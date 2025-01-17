Кто будет представлять Украину на инаугурации Трампа.

https://opinions.glavred.info/kto-druzya-trampa-v-ukraine-10631123.html Ссылка скопирована

Инаугурация Трампа состоится 20 января / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Скоро мы узнаем, кто друзья Трампа в Украине.

Если все же президента Украины Зеленского и его друга - Ермака не успеют пригласить на инаугурацию Президента США Трампа 20 января 2025 года, то Офису президента ничего не остается, как только внимательно отследить, кто из граждан Украины, вместо них будет приглашен в Вашингтон на инаугурацию.

В качества "наказания" таких нахальных граждан, которые окажутся на инаугурации Трампа раньше Зеленского, можно будет несколько месяцев не приглашать на неофициальные мероприятия в Офис президента и лишить их финансовой тайны на территории Украины для справедливого обнаружения коррупционных деяний.

видео дня

А что Трамп?

А новый американский президент Трамп отрыто заявляет о своих притязаниях или зонах влияния Америки в Гренландии, Мексике, Панаме и Канаде. Так почему бы ему не начать с решения старой американкой проблемы, которая так позорила США на протяжении 60 лет - Кубы Фиделя Кастро.

Куба гораздо ближе и легче, чем Гренландия или Канада. Реально Куба уже созрела для "перестройки" и вторичной американизации, и сильно сопротивляться не будет. Тем более, что на Кубе Трамп сможет найти множество полупустых "концлагерей", которые еще полвека назад построил Кастро для противников кубинской диктатуры, в которых Трамп мог бы разместить множество нелегальных мигрантов Южной Америки, депортированных из США.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред