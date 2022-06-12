Россия хочет повернуть время вспять: как с помощью захвата Украины Кремль хочет поработить Африку

Россияне уже не первый год ищут способы колонизировать Африку / un.org

ООН и многие политики справедливо указывают на угрозу дефицита зерновых, рост цен и высокую вероятность возникновения голода в ряде стран Африки и Ближнего Востока из-за войны, которую РФ ведёт с Украиной. В результате вторжения 24 февраля прекратился вывоз прошлогоднего урожая из портов Украины и сев не проводился в юго-восточных регионах, оказавшихся под российской оккупацией и в зоне боевых действий, что негативно отразится на урожае этого года. Но в мире мало обращают внимание на другую угрозу, которую создаёт колониальная политика РФ для стран Средиземноморья и Африки в целом.

Российская колониальная экспансия в Средиземноморье и Африку не является секретом. Достаточно взглянуть на две военные базы РФ в Сирии – порт Тартус и Хмейим, как самые крупные и укреплённые. Одна из причин захвата и аннексии Крыма в 2014 г. – стремление российского империализма не только взять под контроль Чёрное море, но и использовать его как трамплин для броска в Средиземное море и далее в Африку.

Революция в Сирии началась с протестов в январе 2011 г. и к середине лета переросла в гражданскую войну с авторитарным режимом партии БААС и Асада. С самого начала РФ оказывала военную и другую поддержку Асаду, но полномасштабную интервенцию смогла начать лишь с 30 сентября 2015 г. – через полтора года после того, как укрепилась в Крыму. Перегруженный порт в Новороссийске не позволял наладить "сирийский экспресс" военной техники, боеприпасов и войск.

Москва ещё за два года до оккупации Крыма предлагала правительству Кипра разорвать договора с Великобританией об аренде ею земли для двух военно-морских баз и передать их в аренду РФ. Правительство Кипра отказалось, учитывая, что Великобритания партнёр более предсказуемый, чем РФ, и что она без войны вывела остров из-под власти Османов и в 1960 г. предоставила ему независимость. Присутствие британских войск на Кипре также спасло его от гитлеровской оккупации.

Москва, столкнувшись с отказом, инспирировала акции за закрытие британских баз на острове, подключив к ним местных коммунистов и российских мигрантов. На Кипре постоянно живет свыше 40 тыс. граждан РФ и около 16 тыс. британцев, притом, что россияне стали селиться только с середины 1990-ых, а британцы с конца XIX в. Эти акции подавались как сугубо пацифистские и их устроители ни слова не говорили о том, что хотят передать базы РФ. Но всё тайное становится явным, иногда даже раньше, чем этого хочется конспираторам. С разрастанием гражданской войны в Сирии в Кремле сочли более целесообразным обустроить базы в ней, чем бодаться за аренду баз на Кипре.

Московия в своей колониальной политике всегда рассматривала любые варианты аренды как трамплин, чтобы затем объявить эту землю "исконно русской". Это очень наглядно видно из мартовского договора 1654 г. Украины с Московией, согласно которому её гарнизоны размещались только в трёх украинских городах, а их расширение в случае войны требовало согласия гетмана. Нарушение этого положения уже в 1658 г. привело к первой официальной украинско-московской войне, закончившейся разгромом царских войск под Конотопом.

Но через 50 лет Московия таки смогла завоевать Украину. Эта же история повторилась позже с договорами Московии о "дружбе и защите" с Грузинским царством, Крымским ханством, Казахскими жузами и тремя узбекскими государствами – Бухарским эмиратом, Хивинским и Кокандским ханствами.

Московия последовательно стремилась захватить соседние государства и территории, и с XVIII в. стала называть всё захваченное химерным именем "Россия". Методы захватов и аннексий адаптировались под политическую организацию на этих землях до их оккупации. Поскольку до середины XIX в. Российская империя была нулевой морской державой, то она не участвовала в колонизации Америки и Африки. Нулевой даже в сравнении с герцогством Курляндским, которое в 1639 г. неудачно основало латышскую колонию в Америке, а в 1651 г. две успешные колонии в Африке – в современных Гамбии и Гвинее, где купило у местных правителей остров Св. Андрея и участки земли на берегу.

Но как только у Московии появился флот, построенный в доках Нидерландов и Англии, то у неё появилась и идея колонизации Африки для захвата Индии. Инициатором был царь Пётр I, отправивший в 1714 г. войска для "прорубания коридора в Индию" во главе с сыном одного из кабардинских князей, жившего в Московии в качестве заложника её "дружбы" с ними. В Москве его крестили и назвали Александр Бекович-Черкасский, так как жителей Северного Кавказа и земли Пятигорской московиты называли черкесами или черкасами. Царь поставил князю-рабу Бековичу-Черкасскому три задачи: создать военные базы на восточном берегу Каспийского моря, завоевать Хивинской ханство, найти, где оно на Амударье добывает золото, и изучить вопрос похода в Индию. К 1717 г. Бекович-Черкасский базы построил, разбил войска ханства и дошёл до Хивы. Но хан смог уничтожить всю эту московскую рать обманом и отправил отрубленную голову её предводителя в подарок эмиру Бухары.

Читайте такжеМир был готов отдать Украину России, или Почему Путин начал войнуЦарь Пётр I расстроился и стал искать "окно" в Индию через Мадагаскар. Идею украли у шведов. Разведка сообщила царю: король Карл XII взял под своё покровительство пиратов Мадагаскара и присоединил остров к Швеции. Но так как Карл XII был убит в 1718 г. якобы шальной норвежской пулей, то присоединение Мадагаскара застопорилось, и разведка дала совет царю взять пиратов и остров под своё покровительство раньше шведов.

Ретроспективно это похоже на нападение 24 февраля на Украину, захват Крыма в 2014 г., вторжение в 1979 г. в Афганистан и так далее под тем предлогом, чтобы их раньше не захватили США. Так как США ещё не было, то чтобы Мадагаскар не захватила Швеция для его захвата в 1723 г. тайно отправили два фрегата "Амстердам Галей" и "Деконделинде", купленные у Нидерландов. Но из-за течи в корпусах они так и не смогли отплыть из оккупированной Эстонии, а зимой 1724 г. Пётр I случайно узнал от перебежчика из Швеции, что та лет пять как отказалась от этой идеи и что могучая пиратская республика на Мадагаскаре больше миф, чем реальность.

Вновь к идее российской колонизации Африки вернулись только в 1895 г. в связи с первой итало-эфиопской войной. На православную Эфиопию в Москве всегда поглядывали как на свою потенциальную провинцию. Но реализовать этот проект смогли только после 1974 г., когда в Эфиопии была свергнута традиционная монархия и установлен авторитарный режим советского типа с марксисткой идеологией. При содействии Москвы в 1993 г. от Эфиопии отделилась тоже марксистская Эритрея, и де-факто те территории, которые Италия отняла у неё сто лет назад. В марте 2022 г. Эритрея оказалась в числе тех старых сателлитов Москвы, которые в ООН отказались осудить её нападение на Украину.

Спецслужбы РФ до сих пор работают над продолжением распада государства Эфиопия. Но это у них получается не столь успешно, как с Сомали, которое с начала века распалось на семь государств и территории, подконтрольные разным отрядам джихадистов. Показательно, что в 2014 г. один из отрядов придуманной в Москве "ДНР" носил название "Сомали", чтобы показать: Украина распадётся как Сомали по кремлёвскому плану. Этот план не был особым секретом спецслужб РФ и озвучивался её СМИ.

Распад Сомали, Судана и Эфиопии – не случайность. В СМИ РФ периодически вводится идея о том, что границы между государствами в зоне Сахеля следует пересмотреть, так как Великобритания и Франция провели их на карте под линейку. При этом игнорируется тот факт, что делить Сахару иначе как под линейку непрактично и границ в пустыне де-факто нет.

Причина такой озабоченности Москвы "справедливыми" границами в зоне Сахары кроется в огромных запасах нефти и газа, которые к 2010 г. были обнаружены в Судане, в Эфиопии, ЦАР и других странах региона. Их открытия родили различные проекты трубопроводов из глубины Африки к её побережью. Реализация таких проектов означает конец доминирования РФ на рынке углеводородов в Европе. Если бы часть этих проектов реализовали бы до 2014 г., то реакция ЕС на захват Крыма и российско-украинскую войну была бы гораздо жёстче.

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Это позволяет объявлять любое племя отдельной нацией и добиваться создания для него если не отдельного государства, то какой-то автономии. Исламизм и джихадизм тоже оказались удобными инструментами для запуска таких процессов, особенно в странах с полирелигиозным населением. Если на заре своего появления ислам был зачастую объединяющим фактором, то сейчас он становится всё чаще разъединяющим, когда "истинные" мусульмане воюют с "неистинными".

Продолжение этой деятельности Москвы – газовая война Алжира с Марокко, возникшая осенью 2021 г. и "случайно" совпавшая с газовой войной самой РФ с ЕС. Другой эпизод – активация тоже осенью 2021 г. военной деятельности фронта Палисарио против Марокко, о котором мир успел основательно забыть.

Москва к реализации идеи колониальной экспансии в Африку под флагом "социализма" приступила в 1970-ые, после того, как в 1968-1969 г. Великобритания и Франция не просто предоставили независимость своим колониями в Африке, но зачастую сами инициировали в них движения за её получение. Стратегией Москвы тогда были военные перевороты в новых государствах Африки с целью взятия ими курса на СССР, за что их правительствами обещали финансовую поддержку и передачу новых, по советским меркам, технологий. После роспуска СССР стало не до Африки, притом, что такие старые советские проекты как распад Эфиопии и Сомали были по инерции доведены до конца.

