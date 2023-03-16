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Россияне загнали себя в ловушку Бахмута

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

16 марта 2023, 19:20
Оккупанты сами сделали из Бахмута ценность и теперь не могут позволить себе прекратить его штурмовать. Хотя стратегически есть другие важные направления.
Российские военные, Виктор Андрусив
Россияне загнали себя в ловушку Бахмута, считает Андрусив / Минобороны РФ, Facebook

В западной прессе раздувают истерию: ВСУ истощают войска и боеприпасы под Бахмутом, в армии уничтожены кадровые офицеры и теперь только мобилизованные, ВСУ не берегут снаряды и наоборот, у ВСУ колоссальная нехватка снарядов, США давят на Украину отступить из Бахмута, контрнаступление будет невозможным. Все это полная ерунда. Сейчас, насколько возможно, попытаюсь объяснить, почему ситуация даже лучше, чем можно было ожидать.

Сначала два интересных момента:

1. Россияне начали новую волну мобилизации. При чем это действительно очень болезненный вопрос для населения. Это плохая новость для нас. Тем не менее, есть важный аспект: потери значит действительно исполинские, и есть причина спешить с мобилизацией. Тогда как мы вступаем в апрель с успешно проведенной мобилизацией (пусть и не без грехов), сформированными и даже обученными бригадами, обеспеченными техникой и боекомплектом. Россияне же вступают с истощенными войсками и началом новой волны мобилизации, после которой еще минимум 2 месяца нужны на учения.

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2. Русские военкоры в один голос печально заговорили о нашем контрнаступлении. Они утверждают, что мы уже накопили очень серьезные войска для этого, и вчера проводили разведку боем на Запорожском направлении.

А теперь о стратегической оценке ситуации. Русские загнали себя в ловушку Бахмута. Они сами из него сделали ценность и теперь не могут позволить себе перестать его штурмовать. Хотя стратегически есть другие важные направления: это Кременная и Угледар.

На двух этих направлениях прорыв будет серьезно угрожать нашей обороне. Под Кременной прорыв на Лиман и далее на Славянск поставит под угрозу всю оборону Северска и Бахмута в том числе. Прорыв под Угледаром поставит под угрозу оборону Авдеевки, Марьинки и других пунктов под Донецком. Тогда как прорыв и захват под Бахмутом никакой особой угрозы не создают.

Именно поэтому на Бахмут были брошены Вагнеры, а не регулярные и не элитные войска, тогда как Кременную и Угледар штурмуют именно элитные ДШВ и морская пехота. Однако, Вагнер в Бахмуте провалился и поэтому сейчас туда перебросили два десантных полка, и таким образом, уменьшили давление на ключевых направлениях Кременная и Угледар. В результате оккупанты сковали свою инициативу и им не хватает сил для достижения прорыва.

В то же время мы, накануне хорошей погоды, накопили резервы, технику и снаряды. Сейчас оккупанты панически боятся направления нашего удара. Таких направлений есть 3.

Первый - это через Кременную на Сватово или Старобельск - это поставит в сложную ситуацию оккупантов в Лисичанске и Северодонецке, и заставит их показывать очередные жесты доброй воли.

Второй - это из-под Угледара на Волноваху и Мариуполь, что поставит под угрозу весь их Южный коридор и уже даже трудно оценить моральный удар по противнику в случае нашего возвращения Мариуполя.

Третье направление - это Мелитополь, с перспективой вторжения в Крым.

Фактически, оккупанты, застряв в Бахмуте, не смогли уменьшить угрозу этих наших ударов. Если бы они сконцентрировали все силы именно на Кременной или Угледаре, то количество направлений нашего контрнаступления могло бы серьезно уменьшиться, а соответственно, оккупантам легче было бы готовить оборону. Сейчас же они должны держать серьезные силы для обороны по каждому возможному направлению удара. И это еще дополнительно уменьшает их возможности наступать.

Поэтому силы есть, оружие есть, возможности есть, даже погода есть.

Верьте в ВСУ и не читайте "советские газеты".

Источник

война в Украине Бахмут Виктор Андрусив
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