России и её друзьям при Трампе будет тяжко: почему шансы Украины на успех возрастают

2025-й станет поворотным, правда, пока сложно сказать, куда выведет этот поворот. В любом случае, вероятным выглядит возвращение к границам 24 февраля 2022-го.

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Победа Трампа не станет катастрофой для Украины и дает шанс на успех / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Сценариев того, как дальше будут развиваться события в войне России и Украины, очень много. Наиболее оптимистичный из них предполагает возвращение к границам 1991 года. Этот вариант вполне вероятен при определённых обстоятельствах, условно говоря, если правильно сложатся звёзды, и будет немного удачи.

В 2025 году очень многое станет понятно, по крайней мере, будет ясно, к чему всё движется. Потому что Трамп на президентском посту будет системно уничтожать "ось зла", которая воюет против Украины. Его победа на выборах в США однозначно не станет катастрофой для нас как минимум по трём причинам:

главное противоречие между Трампом и Путиным – не Украина, а нефть. Трамп точно снимет все ограничения на экспорт нефти и газа из США и Канады и говорит об этом открыто. Он намерен перезапустить американскую экономику на нефти, в том числе американской. И у США нефти больше, чем у Саудовской Аравии и всех остальных. Это значит, что на внешнем рынке будет больше американских нефти и газа. А в таких условиях Россия и Иран будут вынуждены тренироваться есть свою нефть и занюхивать газом, поскольку потребность в их энергоресурсах существенно снизится. А если ещё Трамп выполнит своё обещание и опустит цены на нефть до 40 долларов, будет смерть российской экономики. И это Трамп будет делать не через год или два, а сразу;

Трамп в интересах США будет давить на экономику Китая разными пошлинами и ограничениями;

по Ирану у Трампа достаточно жёсткая позиция, которая сводится примерно к следующему: "А почему мы до сих пор не бомбим Иран?". Трамп либо Израилю развяжет руки, либо Штаты сами помогут.

Так что друзья России будут чувствовать себя не очень хорошо. И вся тройка будет под военным и экономическим давлением США. И это не связано с Украиной – это связано с интересами США.

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Так что дальнейший ход войны в Украине будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события: будут ли россияне отступать, начнётся ли реальный обвал России, прежде всего, экономический, будет ли Трамп бороться с теневым флотом и так далее. К слову, администрация Байдена вовсе не боролась против теневого флота России, и РФ спокойно продавала ту же нефть в обход цены в 60 долларов.

Весьма вероятно, что в ближайшие месяцы администрация Трампа вернётся к плану Помпео и запустит ленд-лиз, и мы будем выходить на границы 24 февраля 2022 года, а, кроме того, бить по территории Российской Федерации.

Безусловно, возможна и заморозка конфликта по линии разграничения. Но всё упирается в Путина: он пока что этого не хочет.

Однако вспомните Корейскую войну: она закончилась потому, что в 1953 году умер Сталин. Так и в Украине война может закончиться, когда что-то случится с Путиным, когда российские элиты поймут, что изменение лица в Овальном кабинете США не дало того результата, на который они надеялись, а прессинг России усилился.

Сложно сейчас дать точный прогноз, что будет дальше. Пока я вижу совершенно точно, что очень возможна реализация плана Помпео и возвращение к границам 24 февраля, а также введение миротворцев. Причём Украина должна требовать именно контингент США на своей территории, либо же контингенты стран-членов НАТО, ведь, по сути, это будет нашим вступлением в НАТО. К слову, если Украина вернётся к границам 1991 года, она вправе сразу же требовать вступления в Альянс, без каких-либо экзаменов и заданий.

Прогнозировать дальнейший ход войны – дело неблагодарное, однако время при Трампе будет работать на Украину и против России, в отличие от того, как было при Байдене. Будут важны отдельные обстоятельства, например, насколько быстро обвалятся цены на нефть, подключится ли Саудовская Аравия к этому вопросу (а она очень хочет подписать соглашение о безопасности с США, переговоры о котором запустил ещё Трамп в свою предыдущую президентскую каденцию). Если обвалятся цены на нефть, всё может пойти по такому невероятному сценарию, что мы просто не будем успевать удивляться, как стремительно всё будет происходить.

Если же события будут развиваться по другому сценарию, то будет продолжаться вязкая ситуация: переговоры и постепенное продвижение россиян на Донбассе. Однако, если Украине дадут разрешение бить вглубь территории России, всё движение её войск может прекратиться за неделю, потому что будет нечем идти, поскольку будут уничтожены основные логистические пути, дороги, склады и прочее.

Плюс в первом квартале 2025 года у Украины уже появятся ракеты собственного производства дальностью до 1000 км, и после этого всё может быть совершенно по-другому.

Вариантов много, но одно можно сказать совершенно точно: 2025 год будет поворотным. Правда, куда этот поворот выведет, пока что остаётся вопросом. В любом случае, шансы Украины выйти в позитив значительно возросли после смены руководства США.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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