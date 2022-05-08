Россия готовится к новой волне вторжения в Украину

Украина сорвала планы России по выходу на границы Донецкой и Луганской областей к 9 мая / Reuters

"Никогда больше" — это правильно. И принципиально отличает нас от рашистов с их культом войны и смерти в форме победобесия. Но сначала надо рашистов победить. Потому что на оккупированных территориях они пытаются навязывать "русский мир" — бессмысленный и беспощадный.

На донецком выступе продолжаются тяжелейшие бои. Наши войска оставили Попасную — потому что в этом городке мирных жителей не осталось, а сам он разрушен настолько, что уже не представляет даже минимального укрытия.

Занятие орками Попасной — скверно, потому что с ее возвышенности открываются преимущества для артподготовки, но не критично. Ни о каком "котле" и "разгроме ВСУ" на Донбассе речь и близко не идет: даже если наступление противника продолжится, то у наших есть возможность спокойно, без потерь, отойти. Тем не менее, отходя, мы отдаем рашистам свою землю, свои города, своих граждан. Лисичанск, Краматорск, Славянск находятся под серьезной угрозой.

Именно поэтому текущий второй этап войны специалисты считают самым сложным для Украины, за исключением первых дней агрессии. Наши воины уже устали отражать бесконечные атаки орков, которых гонят вперед, а свежее пополнение, вооруженное натовской техникой, еще не подошло. Примерно до конца мая будет сложно.

Но и орки измотаны до невозможности. При том, что никакого выхода на границы Луганской и Донецкой областей к 9 мая нет и быть не может. Так что сорваны планы и второго этапа агрессии.

Рашисты уже начали подготовку к третьему этапу своей захватнической войны. Он строят капитальные укрепления в областях, соседствующих с Украиной. Да и отлично — пускай тратят ресурсы впустую, потому что завоевывать какой-то Курск или Белгород мы никогда не собирались. Хуже, что орки укрепляются и на свеже оккупированных территориях — Херсонской и Запорожской областях, где крупные города им отошли без боя. А вот возвращать их придется с превеликим трудом и потерями. Тем более, что ровнять наши города с землей, как это делают рашисты, мы не станем. И здесь надежда именно на натовское высокоточное оружие.

Читайте такжеКремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших днейЧто касается боев за вроде бы бесполезный остров Змеиный. Сторона, которая сумеет там закрепиться — то есть, расположить гарнизон, достаточный для отражения десанта, ПВО и противокорабельные ракетные комплексы, станет контролировать вход-выход в Черное море. То есть, проход судов с гражданскими и военными грузами. Сами понимаете стратегическую важность этого. Пока за Змеиный идут, в общем-то, позиционные бои. Как и на всех украино-российских фронтах.

А что касается "никогда больше", так оно реализуется только, если больше не будет нынешней России. Кстати, рашистские интеллектуалы стонут, что НАТО их подло втянуло в войну против Украины, и теперь все идет ужасно… Но позвольте, если вами так умело манипулируют, то вовсе не Украина, как вы уверены, а именно Россия является тупой и послушной марионеткой Запада.