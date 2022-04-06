Россия не оставила миру других вариантов, кроме как ударить ракетами по Кремлю

Для рашистов украинцы - такой же ликвидный товар, как и отнятое у них имущество / Фото Reuters

По мере публикации фактов массовых убийств, пыток, изнасилований, грабежей и других преступлений, совершённых армий и спецслужбами России в Киевской области становится очевидным, что именно Москва называет "денацификацией" Украины. Планы этой "денацификации" были опубликованы 4 апреля информагентством РИА новости в форме статьи их колумниста и одного из идеологов рашизма Тимофея Сергейцева "Что Россия должна сделать с Украиной".

Появление данной статьи - не случайность, как и не случаен её автор. Это реакция рашистов на публикацию о том, как выглядят на практике слова Путина и Лаврова о "денацификации" Украины. Они знают, слова Лаврова о "постановочных трупах" в Буче и Ирпене никто в ООН не станет даже обсуждать, за исключением делегаций от "левеньких" диктатур Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и им подобных. Поэтому в тысячный раз ими запущена мантра о "нацизме в Украине и борьбе с ним", чтобы перевести разговор с убийств, совершённых рашистами в Киевской области на Степана Бандеру, за голову которого Кадыров обещает денежное вознаграждение.

Схема заявления Лаврова очевидна: украинцы – это нацисты, нацисты – это звери, и только звери могли устроить резню в Буче и Ирпене, но никак не российские солдаты, победившие Гитлера. Эта схема - сплошь подмена смыслов и манипуляция ими.

Нацисты никогда в природе не существовали. Были немецкие национал-социалисты из Рабочей партии, такой же клон партии большевиков, как и итальянские фашисты. Геббельс в начале своей политической карьеры прямо называл себя национал-большевиком. Отличие национал-социалистов от большевиков лишь в том, что они не претендовали на владение всем миром под знаменем интернационализма, но соглашались на большой кусок жизненного пространства. Национал-большевизм – популярная и легально существующая в РФ политическая доктрина, толпы адептов которой в 2014 г. ринулись "денацифицировать" Украину.

Сравнение социальной природы режимов Рейха и СССР показывает их идентичность. Пакт Молотова – Риббентропа, существование которого в СССР отрицали до 1989 г., но "нашли" в 1992 г., однозначно доказывает, что Рейх и СССР напали на Польшу в 1939 г. не по отдельности, а по общему плану. Этот исторический факт получил юридическое оформление только в 2009 г. в резолюции ПАСЕ "Воссоединение разделённой Европы: поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе в ХХI веке", поставившей знак равенства между СССР и Рейхом.

В сентябре 2019 г. это повторил Европарламент в резолюции "О важности европейской памяти для будущего Европы", которую Путин назвал "копанием в заплесневелой бутылке истории". В Кремле недовольно бурчали в адрес Литвы и Польши, инициировавших её, но ничего сделать не могли, так как она была частью сделки между Меркель и Путиным. В мае 2019 г. в Германии массово стали говорить о чудесной "формуле Штайнмайера" для Украины и к концу месяца произошло чудо: на России, наконец, официально опубликовали советский экземпляр "Пакта Молотова – Риббентропа". Его публикация – это официальное признание россией, что она, как правопреемница СССР, такой же инициатор второй мировой войны, как и Германия. Юридической фиксацией этого и стала резолюция Европарламента, разделившая поровну ответственность за начало войны между Рейхом и СССР.

Читайте такжеСражение за Киев выиграно, битва за Украину только начинается: почему Россия полезет сноваПосле публикации советского экземпляра "Пакта" и резолюции Европарламента, встаёт вопрос: кто кому нацист, и почему Лавров и Россия единолично решают, кто в этом мире нацист, а кто нет, и на каком основании они это делают. Государство-виновник второй мировой войны явно не имеет ни морального, ни юридического права это делать. Тем более, что говорить следует о национал-социалистах, а не о мифических нацистах – журналистском сленге, возникшем из стремления издателей сокращать для экономии число букв в ущерб смыслу слов.

После публикации 3 апреля фактов о резне в Буче, российские СМИ в тот же вечер стали писать, что это сделала не РФ, а вездесущий батальон "Азов". Но так как "Азов" обороняет Мариуполь, то даже рашистские писаки поняли, это перегиб, и стали добавлять к "батальону "Азов" ещё и ВСУ.

Но население РФ знает от Шойгу и СМИ, что Киевская область была на рубеже февраля и марта занята "доблестной" российской армией, которая начала покидать ей лишь с 30 марта. Так что никто кроме российской армии совершить эти ужасные убийства не мог и явно не "укронацисты" шлют посылки с награбленным в Россию с почтовых отделений Беларуси. В результате возникла ситуация, когда Кремль в ООН может бесконечно отрицать, что всё это сделали не его солдаты, но вынужден чем-то оправдать сделанное в глазах россиян, чтобы те могли спать спокойно и пользоваться вещами, украденными в Украине. Мародёрство армии РФ в Украине столь массовое, что скрыть его не в силах даже Кремль, тем более, что на него стали наслаиваться и другие ещё более ужасные преступления. Замолчать их в Кремле тоже не могут, несмотря на все законы о защите чести российской армии, так как Лавров уже открыл пасть и рявкнул: "Это сделали не мы" и его показали по всем телеканалам РФ.

Потому и появился опус Сергейцева. Его автор пошёл по схеме Лаврова и откровенно написал, что русские-"сверхчеловеки", могут убивать и грабить в Украине без особых ограничений в порядке её "денацификации", и не только сейчас, но и ещё лет тридцать. Однако, чтобы это не выглядело призывом к убийствам, грабежам и геноциду украинцев, Сергейцев подвёл под него "философскую" базу и план "денацификации", в результате реализации которого должно исчезнуть даже слово "Украина".

Читайте такжеТри доказательства того, что Россия врет о зверствах в БучеВ Кремле не случайно доверили Сергейцеву эту грязную работу. Он уроженец Украины и всё ещё её гражданин, давно живущий в Москве. Он убеждённый рашист. В прошлом участвовал в нескольких избирательных кампаниях, в Украине и в РФ. В том числе в 2004 г. в штабе Януковича стал автором плаката с картой Украины, население которой было поделено на три сорта, и этот плакат по методике "чёрного пиара" был приписан команде Ющенко. Первым сортом на нём были обозначены жители западной части Украины, вторым – центральной, а третьим часть юго-восточных областей. С 2014 г. эта карта вновь вернулась в пользование российских пропагандистов. Но на этот раз на ней первым сортом были помечены юго-восточные области как некая "Новороссия", вторым – центральные области как "Малороссия", а западные были отнесены к худшему третьему сорту.

В полном соответствии с этой картой Сергейцев и рекомендует проводить "денацификацю" в Украине. Более мягко в первосортных областях и максимально жёстко в третьесортных. В Киевской области – промежуточный вариант. Как он выглядит на практике показывают тела убитых в Буче, Ирпене и других её населённых пунктах. "Денацификаторы" заставили всех жителей оккупированной ими Киевщины носить белые повязки, что не наблюдается в их зоне первого сорта – в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, или просто ещё не стало предметом гласности.

Гитлеровцы не запрещали евреям национальную символику – шестиконечную звезду, наоборот, требовали обязательно носить, и не заставляли их называть себя немцами. Рашисты отменяют все национальности, кроме русских, и стирают историческую память во всех ими захваченных странах. В тех случаях, когда цвет кожи, разрез глаз, тип волос и другие антропологические признаки не позволяют назвать человека русским, они объявляют его россиянином, то есть, неполноценным русским. Среди россиян свои градации по сортам. По исторической совокупности и масштабности – это наиболее системная практика геноцида, вряд ли имеющая аналоги.

Читайте такжеСровнять с землей Днепр и вернуться для штурма Киева: каков дальнейший план России"Денацификация" в оккупированных южных областях имеет свою специфику. Их жители тоже не первосортные русские, несмотря на то, что обозначены такими на карте Сергейцева. В этом рашисты смогли наглядно убедиться, видя постоянные митинги против оккупации, происходящие во многих южных городах, от многолюдного Херсона до маленькой Голой Пристани. Расстрел такого митинга в Энергодаре из миномётов 2 апреля - ещё один наглядный пример "денацификации". В истории Европы это первый случай, когда против безоружного митинга были использованы армейские миномёты. Особенность "денацификации" на юге в том, что рашисты считают для себя более целесообразным принудительно вывезти большую часть его населения в фильтрационные лагеря на россии и там в спокойной обстановке его разделить по сортам, переселив наиболее "первосортных" в Сибирь, Забайкалье и Приамурье, где наблюдается стабильное сокращение населения. За остальных будут требовать с Украины огромные выкупы. Для рашистов украинцы с юга такой же ликвидный товар, как и отнятое у них имущество.

Практика массового угона украинцев в РФ начнёт приобретать больший масштаб после начала активных боевых действий по всей протяжённости южного и восточного фронтов и буде сопровождаться теми же ужасами, которые были в Киевской области.

Достаточно быстро прекратить этот геноцид и другие преступления рашистов можно серией ракетных ударов по их главному командному пункту в Кремле и скоплениям их войск вблизи границ с Украиной. Именно такая военная операция против сербских империалистов позволила не допустить геноцида ими албанцев в Косово, в близости которого после резни в Сребренице мало кто сомневался. Новые военные приготовления рашистов, продолжающиеся ракетные обстрелы городов Украины и резня в Буче и Ирпене показывают: других вариантов человечеству они просто не оставили. Историческая ответственность за принятие решения о её начале лежит на США, так как нынешний рашизм - это дальний результат сделки Рузвельта со Сталиным в Ялте. Символично, что исправить эту ошибку тогдашнего лидера Демпартии США предстоит Байдену, а не президенту-республиканцу.