Россия приносит смерть всюду, куда дотягиваются костлявые руки ее армии, говорит Фурса / Reuters

Изюм. Российская тьма. Украинский свет.

Украина вернулась в Изюм. И как везде, куда ступала рука российского дикаря, обнаружились страшные открытия. Снова тысячи жертв. Снова следы пыток. Снова массовые захоронения. Эта визитная карточка России, которая приносит смерть всюду, куда дотягиваются костлявые руки ее армии.

Снова фото, от которых кровь стынет в жилах. Они несут тьму. И, казалось бы, должны нести страх и отчаяния. Собственно, россияне и добиваются этого. Жестокость не только их природна черта. Но и способ запугать врага и заставить его сдаться от отчаяния.

Тьма. Но в этой тьме я отчетливо вижу свет. В этом ужасе я вижу добро, силу, гордость, достоинство. Каждое жуткое фото наполнено и этим тоже.

Каждый замученный под Изюмом - тот человек, который не предал. Не предал себя. Тот человек, который боролся. Тот человек, который не сдался.

Российская армия долго брала Изюм. Российская армия сносила его с лица Земли. И это время позволяло уехать. Но они остались. Остались не потому, что им все равно, Россия или Украина. Нет. Они остались, потому что не могли позволить себе уехать. Сотни, а может быть и тысячи людей, в одном небольшом городке.

Они остались и боролись с тьмой, которая, казалось, уже победила. Они оставались и боролись в то время, когда об украинском контрнаступлении еще и не мечтали.

А они остались. Наполненные своими идеалами. И не предавшие то, во что они верили. И мы ведь, до войны, не могли себе представить. Что у нас столько светлых людей.

Мы видели грязь политиков, которые девальвировали патриотизм и ценности, паразитируя на них. Мы видели коррупцию, которая разрушает наши города и наши души. Мы видели срачи в чатиках осбб. Мы не видели свет вокруг нас.

А свет есть. И ценности есть. И есть люди, которые готовы за них бороться. Которые ради них умирают. И такие люди есть везде. В каждом городе. В каждом нашем городе, от Харькова до Львова, от Одессы до Луцка. Иногда мы их просто не видим. Иногда презрительно отмахиваемся, ведь они, казалось, надоедают своим активизмом.

Очень часто мы верим черному пиару политиков и начинаем ненавидеть тех, против кого этот пиар направлен. Очень часто цинизм и рационализм в нас побеждали тот свет, который они пытались донести.

Но все не так. Этих людей много. Людей, которые несут свет. Тот свет, который теперь освещает и Украину и даже Европу. Ведь эти люди, в Изюме, умерли ради европейских, пресловутых европейских, ценностей. А значит, эти ценности - не пустой звук.

Просто в Германии и Чехии, Швеции и Франции, они воспринимаются как должное, за них уже не надо бороться и умирать. А в Украине, в той части, куда дотянулись щупальца русского мира, надо.

Никто не выбирает смерть. Смерть - это плохой выбор. Но сотни людей выбрали жизнь, в которой нельзя предать то, во что веришь. И эти люди дают нам веру. И эти люди, фото могил которых облетает сегодня весь мир, обязывают нас помнить о том, что настоящий свет существует. Что ценности стоят того, чтобы за них бороться. Что мы не имеем права опускать руки. Что не имеем права предать и смириться. Поддаться на уговоры расслабиться и жить как прежде.

Война закончится. Тьма отползет назад, в свое логово. И мы вернемся к обычной жизни, восстанавливая то, что тьма разрушала. И в тот момент нам очень понадобится этот свет. Чтобы не сбиться с пути. Чтобы не забыть то, за что мы боролись. Чтобы никогда, победив дракона, не стать драконом самим.

Источник