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Россия будет втягивать Европу в большую войну - всё, как я и ожидал

Александр Сотник
25 июля 2023, 20:00 обновлено 25 июля, 20:00
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Вся эта воинственная масса откосивших отбросов так любит войну, что хочется каждого задушить солдатским ремнем.
Россия будет втягивать Европу в большую войну - всё, как я и ожидал
На России ужесточили условия мобилизации / колаж: Главред, фото: УНІАН

"Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что серия законов для мобилизации написана под большую войну и под общую мобилизацию. "И сейчас этой большой войной уже попахивает", - говорит Картаполов."

Увы, аксиома работает: совки выбирают самый плохой сценарий и реализуют его наихудшим образом...

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"На обсуждении поправок для призывников в Госдуме призвали еще сильнее повысить призывной возраст. Его нужно поднять до 50 лет и обязать служить всех, заявил "Ведомостям" первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Судя по биографии, сам Журавлев никогда не служил."

У них и гавнокомандующий тоже не служил. И ядерный пупс откосил по дистрофии. Вся эта воинственная масса откосивших отбросов так любит войну, что хочется каждого задушить солдатским ремнем. А чтобы не орали - засунуть в пасть вонючие портянки. Но Журавлев - отдельная история. Тут без черепахи не обойтись... Кирзовый сапог ему в печень...

Яйцеголовые людоеды, мимикрирующие под мыслителей, демонстрируют забавный вывих мозга: ""Молчание ягнят" — так можно назвать актуальное состояние российского общества. Это новая, очень своеобразная редакция Общественного договора." - пишут они, багровея от пульсации смелой мысли.

Какое общество в пещере? - они не уточняют. Наверное, среди людоедов складывается несколько течений: одни выступают за сыроедение, другие - за прожарку на костре, третьи предлагают вялить человечину. Веганы уже сожраны, на очереди - те, кто неправильно зигует. Не в том направлении. Так что ягнят в пещере не осталось. Только саблезубые варвары. И они очень голодные и злые...

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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новости России Александр Сотник
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