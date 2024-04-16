Россия не Иран: что нужно знать Украине о нападении на Израиль

Российские средства поражения заметно превосходят иранские, в недоимперии даже "шахеды" заметно модернизировали.

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Израиль / коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Относительно воздушного удара Ирана по Израилю.

Уже слышу раздраженные вопросы: а почему Израиль, по которому Иран ударил и "шахедами", и крылатыми ракетами, и баллистическими, смог сбить 98%, а у нас так не получается?

Отвечаю.

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1. Воздушную атаку Израиль отражал вместе со Штатами. И речь не только об оповещении об атаке, но и непосредственно участие в отражении штатовских эсминцев ПРО. Нам такое партнерство пока не светит.

2. В масштабах одной украинской области, по площади подобной Израилю, мы можем обеспечить результат не хуже.

3. Россия все же не Иран: российские средства поражения заметно превосходят иранские, в недоимперии даже "шахеды" заметно модернизировали. И летит все это оружие не как на параде, как у иранцев, а прячась, постоянно меняя траекторию и обходя нашу ПВО.

Как будут развиваться военные действия на Ближнем Востоке? Практически никак.

Иран на самом деле не хочет полномасштабной войны с Израилем, особенно, если вместе с ним будут действовать США. Именно поэтому и возникла огромная пауза между атакой Израиля по иранскому посольству и ответом со стороны Ирана, ибо аятоллы искали вариант, чтобы и политическое лицо сохранить, и реально по морде не получить.

США продолжают петь гимн несостоятельности, который называется "Не надо эскалации". Причем, они поют его не только нам, но еще и Ирану и Израилю. Залогом поддержки Израиля со стороны Штатов как раз и является сдержанность Тель-Авива. Поэтому ответ на массированный воздушный удар от Израиля, конечно, будет, но, скорее всего, он окажется таким же формальным, как и иранская атака.

Короче, не только нас заставляют быть сдержанными, защищая свое право на жизнь. А таким курсом мы и до переговоров на условиях путина дойдем - толерантность и европейскость требует идти на встречу агрессорам...

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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