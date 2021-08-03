Российский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФ

Виталий Шишов был найден мертвым в Киеве / t.me/beldomua

Первое, что приходит в голову после инцидента с главой Белорусского дома Виталием Шишовым – это, конечно, работа белорусских спецслужб. Свидетели, которые нашли тело, как и полиция, говорят о том, что на теле были побои. Понятно, что человек, прежде чем совершить самоубийство, вряд ли будет бить себя головой, что указывает на то, что смерть могла быть насильственной. Тем более, что параллельно говорят о наружном наблюдении за Шишовым.

Однозначно это дело - вызов для правоохранительных структур Украины. От того, как будет проведено следствие, будет зависеть и отношение к этим структурам, ведь все мы помним перипетии в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. В этом случае стоит ожидать официальных результатов, которые, надеюсь, будут достаточно оперативно собраны (учитывая количество камер в системе "Безопасный город", которые установлены в столице).

Но процесс расследования здесь важный, но не главный. Вопрос здесь в другом - какие последствия это будет иметь. Если речь идет о наиболее вероятной версии - работе белорусского режима - то мы должны осознавать, что это может не обязательно Лукашенко, а желание российских властей столкнуть белорусов и украинцев между собой, чем фактически создать для украинцев очередного врага.

Поскольку это может рассредоточить усилия Украины в противостоянии с РФ, это, соответственно, дает и возможность украинским властям незаметно для общественности пойти на компромиссы с Россией. Условно говоря, если на данном этапе нам придется больше враждовать с белорусами, то можно "под шумок" сделать определенные уступки в сторону России.

Во-вторых, в международном аспекте это сосредоточит внимание ЕС и всего коллективного Запада на Беларуси и отвлечет фокус от РФ. Поэтому от этой ситуации, прежде всего может выиграть Россия, поскольку Беларусь уже не является субъектом, ведь она в большей степени управляется из РФ.

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Читайте такжеМедведь проглотил и переваривает Беларусь: каковы последствия для УкраиныВ этом случае Украине стоит быть осторожной в "ответке", потому что обострение отношений с Беларусью не на руку Украине. Поэтому здесь придется искать подходы, которые будут указывать на то, что Украина считает своим врагом №1 именно РФ.

Если же этот случай не расследуют, то это означает, что подобные преступления будут повторяться. То есть любая спецслужба на территории Украины будет делать, что захочет, чем фактически Украину будут превращать в "серую зону" вроде Афганистана. Как следствие, Украина будет ассоциироваться с неблагоприятной зоной для инвестиций, политического и партнерства безопасности.

А это, понятное дело, будет отталкивать западных партнеров от того, чтобы помогать нам и отстаивать интересы на международном уровне. Кроме того, эта ситуация будет влиять на общественное мнение, которое будет определять политику и требовать от политиков прекратить контакты с Украиной, по крайней мере, до тех пор, пока у нас не наведут порядок.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда