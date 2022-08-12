Россия идет на чистую аннексию

Медведев в Луганске

Все-таки надо так понимать, что визит Кириенко, Медведева, Бортникова и Бастрыкина, т.е. "АП - Совбез - ФСБ - СК" в Луганск - это свидетельство того, что Москва ориентируется на заявленный план полностью занять к концу августа Луганскую и Донецкую области и 11 сентября провести все-таки референдумы.

Официальный сайт "ЛНР" подробно освещает подготовку к референдуму, не объявляя даты, но административная проработка темы явно под 11 сентября. В отличие от 2014 года не будет никакого аналога "минских соглашений", это чистая аннексия в результате агрессии, захватнической войны.

Поэтому никак микшировать последствия аннексии в глобальной дипломатии уже невозможно, тем более, что за пять месяцев войны Россия уже вышла из всех глобальных коммуникаций, никаких посредников в урегулировании нет.

Последует все оставшееся возможное - конфискация зарубежных активов, расширение транспортного эмбарго, следствие о военных преступлениях международного уголовного суда, на ответственных за агрессию будут выданы ордера (как сейчас на Бабакова в США), "страна-изгой", "спонсор терроризма". 20 лет Владимир Владимирович водил свой народ по пустыне и вот - довел.