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России не светит "дойти до Львова": как Путин собрался одурачить россиян

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

27 марта 2022, 19:37

Кремль попытается втюхать российскому народу присоединение Донбасса к России как победу, чтобы хоть как-то объяснить войну, которая так дорого обошлась России.

Путин собирается выдать присоединение Донбасса за продолжение "крымской весны" / Reuters

В ближайшее время на территории "Луганской республики" может пройти референдум по поводу вхождения в состав России, сообщил глава "ЛНР" Леонид Пасечник. Понятно, что подобная инициатива без команды из Кремля невозможна.

В общем-то, прецедент Крыма уже есть, так что это уже просто повторение пройденного. Вместо того, чтобы проецировать смыслы, направленные в будущее, берутся смыслы из прошлого, где владение территорией само по себе было ценностью.

Байден был не так уж и неправ, сказав, что Россия из страны XXI века превратилась в страну XIX века. Развитые страны проецируют в окружающее пространство проекты, смыслы, технологии и стандарты. Дикие страны не имеют ничего из этого, поэтому территориальные захваты для них – это в некотором смысле попытка создать "смыслосодержащий продукт", эрзац проекта, которого на самом деле нет.

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В практическом плане "присоединение" требуется для того, чтобы предъявить глубинному народу-хомяку хоть какой-то результат "спецоперации". Исходные задачи "дойти до Львова" недостижимы.

"Денацификация" привела к тому, что относительно нейтральное население восточной Украины поголовно "нацифицировалось" и теперь полностью переключилось на программу ненависти. Проводить поголовную "денацификацию" миллионов "нацистов" – это задача явно другого порядка.

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Поэтому уже заявлено, что главная цель – освобождение "ДНР" и "ЛНР", а все остальное – побочные действия по решению этой задачи. Время идет, патовая ситуация неразрешима без вброса в систему нового и значимого ресурса. Которого либо нет, либо изыскивать его придется через создание совершенно иного уровня рисков. А потому нужно фиксировать положение и предъявлять ну хоть какой-то результат. Присоединение Донбасса можно выдать за продолжение "крымской весны" с туманным намеком на то, что в будущем "можем повторить".

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Правда, возникает вопрос – а как быть с новыми "освобожденными" территориями – Херсонской или частью Запорожской областей? Создавать на них новые народные республики? И все по новой?

Эль Мюрид, военный эксперт, блогер

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война в Украине ЛНР референдум вторжение России новости Донбасса Эль Мюрид
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