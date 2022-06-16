Новая "волшебная" жизнь в России – о чем будет вещать Путин на экономическом форуме

Путин выступит на экономическом форуме перед талибами и террористами "ЛДНР" / Коллаж УНИАН, Reuters

Говорят, Путин выступит на экономическом форуме перед талибами и террористами из "ДНР" и "ЛНР" и огласит новый мировой порядок. И правда, где же его еще оглашать, как ни в компании с талибами.

Что же может сказать Путин? Запад сам загибается от своих санкций. А Россия только выигрывает. И приглашает в свой клуб всех желающих.

Российские карточки не принанимают за границей?

Это только плюс. В результате хакеры перестали взламывать российские карточки. Все равно на них ничего не купишь.

В России возник дефицит высокоскоростных лифтов для небоскребов?

Это только плюс. Во-первых, здоровее будут. Ходить пешком, качать попу можно и без дорогих спортзалов и дорогих западных тренажеров. А во-вторых, какие к черту небоскребы. Это бесовское изобретение Запада, который пытается повторить грех вавилонян, возомнивших себя равными Богу и начавших строить высокую башню. Тем более, небоскребы – это места офисов. Зачем в России теперь много офисов? Для кого?

Никаких башен, никаких небоскребов, не может быть в городе здания, выше купола православного храма. Тем более, там, на колокольне, сидят агенты ФСБ и у них должен быть хороший обзор.

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Вот талибы подтвердят. Какие к черту небоскребы? Где вы видели небоскребы в Афганистане?

68% доходов бюджета – теперь это доходы от нефти и газа?

Это плюс. Просто плюс. А то, что теперь весь бюджет зависит от того, купят или не купят российскую нефть и газ, а, главное – по какой цене купят, показывает, как зависит Запад от российских энергоносителей. Тем более, вот Талибан приехал нефть и газ покупать. У них мощная экономика, большие потребности. Не то, что у этих датчан или немцев. На талибов можно положиться. Когда Европа перестанет покупать российскую нефть и резко сократит потребление российского газа, всегда останутся талибы. Они купят все, что не смогли купить со скидкой индусы. И китайцы.

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В России заканчиваются чайные пакетики?

Это только плюс. Во-первых, чай – изобретение англосаксов. Особенно чай в 17.00. Да и каждый знает, что настоящий чай – он не в пакетиках. Его надо бережно заваривать и не спеша пить. А спешить в России теперь некуда. Да и пьют чай в пакетиках в основном в офисных небоскрёбах, а их теперь не будет, так что и не нужны эти ваши чайные пакетики.

В России проблемы с хранением молока. Говорят, негде хранить?

Это только плюс. Теперь россияне будут пить только свежее молоко. Здоровее будут. На свежем молоке и с подкачанной попой.

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Падение автопрома на 80%?

Только плюс. Во-первых, это полезно для экологии. Во-вторых, россияне пересядут с автомобилей и скоростных лифтов на велосипеды, и попа будет еще лучше подкачана. Во-вторых, в России всегда можно собирать москвичи. Едет – и ладно.

Вот так и вся российская экономика. Едет – и ладно. А кто против – талибы расскажут, что с ними делать. Зря что ли на форум приехали.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital