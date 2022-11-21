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Россия начнет сама делать "мопеды": что делать

Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, блогер

21 ноября 2022, 08:45

Рою дешёвых дронов что-то противопоставить сложно. Это настоящие "боевые комары".

Иранский беспилотник Shahed-136
Иранский беспилотник Shahed-136 / mil.in.ua

Пишут (The Washington Post), что Россия купила у Ирана то ли лицензию, то ли сборочную линию для массового производства "шахедов" на территории рейха.

Логичный шаг: если иранский летающий "мопед" оправдал ожидания, то почему бы не наладить производство подальше от набирающей обороты иранской революции и налётов израильской авиации.

И тут ключевой вопрос - комплектующие, потому что корпуса клеить в РФ умеют.

Как известно, бОльшая часть электроники на шахедах американского или тайваньского происхождения, а двигатель - иранская копия австрийского Rotax-а. Думаю, русские вполне могут найти все аналоги в дружественном Кремлю Китае.

А что остаётся нам?.. - Усиливать ПВО. Делать свои "шахеды" для нанесения ударов, в том числе, по производственным площадкам в России, на которых будут собираться иранские дроны.

Причём делать дроны-камикадзе полностью аналогичные "шахедам" по дальности и грузоподъёмности мы не можем по банальной причине - нет подходящих двигателей. Австрийцы (оригинальный Rotax) - не горят желанием нам помогать, да и производственные мощности у них скромные - несколько сотен моторов в год. Китайцы, производящие клоны, - очень ненадёжный поставщик по понятным причинам.

Правильный вариант выхода их производственного тупика - разрабатывать и производить дроны-камикадзе другого класса, в другой весовой категории, более лёгкие, менее заметные, более дешёвые, с доступными моторами от... бензопилы, например.

Меньшая мощность боевой части с лихвой компенсируется бОльшим количеством аппаратов, участвующих в налёте на цель. А рою дешёвых дронов что-то противопоставить сложно. Это настоящие "боевые комары".

PS И это не пустые размышления. Так уже делается.

Источник

Юрий Касьянов
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