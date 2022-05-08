УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Россия готовится к новой волне вторжения в Украину

Александр Кочетков

политический аналитик

8 мая 2022, 18:33

Текущий этап войны специалисты считают самым сложным для Украины, за исключением первых дней агрессии. Сложно будет еще примерно до конца мая.

войска России, армия рф
Украина сорвала планы России по выходу на границы Донецкой и Луганской областей к 9 мая / Reuters

"Никогда больше" — это правильно. И принципиально отличает нас от рашистов с их культом войны и смерти в форме победобесия. Но сначала надо рашистов победить. Потому что на оккупированных территориях они пытаются навязывать "русский мир" — бессмысленный и беспощадный.

На донецком выступе продолжаются тяжелейшие бои. Наши войска оставили Попасную — потому что в этом городке мирных жителей не осталось, а сам он разрушен настолько, что уже не представляет даже минимального укрытия.

Занятие орками Попасной — скверно, потому что с ее возвышенности открываются преимущества для артподготовки, но не критично. Ни о каком "котле" и "разгроме ВСУ" на Донбассе речь и близко не идет: даже если наступление противника продолжится, то у наших есть возможность спокойно, без потерь, отойти. Тем не менее, отходя, мы отдаем рашистам свою землю, свои города, своих граждан. Лисичанск, Краматорск, Славянск находятся под серьезной угрозой.

Именно поэтому текущий второй этап войны специалисты считают самым сложным для Украины, за исключением первых дней агрессии. Наши воины уже устали отражать бесконечные атаки орков, которых гонят вперед, а свежее пополнение, вооруженное натовской техникой, еще не подошло. Примерно до конца мая будет сложно.

Но и орки измотаны до невозможности. При том, что никакого выхода на границы Луганской и Донецкой областей к 9 мая нет и быть не может. Так что сорваны планы и второго этапа агрессии.

Рашисты уже начали подготовку к третьему этапу своей захватнической войны. Он строят капитальные укрепления в областях, соседствующих с Украиной. Да и отлично — пускай тратят ресурсы впустую, потому что завоевывать какой-то Курск или Белгород мы никогда не собирались. Хуже, что орки укрепляются и на свеже оккупированных территориях — Херсонской и Запорожской областях, где крупные города им отошли без боя. А вот возвращать их придется с превеликим трудом и потерями. Тем более, что ровнять наши города с землей, как это делают рашисты, мы не станем. И здесь надежда именно на натовское высокоточное оружие.

Читайте такжеКремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших днейЧто касается боев за вроде бы бесполезный остров Змеиный. Сторона, которая сумеет там закрепиться — то есть, расположить гарнизон, достаточный для отражения десанта, ПВО и противокорабельные ракетные комплексы, станет контролировать вход-выход в Черное море. То есть, проход судов с гражданскими и военными грузами. Сами понимаете стратегическую важность этого. Пока за Змеиный идут, в общем-то, позиционные бои. Как и на всех украино-российских фронтах.

А что касается "никогда больше", так оно реализуется только, если больше не будет нынешней России. Кстати, рашистские интеллектуалы стонут, что НАТО их подло втянуло в войну против Украины, и теперь все идет ужасно… Но позвольте, если вами так умело манипулируют, то вовсе не Украина, как вы уверены, а именно Россия является тупой и послушной марионеткой Запада.

viber
война в Украине вторжение России
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встречаГороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встреча Приметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменитсяНалетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменится "Лавров был в шоке": Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину - Грозев"Лавров был в шоке": Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину - Грозев "Почувствовали потери на себе": генералитет РФ саботирует войну против Украины – Грозев"Почувствовали потери на себе": генералитет РФ саботирует войну против Украины – Грозев
Поддержите Главред

Последние новости

18:58

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм: в Генштабе назвали опасное направление

18:51

"Оккупанты были в шоке": воины на Азовстали устроили "сюрприз" россиянам, рискуя жизньюВидео

18:36

Крымский мост обречен: в МВД назвали условие уничтожения "детища Путина"Видео

18:33

Россия готовится к новой волне вторжения в Украинумнение

17:58

"Отец русского нацизма": у Зеленского жестко ответили Путину на поздравление с 9 маяВидео

Реклама
17:58

"Ему снится мирное небо": украинцев умилил пес-сапер Патрон, который заснул на брифинге – фото

17:56

Венгрия блокирует эмбарго ЕС на нефть из России и отключение Сбербанка от SWIFT – BloombergВидео

17:51

Андрей Макаревич рассказал, почему президент-артист лучше президента-кгбшника - вещий анекдот

17:25

"Слава России": в Днепре школьницы-"ватницы" поплатились за наглый хайпВидео

17:17

Ретроградный Меркурий 10 мая – 3 июня: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

17:10

РФ стягивает тяжелую технику на север оккупированного Крыма – СМИВидео

16:32

Кораблю РФ "прошили" борт: в Крыму засекли БДК ЧФ с признаками поврежденияВидео

16:25

Катя Осадчая с беременным животиком поздравила женщин с Днем матери: "Ваш фронт - это ваши дети"

16:20

Путин не объявит мобилизацию в РФ: Кремль поражения не признает, а более 80% воевать не хотят – МВДВидео

16:18

Секретный визит: первая леди США посетила Ужгород и встретилась с Еленой ЗеленскойВидео

16:16

Защита Мариуполя: в разведке Азова назвали 4 варианта действийВидео

16:14

Путин все еще не хочет признаться себе в том, что облажалсямнение

16:11

Гороскоп Таро на неделю 9-15 мая: Львам – успех, Козерогам – испытания судьбы, Рыбам – счастливая встреча

15:25

Уничтожили 2500 оккупантов, еще 5000 ранили: защитники Мариуполя подсчитали потери россиян в городеВидео

15:02

Армия Украины разбивает войска РФ в Запорожской области: враг несет потери – ОВАВидео

Реклама
14:32

В России пригрозили миру ядерной войной, но сразу "дали заднюю"Видео

14:14

"Документы и кот - все что осталось": рашисты уничтожили дом известной украинской ведущейВидео

14:07

Нашли остатки трупа и кулон: пропавшая во время обстрела авто 13-летняя София могла погибнутьВидео

13:53

"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву

13:38

Без "новинок" на Красной площади и военной техники в городах: в РФ пройдет необычный "парад Победы"Видео

13:36

Пока Россия будет праздновать 9 мая, она не перестанет быть империеймнение

13:30

"Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам

13:00

Гороскоп на завтра, 9 мая 2022: Близнецам – интриги недругов, Стрельцам – солидный доход

12:43

Путин цинично поздравил украинцев с днем победыВидео

12:27

Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Видео

12:26

Армия Украины отошла от Попасной: оккупанты пытаются захватить Северодонецк и Водовку – ГайдайВидео

12:18

Фейгин назвал возможный сценарий проигрыша Путина в войне против Украины

12:13

"Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы": Невзоров объяснил безальтернативность победы Украины

11:39

Сколько стоит России каждый день войны в Украине: названа колоссальная сумма

11:26

Всеобщая мобилизация в России: как Путин может объявить охоту на несогласныхмнение

11:25

"Знакомьтесь, это Афганец": боец ВСУ сам сжег два танка оккупантовВидео

11:15

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2022: Овнам – неприятная ситуация, Близнецам – рост доходов

11:00

"Гоним врага с каждого клочка земли": ВСУ уничтожили вертолет войск РФ с десантом на ЗмеиномВидео

10:56

Максимум еще 10 дней: военный эксперт дал прогноз по завершению второй фазы войны в Украине

10:51

Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
10:41

Не доплыли: ВСУ отправили на корм рыбам подразделение оккупантов, форсирующих Северский ДонецВидео

10:18

Впервые с начала войны Елена Зеленская опубликовала свежие фото

10:12

Россия на войне против Украины собралась дойти до границ Польши – у Зеленского резко ответили МосквеВидео

10:00

Контрнаступление от Харькова: ВСУ в ближайшие недели могут выйти к российской границе - ISWВидео

09:37

В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примиренияВидео

09:18

Украине нужны не переговоры, а победа над Россиеймнение

08:52

Двое непутевых устроили празднования с салютом в только освобожденной в БучеВидео

08:52

Оккупанты за день выпустили по Одесской области 10 ракет

08:19

Авиаудар РФ по школе в Белогоровке: погибли 60 человек - глава ОВА

08:11

День жен-мироносиц 2022: традиции праздника, поздравления и картинки

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять