Россия - это обезьяна с гранатой, или Почему россияне не рискнут взорвать Каховскую ГЭС

Россиянам невыгодно взрывать Каховскую ГЭС - сейчас это страшилка для мира / УНИАН

Вы видели когда-то ролик, где обычные африканские бандиты навеселе дают шимпанзе в руки автомат, а та умудряется снять предохранитель и лупит по ним автоматную очередь? Обезьяна с гранатой - это и есть Россия. Надо отдать им должное - они дегенераты на уровне пещерного человека. Того же самого шимпанзе, которому дали гранату или автомат в руки. И поэтому теоретически может быть все, но на определенных этапах там включается логика.

Минировали ли с апреля Каховскую ГЭС? Да, минировали. Могут ли те два грузовика, которые стоят на дамбе, быть со взрывчаткой и взорваны? Да, могут. А кто-то задавал вопросы ГУРовцам - что именно минировали? Потому что там есть только две частично связанных между собой конструкции: привязанная к плотине эстакада автодороги и сама плотина.

Подрыв дороги - это постоянная задача, которая есть у россиян. В случае, если будет атака украинцев, то есть если будут заходить какие-то ДРГ через ту территорию, россиянам было бы важно сделать с помощью соответствующих взрывов невозможность перехода. Поэтому дорога действительно могла быть заминирована, но когда Украина начала бить Хаймарсами, они много чего разминировали, чтобы после попадания в их же минировании, в них самих не перекрылся проезд.

Но это минирование направлено на то, чтобы заблокировать возможность перехода украинских сил на левый берег Днепра. Кстати, вы обратили внимание - наши могли бы, при такой высокой точности ударов, бить и по самой дороге в привязке к плотине, но били по наименее выгодному для нас месту - верху шлюзовой камеры, где легче восстановить проезд. Почему? Потому что знали, что остальное не заминировано. И если бы ударили не здесь, могли бы произойти необратимые разрушения, которые и нам бы навредили.

Теперь возвращаемся к возможности полноценного подрыва. Я не знаю, сколько именно нужно для того, чтобы полностью разрушить плотину, то есть чтобы возник эффект "большой волны", а не просто постепенного истечения воды. Но это точно от почти ста до нескольких сотен тонн взрывчатки.

Когда НКВДисты во Второй мировой войне перед приходом немцев подорвали Запорожскую АЭС (где, кстати, был перепад до двух десятков метров, из-за чего сложилась критическая ситуация, и после того погибли более 100 тысяч человек), то там было использовано около 300 тонн взрывчатки. 300 тонн на Каховскую ГЭС, наверное, не нужно, но даже 100-150 тонн для эффекта взрыва чужими руками - это много. И списать это на Украину не удастся.

В целом Каховскую ГЭС можно взорвать двумя способами - тактическим ядерным ударом (для того и существует, кстати, это оружие - им подрывают подобные сооружения) или несколькими чотирехтонными авиабомбами, которыми уничтожали Мариуполь. Но для последнего нужно, чтобы на ГЭС зашли тяжелые бомбардировщики, а подъем таких бомбардировщиков с дальних аэродромов фиксируется заранее. И ВСУ были бы готовы их сбивать, потому что эти самолеты настолько доступны для сбивания ПВО, что их просто на этот район невозможно запустить - они будут сбиты еще на подходе.

Есть еще третий момент - там заложены сотни тонн взрывчатки. Всем будет понятно, что украинская армия, которая не владеет этой территорией в полном объеме на обоих берегах, не могла бы этого сделать. Поэтому это все равно будет обвинением в сторону России и ничего не даст.

Если происходит прорыв ГЭС, это тоже не дает России ничего положительного, потому что они получают более серьезную водную преграду. Во-первых, ненадолго, во-вторых, и так наши точно, после освобождения правого берега не будут спешить брать левый берег, потому что Днепр - это достаточно серьезное препятствие, чтобы под огнем его форсировать. Если и будет наступление - то со стороны Запорожской области. Но более того - открывается колоссальный фронт, потому что течет вода из Каховской ГЭС и там есть очень узкие места, которые можно очень быстро форсировать понтонными переправами, потому что они не укреплены со стороны оккупантов. Как только примерзает грунт, как сразу там может произойти форсирование. То есть так русские открывают для себя 200 дополнительных километров фронта.

У русских сейчас есть две важные дороги, которые обеспечивают их оборону на левом берегу. Одна - от Херсона до Новой Каховки, основная дорога, которая ведет от Алешек, и вторая - это рокадная дорога вдоль берега, которая является для них критически важной. В случае большой волны рокадная дорога полностью исчезает под водой, а вторая - размывается в районе, где есть очень большое углубление отмели, которая тянется глубоко к их тылу. Поэтому у них полностью разрывается вся логистика от Новой Каховки. И после этого украинские войска действительно смогут форсировать Днепр, потому что сопротивление с той стороны будет невозможно обеспечить и невозможно будет подогнать артиллерию, войска. Поэтому так они теряют контроль за левым берегом.

Украинские войска не теряют, в принципе, ничего, потому что правый берег выше, будет частичное подтопление районов Херсона, и затоплена дельта внизу Днепра. То есть весь правый берег и наши военные будут невредимы, тогда как у русских затапливается громадная часть их позиций, которые затем будут постепенно просыхать, но туда они не смогут подводить ни артиллерию, ни что-то другое - они теряют очень много. В том числе возможность беспрепятственно бить по Николаеву.

Есть еще две важные вещи. Одна из них - Северо-Крымский канал, который берет воду выше уреза Каховской ГЭС.

Исчезает Каховская ГЭС - исчезает водоснабжение в Крым. До момента, пока и Крым, и весь юг Украины станут полностью украинскими, будет стопроцентная гарантия, что вода в Крым не пойдет уже никогда.

То есть надо будет полностью отстроить ГЭС, всю плотину, что является очень долгой работой и никто с ней особо не будет спешить. Да и мы этим займемся, только если Крым будет украинским. К тому же, Северо-Крымский канал и поставки воды в Крым - это фетиш для Путина, и разрушить их никто из россиян не захочет.

И последний момент - охлаждение Запорожской АЭС происходит за счет воды из Каховского водохранилища. Спадает водохранилище - и появляется страшная проблема с охлаждением ЗАЭС. Потому что, во-первых, в рабочий режим ее уже перевести будет невозможно до восстановления водохранилища, и они не смогут ее использовать. Во-вторых, им придется вложить миллиардные ресурсы для того, чтобы вынуть оттуда ядерное топливо, чтобы предотвратить перегрев. Ведь тогда станция требует и постоянного электроснабжения и охлаждения - им надо будет качать где-то с Днепра несколько километров воду, чтобы восполнять ресурсы для охлаждения, что невероятно дорого. Потому что в противном случае на территории, которую в РФ считают своей, могут произойти серьезные повреждения и радиационное заражение.

Поэтому пока что это больше напоминает запугивание, но идиотизм и маразм в этом случае могут сработать. Потому что в отличие от ядерных угроз, где россиянам будет мстить, они понимают, что это им может сойти с рук. Правда, они сами себя накажут, но это уже другое дело.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда