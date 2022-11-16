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Россия повышает ставки, или Как Путин может развалить НАТО

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

16 ноября 2022, 02:07

Ракетный удар России по территории Польши может разделить НАТО. Потому что в Альянсе не будет консенсуса относительно того, что делать дальше.

Путин может расколоть НАТО – Жданов
Путин пошел ва-банк и поставил все, когда нанес удар по Польше – Жданов / УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Ракетный удар по территории Польши – это повышение ставок Российской Федерацией. Ведь для Путина сложилась безвыходная ситуация, он проигрывает войну в Украине. Но сделать этого Путин не может, а ядерное оружие ему применить не дают – слишком жесткие рамки ему поставили. Поэтому он выбрал простое решение – пробный камень – удар по стране НАТО. Ракетный удар пришелся по Польше, а могли бы быть и страны Балтии.

А теперь складывается интересная ситуация – Путин ставит НАТО в позу: или Альянс ответит, или проглотит. Если проглотит, то Путин ударит ещё раз, причем необязательно по Польше. Он поймет, что НАТО – слабаки.

Если же НАТО применит 5 ст. Устава НАТО, будет другое дело. Вспомните, в НАТО обещали (США и Британия говорили), что, если в случае применения оружия массового поражения радиация попадет на территорию одной из стран НАТО, они будут это считать покушением на жизнь гражданина страны-члена НАТО и ответят Путину всей мощью своего оружия. Так вот если сейчас объявить Путину войну по 5 статье, он тут же предложит переговорный процесс. Вот только теперь переговоры он будет вести с Байденом, Макроном и Шольцем, то есть первыми лицами НАТО.

Вот в чем смысл – Путин идет на повышение ставок. Он может себе позволить проиграть НАТО, но Украине – ни в коем случае.

Ракетный удар по Польше, с моей точки зрения, был преднамеренным ударом. Когда программируют сто ракет, одну можно запрограммировать "неправильно". Ракета ведь полетела интересно – между Луцком и Львовом, перелетела границу в направлении Люблина. Это не ошибка. Если бы ракета шла на Львов или Луцк, еще можно было бы сказать, что россияне ошиблись в координатах. А так, нет, это был целенаправленный удар по территории Польши.

Важный момент по всей этой истории состоит в том, что этот удар может разделить НАТО. Потому что в Альянсе не будет консенсуса относительно того, что делать дальше. Уверен, что Франция откажется применит ст.5, а также Германия и Австрия, Испания и Португалия могут отказаться. А вот восточные страны наоборот, например, уже Эстония подписалась.

Путин сделал стратегически очень мудрый шаг. Он поставил НАТО на растяжку. Путин пошел ва-банк, это ставка на все. Если НАТО решает ответить, то Путин проиграет все. Причем НАТО может ответить даже не военным способом, а, например, санкциями. Ведь страны-члены НАТО – это те же страны Большой семерки, за исключением Японии, они же и страны Большой двадцатки. Они просто введут такие санкции, что экономика России ляжет в один день. Они могут обвалить всю финансовую систему России одним введением санкции. Им не надо поднимать самолеты, бомбить Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и т.д. Они сделают то, о чем мы просили.

Также Запад может сейчас закрыть небо над нами. В любом случае, для нас этот инцидент не будет иметь больших последствий. Потому что хуже нам уже не будет. Ведь Путин пытается эскалировать ситуацию, поднять уровень этого конфликта. Здесь уже Путин будет торговаться с НАТО не за Украину, а за красивый проигрыш НАТО. Он уже не в том положении, чтобы просить отдать ему Украину и обещать разойтись мирно, нет. Он будет оговаривать условия проигрыша НАТО. Если НАТО проглотит, оно пойдет по пути раскола, а Путин ударит ещё раз.

После этого инцидента Украине могут начать поставлять больше оружия или закрыть небо. Запад все может, но вопрос – захочет ли. Посмотрим, как себя поведет НАТО в этой ситуации. Альянс может объявить бесполетную зону, может закрыть небо над Украиной, а также завезти сюда свои средства ПВО и распространить действие НАТОвского ПРО на нашу территорию. Они могут нам просто резко увеличить поставки вооружений. Все в их руках.

Путин просто так не сдастся – он будет повышать ставки. Они его ограничили в ядерном вооружении, а он нашел способ – ударил по стране НАТО, он их провоцирует. С точки зрения стратегии, он играет очень профессионально. Запад ничего не может с ним сделать в этом плане.

С точки зрения идиотизма, все тоже невероятно. В ХХІ веке мы сражаемся, как в средние века: строим заборы, частоколы, роем рвы и т.д.

Путин этим инцидентом толкает поезд с горки. Он не собирается ждать, ведь время играет против него. У него нет главного козыря в той войне – времени: он не успевает подготовить резервы, снять технику с хранения и привести ее в порядок, он не успевает организовать нормальную армию, чтобы пойти в наступление так, как он мечтал. Поэтому он сам ускоряет события. Нам это на пользу в том плане, что проблема начинает решаться быстрее, чем до сих пор.

Путин решил поставить НАТО перед фактом – или действует НАТО, или он сам.

Если Украине увеличат поставки вооружений, как писал Залужный в статье, 10-20 бригадных комплектов вооружений – ВСУ в кратчайшие сроки выходит на границы 1991 года с полным разгромом российской армии.

Ядерное оружие вряд ли пойдет в ход, а вот НАТО Путин действительно может развалить и поставить на уровне мирового раскола – это возможно. Скорее всего, Шольц и Макрон просто выскажут глубокую обеспокоенность. И что тогда, НАТО нужно разойтись по домам?

Посмотрим, утро вечера мудренее.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

война в Украине НАТО Олег Жданов Польша война России и Украины ракетный удар
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