет: в Генштабе рассказали об успешной операции ВСУ в Херсоне

19:31

"Здесь я родилась, здесь я и умру": жители Харьковщины поведали об ужасах жизни в оккупацииВидео

19:30

Россия приносит смерть всюду, куда дотягиваются костлявые руки ее армиимнение

19:19

В Крыму сожгли в пепел джип и гольф-кар пропагандиста Киселева

Реклама
19:08

Готовятся отступать: на Херсонщине оккупанты затопили 9 вагонов - ГенштабВидео

19:03

Гороскоп на завтра 18 сентября 2022: Девам – разочарование в близком, Козерогам – откровенный разговорВидео

18:40

В СНБО ответили на бредовые фантазии Путина о "контрактной" армии в УкраинеВидео

18:19

Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в жизнь не впуститьВидео

18:00

Брат Tayanna "забыл" о войне и снова уехал в Россию строить карьеру у путинистов

17:46

Как сохранить укроп на зиму: 3 совершенно разных способа от хозяек

17:39

"Не торгую совестью": Галкин отреагировал на решение признать его иноагентом

17:02

Один русский приехал сдаваться в плен на танке - офицер ВСУВидео

17:00

Какой чай лучше бодрит – зеленый или крепкий черный

16:54

Подоляк разнес "мирную инициативу" Мексики: ваш план – миллионы под оккупацией и передышка для РФВидео

16:18

Сам уже и ходить не способен: в Сеть выложили видео, на котором Эрдоган ведет под руку ПутинаВидео

15:50

Собаку нельзя пускать в кровать: чем может обернуться сон с домашним любимцем

15:49

"Никаких новых поставок": в Германии выступили против продолжения военной помощи УкраинеВидео

15:44

Агрессоры ударили ракетами по Чугуеву: погибла 11-летняя девочка, повреждена инфраструктура

15:31

Вера Брежнева окончательно порвала все связи с Россией

Реклама
14:58

Заряд бодрости и энергии для организма: когда полезнее всего пить кофе

14:48

В Бердянске зама гауляйтера с женой убили пулями в голову - русские пропагандисты

14:47

Оскорблял украинок из-за их родного языка: в Эстонии у гражданина РФ забрали вид на жительствоВидео

14:46

Детей искали по номерках: выжившие в "российском" Изюме рассказали о захоронении на 400 человекВидео

14:38

Еще одна украинская певица встала на сторону России

14:30

Германия продаст Украине 18 САУ RCH-155, но раньше 2025 года ждать поставок не стоит - СМИВидео

13:30

"Хлопки" под Белгородом – атака военной базы РФ, которая снабжает войска на севере Луганщины – ISWВидео

13:25

Арестович случайно назвал херсонского гауляйтера Спермоусовым после его слез в скоройВидео

12:52

В шкафах экономных и опытных хозяек стоит стакан с рисом: что он дает

12:11

Россия переносит "референдум" на Луганщине из-за наступления ВСУ на Донбассе – ОВАВидео

12:02

ВСУ ликвидировали российского десантника, который говорил, что идет "защищать мирное небо РФ"Видео

11:41

"Как сосала, так и будет сосать вечно": Скабеева вызверилась на Собчак

11:35

ВСУ продвинулись на Донбассе: освобождены два населенных пунктаВидео

11:11

Премьер Индии публично отругал Путина за войну с Украиной – глава РФ поджал губы и опустил головуВидео

11:00

Тело легендарного Яшки Цыганкова нашли в Изюме: оккупанты убили его еще весной

10:38

"Это хитрая схема": Пугачева и Галкин решили "надуть" Россию

10:32

Путин не смог захватить всю Украину и сменит цели войны – ПентагонВидео

09:49

"Залужный - талантливый мужик": у Соловьева признали мастерство главкома ВСУВидео

09:35

ВСУ наступают в районе Донбасса, РФ может не удержать точку опоры на Луганщине – разведка Британии

09:13

В Мексике предложат план перемирия между Украиной и Россией на 5 лет

Реклама
08:58

Так был ли "договорняк" по харьковскому прорыву?мнение

08:50

Бугры на лице: вдова Кобзона стала жертвой пластики

08:47

Армия Украины контрнаступает на Херсонщине и наносит удары по войскам РФ на трех участках – ISWВидео

07:50

"Гиркин "размазывает" Путина по стенке": Чорновил рассказал о восстании "ястребов" против диктатораВидео

07:21

Авиация и артиллерия ВСУ "зажгли" на юге: армию РФ проредили на десятки оккупантов

07:05

Как почистить пуховик без стирки: 5 эффективных способов и основные правила

06:29

Путину нужна армия моральных уродов, а с такой не побеждаютмнение

06:17

День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

05:21

"Безумный" мед "неправильных" пчел: в чем польза и коварная опасность лакомства

04:50

Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять