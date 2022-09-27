Российская недоимперия заканчивает свое существование, считает Ярош / Reuters, depositphotos.com

Мы - очень близко к победе Украины в этой войне за независимость…

Мы, Украинцы, нанесли невосполнимые потери регулярным вооруженным силам эрэфии, поэтому сатанинский режим путина вынужден объявить мобилизацию и угрожать всему миру ядерной дубинкой (этот кремлевский карлик думает, что его боятся)…

В это же время Оркостан начало "качать":

- сотни тысяч "русских и нерусских русских" от страха обгадились и рванули из "россии-матушки";

- национальные окраины недоимперии уже подают голос;

- чмобики начинают массово сдаваться, еще не попав на Украинский фронт;

- бульбоштандартфюрер, обнимаясь с карликом, "бросает" того после каждой "братской" встречи и уже ведет сепаратные переговоры с США и ЕС;

- у "второй армии бывшего мира" не хватает всего;

- "референдумы" подчеркивают для цивилизованного мира жалость и слабость Эрефии и тому подобное…

Российская недоимперия заканчивает свое существование.

Главное, нам - Украинцам - дожать этих нелюдей, уничтожить максимальное количество врагов и "наших" коллаборантов; не дать второго шанса империалистам перегруппироваться и осуществить очередную попытку возродить империю зла.

Убежден, что мы, с помощью союзников, сможем реализовать это!

Российская недоимперия будет уничтожена, а Украина станет самостоятельной и Соборной.

Горжусь тем, что являюсь украинцем и радуюсь тому, что живу именно в эту историческую эпоху!

Слава Нации!

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