С ХХI в. Африка опять вернулась в поле зрения Кремля, который увидел в её газе и нефти огромную опасность для себя и принял решение: военные действия – лучше средство защиты от нежелательных трубопроводов. Африка небезразлична Кремлю и по ещё двум причинам.

Во-первых, как база для контроля за мировой торговлей. РФ не случайно хочет добиться у Судана любым способом, в том числе и насаждения в нём военно-авторитарного режима и госпереворотов, разрешения на создание своей военно-морской базы на Красном море, чтобы контролировать вход в него и перевозки через Суэцкий канал. Это тревожит даже Китай, так как контейнеры с его товарами идут по этому пути. В результате Китай в 2020 г. построил огромную военно-морскую базу в Джибути рядом с военной базой США. Места для базы РФ в Джибути просто не осталось, и она отправилась за ней в Судан.

Строить базу в Сомали для Москвы проблематично, так как придётся отвечать за местных пиратов, которые с 2010 г. захватывали танкеры с нефтью в 500 км от берега в Индийский океан, чем держали цены на неё на высоком уровне. Такие рейды без данных спутниковой разведки и высокоточных систем навигации невозможны. РФ через 300 лет таки реализовала план Петра I со взятием под свою "крышу" пиратов, но не Мадагаскара, а Сомали.

Впрочем, Мадагаскар тоже не забыт. РФ активно вмешивается в жизнь его политикума и выборы, так как там процветает кустарная добыча драгоценных и полудрагоценных камней ещё более примитивная, чем добыча янтаря на Волыни.

Вторая причина стремления Москвы к контролю за Африкой – её рудные богатства, и это не только драгоценные камни Мадагаскара. В этом аспекте Африка интересна РФ так же, как и Казахстан, но она слишком далека и её сложно пока назвать исконно "русской землёй". Но если ЧВК "Вагнер" пробудет в ЦАР и в Мали ещё 50 лет, то и их земли могут стать "исконно русскими".

Только недалёкие экономисты могут уверять публику, что разумно и современно производить компьютеры и робототехнику, а не добывать сырьё. Однако текущий зерновой и углеводородный кризисы, вызванные девятым годом российско-украинской войны, на корню опровергают такие утверждения.

Читайте такжеНа проигрыше Кремль не остановится, или Почему слабая Россия все равно будет опаснойМосква логично стремится к контролю за рудами Африки, полагая, что сможет так держать весь мир на коротком поводке не менее эффективно, чем Европу посредством газового и нефтяного поводка.

Полугосударственные военные компании типа "Вагнер" для Москвы почти такой же инструмент колонизации Африки, каким для Испании были частные компании Писсарро, Кортеса и других конкистадоров для завоевания и колонизации Америки или Ост-индская компания Англии. Но между европейской и московско-российской колонизацией Африки есть одно существенное различие. Европейцы создали в Африке государства современного типа и ушли, в большинстве случаев без стрельбы. Москва, наоборот, стремится к распаду большинства государств Африки и заинтересована вернуть её страны в догосударственное состояние, превратив в континент небольших кланово-племенных образований, подобных Сомали.

Причём это касается как африканских демократий, так и автократий. По сути, РФ стремится ликвидировать тот социальный позитив, который создала в Африке европейская колонизация и повернуть время вспять.

Это не столько сущностное свойство Московии-России возвращать и консервировать социальную архаику даже после открытия электричества, но ещё и неизбежное следствие инструментов её колониализма и империализма. Распад государств Африки на кланово-племенные образования делает частные военные компании РФ крупными и влиятельными военно-административными структурами на их фоне и монопольными владельцами оружия и военной техники. При отсутствии поставок вооружений из ЕС, США и Китая противники "Вагнера" будут в конечном итоге вынуждены сражаться с ним посредством копий и луков.

Читайте такжеСкоро Кремль истошно завопит: как Россия теряет аргумент, объясняющий аннексию КрымаРаспад государств Африки и их социальная дестабилизация, переходящая в войну всех против всех, – это гораздо большая опасность для континента, чем дефицит продовольствия и рост цен на него, о котором предупреждают в ООН и с других трибун. Такие ограниченные меры как совместные европейско-африканские ежегодные сентябрьские военно-полицейские командно-штабные учения "Комплексное решение" (Integrated Resolve), проводимые с 2018 г. смогут лишь затормозить, но не отменить этот процесс.

Отменить его может только полное закрытие ООН архаичного политического проекта "российская оккупационная федерация" и деколонизация самой РФ. Политменеджмент и истеблишмент многих стран Африки пока ещё очень медленно это осознаёт, но процесс осознания всё-таки идёт даже в Зимбабве и в ЮАР. Объединённым арабским эмиратам также стоит учитывать, что они федеративная монархия и что отели Дубая очень нравятся россиянам.

Сергей Климовский, блогер, кандидат исторических наук