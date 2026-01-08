Укр
Читать на украинском
Российская агрессия и интервенция США в Венесуэлу: в чем разница?

Павел Кравчук
8 января 2026, 06:54
Есть по крайней мере два больших отличия между вторжением США в Венесуэлу и вторжением России в Украину.
Путин, Мадуро
Российский и венесуэльский диктаторы / Коллаж: Главред

Побуду немного фейсбучным аналитиком, потому что меня мучает вопрос, как соотнести преданность международному праву, к которому мы все апеллируем, когда осуждаем российскую агрессию и когда просим о помощи/предупреждаем других, с интервенцией США в Венесуэлу. Не является ли ее толерирование двойными стандартами и фактически признанием универсальности "права сильного"? Если да, то это приводит к этике, где Россия имела полное право вторгнуться в Украину, и единственное, что она сделала неправильно, - это просчиталась, потому что не смогла победить.

Есть, однако, по крайней мере два больших различия между вторжением США в Венесуэлу и вторжением России в Украину.

1. Геноцид и аннексия

Насколько мне известно, вторжению США не предшествовали никакие официальные заявления Трампа о том, что венесуэльцы и американцы - один народ, и ни одна часть Венесуэлы не была включена в состав США решением американского президента/Конгресса/Сената, с установлением оккупационного режима, запретом местного языка, грабежом ресурсов и репрессиями, как это сделала и продолжает делать Россия.

2. Суверенитет и международное право

В отличие от Украины, Венесуэла как субъект международных отношений сама отвергала уважение к суверенитету других стран, официально поощряя одностороннее применение силы. В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Венесуэла голосовала против резолюции ГА ООН о поддержке территориальной целостности Украины. В 2022 году и впоследствии Венесуэла не голосовала по резолюциям с осуждением российской агрессии, потому что была лишена права голоса за неплатежи членских взносов, но каким бы было это голосование, сомнений нет. То, что в Венесуэле был у власти нелегитимный диктатор, тоже часть этой картины пренебрежения к правовым институтам.

Но делают ли эти аргументы вторжение США даже ограниченно оправданным? Ответа у меня нет. Видимо, многое зависит от того, спровоцирует ли эта ситуация кровавый хаос или войну, или, наоборот, Венесуэле удастся вырулить к стабильности и хотя бы частично демократической передаче власти. Во втором случае - победителей не судят, получилось - и слава богу. Но, если все удастся, не захочет ли Трамп повторить успех - например, в Гренландии? Там как раз были и заявления, в определенном смысле, об "однонароде", и о планах аннексии.

Так что, в короткой перспективе приятно видеть, что у Москвы минус один союзник, и плюс одно унижение, но длинная все же сомнительна, поэтому я воздерживаюсь от однозначного одобрения этих событий, и от осуждения тоже.

О персоне: Павел Кравчук

Павел Кравчук - украинский журналист, аналитик и эксперт, специализирующийся на темах свободы передвижения, миграционной политики и управления границами. Работает коммуникационным менеджером и аналитиком аналитического центра "Европа без барьеров". Окончил магистерскую программу "Теория и история культуры" в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Работал в ряде известных украинских медиа. Освещает вопросы безвизового режима, правил пересечения границы с ЕС, внедрение систем EES (Entry/Exit System) и ETIAS, а также проблемы функционирования пунктов пропуска.

Венесуэла
