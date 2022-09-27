Российская недоимперия будет уничтожена, а Украина станет самостоятельной и Соборной.
Мы - очень близко к победе Украины в этой войне за независимость…
Мы, Украинцы, нанесли невосполнимые потери регулярным вооруженным силам эрэфии, поэтому сатанинский режим путина вынужден объявить мобилизацию и угрожать всему миру ядерной дубинкой (этот кремлевский карлик думает, что его боятся)…
В это же время Оркостан начало "качать":
- сотни тысяч "русских и нерусских русских" от страха обгадились и рванули из "россии-матушки";
- национальные окраины недоимперии уже подают голос;
- чмобики начинают массово сдаваться, еще не попав на Украинский фронт;
- бульбоштандартфюрер, обнимаясь с карликом, "бросает" того после каждой "братской" встречи и уже ведет сепаратные переговоры с США и ЕС;
- у "второй армии бывшего мира" не хватает всего;
- "референдумы" подчеркивают для цивилизованного мира жалость и слабость Эрефии и тому подобное…
Российская недоимперия заканчивает свое существование.
Главное, нам - Украинцам - дожать этих нелюдей, уничтожить максимальное количество врагов и "наших" коллаборантов; не дать второго шанса империалистам перегруппироваться и осуществить очередную попытку возродить империю зла.
Убежден, что мы, с помощью союзников, сможем реализовать это!
Российская недоимперия будет уничтожена, а Украина станет самостоятельной и Соборной.
Горжусь тем, что являюсь украинцем и радуюсь тому, что живу именно в эту историческую эпоху!
Слава Нации!