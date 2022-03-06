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Россия – курица с отрубленной головой, или Как российские Zомби душат россиян-противников войны

Антон Долин

Российский журналист, кинокритик

6 марта 2022, 17:04

Невозможно дышать московским воздухом, продолжать обсуждать планы и смотреть кино, пока в Украине убивают. Так ты – соучастник.

У украинцев будет шанс восстать из пепла и руин, а Россия заклеймлена
Украинцы правы, и поэтому они победят / Reuters

Меня здесь нет.

Мы уехали.

Причин несколько. Хотя в реальности только одна – преступная война в Украине, инициированная руководством РФ.

Невозможно жить в стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей единственный инструмент – слово.

А еще я просто не мог дышать московским воздухом, в котором люди продолжали обсуждать планы, смотреть кино, проводить искусствоведческие дискуссии, ходить на вернисажи и премьеры, пока в Украине убивают и умирают. Каждая минута такого существования подтверждала очевидное: ты – соучастник.

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Разумеется, отъезд – привилегия. И все-таки считаю важным для протокола сообщить: у нас нет никаких видов на жительство, вторых паспортов, заграничных рабочих контрактов, отложенных денег (чуточку удалось снять перед выездом), ну и вообще "запасных аэродромов" и "перспективных планов".

Забавно, что всю сознательную жизнь я отказывался уезжать. Хотя звали и ждали. Моя родина – Россия, другой я никогда не желал. Но никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой.

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Весь мир рухнул десять дней назад. Жизнь каждого человека, живущего в России, говорящего по-русски или хотя бы причастного к русской культуре, изменилась необратимо. Просто многие (большинство?) еще этого не осознали. У украинцев будет шанс восстать из пепла и руин, они станут лишь сильнее и смогут – если захотят – забыть о перенесенных страданиях. У нас на забвение не будет ни возможностей, ни права. Мы заклеймены.

Десять дней я не могу думать ни о чем, кроме войны. Мне трудно даже беспокоиться за близких, потому что я постоянно думаю об Украине. У меня нет там родных, но есть друзья-украинцы: муж Киры Муратовой, чудесный художник Женя Голубенко, который сейчас в Одессе, мой верный товарищ и благородный человек Сережа Лозница, кинокритик и автор "Искусства кино" Наташа Серебрякова (она в бомбоубежище в Сумах), да и многие другие наши авторы и критики...

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Но дело даже не в друзьях. Украинцы правы, и поэтому они победят. Рано или поздно, но неизбежно. Собственно, уже победили. А мы терпим катастрофу – нет, не экономическую и политическую. Это моральная катастрофа. Бессилие тех, кто выступает против этой системы и власти все 22 года, лишь усиливает чувство отчаяния.

Я горжусь, что начинал свою взрослую жизнь корреспондентом "Эха Москвы". Тогда я освещал, еще как информационник, взрывы жилых домов в Москве и вторую чеченскую войну (которую – помните? – требовали называть исключительно "антитеррористической операцией"). Горжусь и своей причастностью к "Медузе", безупречно освещающей все события нынешней войны.

Как сейчас смотреть кино, думать о кино, писать о кино, я не понимаю.

Перед отъездом, выходя из дома на поезд, мы увидели, что дверь нашей квартиры пометили. Смысл ясен: "Мы знаем, где живет твоя семья, берегись". Идите знаете куда, жалкие Zомби? Как сказал поэт, "да он и не скрывается".

Меня нет дома.

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Уже уехав, прочитал в анонимных ТГ-каналах, что "бежал из страны". Причем детали "побега" не оставляли сомнений: мои мессенджеры взломаны.

Ну подслушивайте и подглядывайте, сколько влезет. Я вас не боюсь. Скрывать мне решительно нечего.

Новый номер "Искусства кино" вышел за день до нашего отъезда. Прихватил с собой экземпляр.

Пока мы в Латвии на "Артдокфесте". Дальше будет видно.

Нет войне.

Антон Долин, российский журналист, кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино"

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война в Украине вторжение России Россия
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