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России нужно готовиться к войне на ее территории

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

12 апреля 2022, 11:16

Боевые действия в Украине сейчас идут всё больше в парадигме Портоса: "Я дерусь, потому что дерусь". Потому Россия готовится к плану "Б".

обстрелы, война на Донбассе
Россия готовится к возможной военной угрозе / Reuters

Желтый уровень террористической опасности введен с 11 апреля в шести регионах России. Полностью на территории Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в граничащих с Украиной районах Воронежской области и Краснодарского края. Кроме того, состояние угрозы введено и на севере Крыма.

По всей видимости, идет подготовка к будущему (и уже недалекому) состоянию перманентной военной угрозы и состояние "ни войны, ни мира" с Украиной.

С безоговорочной капитуляцией не срослось, с парадом в Киеве тоже, остается весьма неясной ситуация с освобождением Донецкой области и под вопросом будущее "коридора" между Крымом и Россией.

Боевые действия сейчас идут всё больше в парадигме Портоса: "Я дерусь, потому что дерусь". Нужно убить еще несколько тысяч человек, разрушить еще несколько сотен квадратных километров территории, остальные цели этой "не-войны" уже недостижимы.

Поэтому переходим к плану "Б" и готовимся оборонять свою территорию. Денацификация и демилитаризация удались как никогда.

Россия окончательно утратила способность к управлению проектами на всех уровнях. Всё (абсолютно всё), что предпринимает режим в Кремле, не может быть доведено до хоть какого-то логичного, пусть и промежуточного, конца.

Читайте такжеСтратегическая ошибка Путина: почему русская армия увязла в украинских степях, как оса в сиропеУтрата способности к проектному управлению - один из важнейших маркеров банкротства. Оно уже состоялось, и в этом нужно отдавать себе отчет. Вопрос состоит лишь в том, когда это состояние будет зафиксировано, осмыслено и будет предложен хоть какой-то вариант полного отказа от обанкротившейся системы управления, увольнения всей управляющей верхушки и создания нового проекта, новой модели на руинах произошедшей катастрофы.

Можно, конечно, тянуть и дальше. Какое-то время. Но нужно понимать, что это приведет лишь к увеличению цены, которую придется платить за выход из нынешнего безнадежного состояния.

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