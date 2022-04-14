Россия не научилась вести настоящую войну, или Почему утонул крейсер "Москва"

Крейсер Москва был поражен украинскими ракетами "Нептун" / Коллаж Википедия, Укрпочта

Экипаж ракетного крейсера "Москва" эвакуирован после пожара, в результате которого сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения, сообщает Министерство обороны России. Причины возгорания устанавливаются.

Как обычно, даже в ситуации, когда все СМИ уже сообщили причину — поражение крейсера украинскими ракетами, российское минобороны нейтрально сообщает, что ему еще не всё ясно. "Возгорание" - это такой успокаивающий термин. Типа "хлопка" или "подтопления". На кухне сгорела каша — это вот возгорание. Когда детонирует боезапас — это должно называться как-то иначе.

С самим кораблем пока не все понятно. В 1:05 был подан сигнал SOS, в 1:14 крейсер практически лег на левый борт, через полчаса пропало все электропитание. С 2 часов ночи турецкое судно эвакуировало с "Москвы" 54 моряка, а приблизительно в 3 ночи Турция и Румыния заявили о том, что корабль вообще затонул. Это была иностранная версия событий, российской (внятной) нет до сих пор.

Хорошо было в Сирии: летаешь себе, бомбишь сверху школы и больницы, детишек и женщин. С моря под камеру "Первого канала" на радость народу-хомяку лениво пуляешь "Калибрами". Никто тебя не тревожит особо, и всё вместе это называется "учениями". Толк таких учений обнаружился сейчас: при столкновении с противником, умеющим играть в эту игру, оказалось, что учения нужно проводить по совсем другим сценариям. Не в танковый биатлон и авиадартс играться, не картонные рейхстаги штурмовать, а серьезно и без дураков. Например, учиться строить противоракетную оборону своих военных судов.

Но главное, что ситуация с крейсером "Москва" в очередной раз демонстрирует одну и ту же истину: у слабой, разворованной навылет страны, в которой власть последовательно разрушает всё и повсюду, не может быть сильной армии. Не может по определению. И никакие залихватские передачи и парады изменить этого не в состоянии. Можно рисовать мультфильмы и по бумажке читать завиральные скорости гиперракет, брать приступом картонный рейхстаг или строить мрачное капище богу войны с фуражкой Гитлера, но на выходе все равно получаются сожженные танковые колонны, утонувшие "Лошарики" и "возгорания" на крейсере "Москва" - просто потому что иначе быть не может в нищей стране, которую обокрали ее властители.

Читайте такжеВойна в Украине и страшный стыд России: почему РФ осталась у разбитого советского корытаВопросы — к ним, хотя проще всего найти стрелочников и показательно их наказать. А еще лучше — ввести 15-летний срок за "дискредитацию" и заткнуть всем рты. Главные же преступники, выжигающие страну дотла, будут заниматься этим и дальше, пока не сдохнут (или им не помогут). Других сюжетов тут нет.