Россия "отстрелялась" даже не на полную мощность: что случилось

13 декабря 2024 года РОВ нанесли ожидаемый массированный ракетный удар, применив 94 ракеты разного типа.

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Ракетный удар по Украине / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скрыншот с видео, ТАСС

По ракетному удару немного мыслей вслух…

Очередного массированного ракетного удара от россии было логичным ожидать. Но, после баллистической атаки, которую всё же следует относить к ударам ограниченным БК, ракетная компонента массово не применялась, не смотря на относительную готовность по срокам.

Как мне казалось, это связано с тем, что массированные ракетные удары будут перенесены на 20-е числа января, когда будет проходить и инаугурация Дональда Трампа, и день рождение президента Украины – 25 января. То есть, можно было отметить накопление БК для системных атак, 2-3, именно на эти фетиш-события/даты для РОВ. Но нет… И это нет, откровенно говоря, получилось крайне посредственным.

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Посудите сами.

13 декабря 2024 года РОВ нанесли ожидаемый массированный ракетный удар, применив 94 ракеты разного типа, из которых 79 это были ракеты Х-101/555 (55) и 3М14 КРМБ "Калибр" (24).

Вполне ожидаемо, после этого удара, на Рождество, 25 декабря 2024 РОВ применили 78 ракет разного типа, из которых 62 это были ракеты Х-101/555 (50) и 3М14 КРМБ "Калибр" (12).

Затем, возникает пауза в применении Х-101/555 и 3М14 КРМБ "Калибр" на 20 дней! Только за этот период РОВ имели возможность одним только производством предоставить не менее 40 ракет Х-101/555 и 20 морского базирования 3М14 КРМБ "Калибр". И…?

В ночь на 15 января 2025 было применено РОВ 43 ракеты, разного типа, из которых 31 это были ракеты Х-101/555 (27) и 3М14 КРМБ "Калибр" (4).

То есть, РОВ вчера "отстрелялись" даже не на полную мощность от того, что они могли произвести за эти 20 дней, не говоря уже про запасы этих ракет на складах. Это указывает на то, что обстрел нёс спонтанный и неорганизованный характер, по заранее запланированным целям, но по которым должно было быть применено, куда большее количество средств поражения и несколько позже.

Из этого можно сделать выводы, что системные удары СОУ дронами, по территории россии, особенно по Энгельсу, вынудили РОВ не столько, как это любят некоторые говорить, на некий "ответный удар", сколько ускорить процесс выполнения задач, запланированных на 20-е числа. Ведь кто знает, что и куда прилетит через день, два или три по россии и какие от этих прилётов будут последствия.

Очевидно, что доверия российской ПВО у самих же российских военных попросту – нет и гарантий безопасности как стратегической авиации, так топлива, боекомплекта – аналогично. Поэтому ракетный удар на 15 января, я всё же отношу к лихорадочной рефлексии, нежели к тщательно просчитанному массированному ракетному террору, размеренно проведённому строго по плану.

Между тем, удары по самой россии украинских ударных дронов, с куда более высоким КПД, нежели российских ракет по Украине, продолжаются.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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