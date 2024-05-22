Россия не согласится с предложениями Глобального саммита мира: что будет дальше

Нынешняя актуализация темы мирных переговоров связана с двумя обстоятельствами.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Возвращение темы мирных переговоров.

В последнее время вновь наблюдается информационный ажиотаж вокруг темы мирных переговоров по завершению войны между Украиной и Россией. Звучат различные политические заявления, появляется целый ряд публикаций на эту тему. Соответственно начинают распространяться и конспирологические предположения о возможности таких переговоров уже в ближайшее время.

Вообще в этом нет ничего удивительного. Вокруг любой войны всегда обсуждается проблема мирных переговоров. Например, вокруг нынешнего конфликта на Ближнем Востоке (Израиль - Палестина) эта тема тоже активно дискутируется. Вопрос о переговорном завершении войны между Россией и Украиной возникал уже неоднократно, начиная с первых дней российского полномасштабного вторжения в Украину.

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Нынешняя актуализация темы мирных переговоров связана с двумя обстоятельствами: 1) подготовка Глобального саммита мира в Швейцарии; 2) продвижение Россией своей стратегии завершения войны - мир на российских условиях (демилитаризация и денацификация Украины, запрет на членство Украины в НАТО, признание суверенитета России над территориями, которые РФ аннексировала в Украине, и тому подобное).

Эти два обстоятельства, а также сложная ситуация на фронтах в Украине и приближение президентских выборов в США возобновили дискуссию в западных политических элитах о перспективах войны между Россией и Украиной и условиях ее завершения. Как это было и раньше, проявились разные позиции, что характерно для демократических обществ. Есть сторонники мирных переговоров уже сейчас даже на условиях определенных уступок России. Есть и более прагматичная позиция - переговоры с Россией о завершении войны надо начинать только с позиций силы тогда, когда военная ситуация в Украине стабилизируется, российский агрессор будет остановлен (а еще лучше и отброшен хотя бы с части оккупированных территорий) и Путин поймет, что он не сможет выиграть эту войну против Украины. Именно эта позиция сейчас доминирует среди западных элит. При этом официальная позиция западных лидеров остается неизменной - когда и на каких условиях начинать переговоры, будет решать Украина. Именно такую позицию обнародовал недавно в Киеве Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Относиться к дискуссии о завершении войны путем мирных переговоров надо спокойно и рационально. В перспективе переговоры о завершении военных действий между Россией и Украиной неизбежны, даже если нам удастся освободить все оккупированные территории. И нам нужно продумать и определить стратегию и тактику таких переговоров.

Дискуссии и заявления о мирных переговорах для завершения войны между Россией и Украиной отражают обострение информационно-политической и дипломатической борьбы вокруг Глобального саммита мира в Швейцарии. Поэтому это реальный процесс, а не инфошум.

Это явная и скрытая борьба двух стратегий - украинской (вместе с нашими международными партнерами) и российской. Украинская стратегия заключается в том, чтобы международное сообщество (хотя бы его весомая часть) определило общую позицию для будущих мирных переговоров с учетом Формулы мира Президента Зеленского. Именно для этого и созывается Глобальный саммит мира. Это однозначно усилит наши потенциальные переговорные позиции. Поэтому Россия так безумно и пытается сорвать этот саммит, или хотя бы нивелировать его значение и возможные решения. Стратегия России прямо противоположная - принудить Украину и Запад к переговорам на своих условиях путем эскалации войны против Украины. Что также надо понимать, России стремится не замораживания нынешней войны (то есть просто прекращения боевых действий), а полноценного мирного соглашения, в котором будут зафиксированы принципиальные уступки Украины. Понятно, что для нас такие мирные переговоры на российских условиях неприемлемы, как и для большинства наших международных партнеров.

Что будет дальше? Будет продолжение войны. Судьба будущих мирных переговоров будет решаться прежде всего на поле боя. Однако параллельно будут попытки начать мирные переговоры.

Если на Глобальном саммите мира в Швейцарии будет согласован совместный документ как предложение для будущих мирных переговоров, то он будет передан российской стороне. С высокой вероятностью Россия не согласится с предложениями Глобального саммита мира, потому что будет продвигать собственные позиции. Но могут начаться, скорее всего в закрытом режиме, возможно и неофициально, консультации о том, на каких условиях, с какой повесткой дня и в каком формате могут состояться в перспективе мирные переговоры о завершении войны между Россией и Украиной. Не исключено, что Китай, возможно вместе с Россией, попытается провести некую "мирную конференцию", на которую пригласят и Украину. Но если там будет доминировать российская позиция, то Украине будет нецелесообразно участвовать в таком мероприятии. Если на президентских выборах в США победит Трамп, то он, с высокой вероятностью, будет инициировать мирные переговоры о завершении войны между Россией и Украиной. У Трампа пока нет никакого реалистичного плана завершения этой войны, однако очень вероятно, что он будет требовать уступок и со стороны Украины, и со стороны России, что Кремль может и не воспринять. Вполне вероятно, что Трамп может предложить и сценарий "замораживания" войны, то есть просто подписания соглашения о прекращении боевых действий. Но все это пока лишь предположения.

Так или иначе, реальные мирные переговоры могут стать актуальными, скорей всего, не раньше 2025 года. Однако и тогда их возможность будет зависеть от хода и результатов военных действий.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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