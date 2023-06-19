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Россия уже объявила победу в войне: что это значит

Вадим Денисенко
19 июня 2023, 09:45 обновлено 19 июня, 10:41
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Россияне прямо сейчас переписывают миф об этой войне. Этот миф сводится к уже известному постулату, что это Запад начал войну задолго до 2022 года.
Россия уже объявила победу в войне: что это значит
До 10.09 Путин будет держать паузу, считает Денисенко / фото: скриншот из видео

В течение последней недели в России активизировались пропагандисты, которые в один голос продвигают следующие нарративы:

- Украинское наступление провалено и никаких существенных потерь территорий нет и не будет;

- Демилитаризация Украины проведена, так как украинский ВПК уничтожен;

видео дня

- Продолжение войны выгодно только Зеленскому, потому что иначе его команда будет уничтожена самими же украинцами.

- Мир после Каховки должен переживать за Запорожскую АЭС.

Итак, что за всем этим стоит?

1. Русские прямо сейчас переписывают миф об этой войне. Этот миф сводится к уже известному постулату, что это Запад начал войну задолго до 2022 года (ключевым является невыполнение Минских соглашений). И новому: Украина обманула россиян, когда подписала стамбульские соглашения и поэтому "наивные и честные" россияне отошли от Киева. Харьков и Херсон упускаются и о них ничего не говорят, а сразу переходят к проваленному контрнаступлению.

2. Начало переговоров (заявления китайцев, лидеров африканских стран, Ватикана) на фоне подорванной Каховской ГЭС дают надежду Путину, что сейчас его начнут уговаривать прекратить войну. Именно поэтому один из важнейших нарративов, которые продвигают российские аналитики: "мир не захочет испытывать терпение Путина с Запорожской АЭС" (все это классический путинский блеф по поднятию ставок).

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва, сообщает Uifuture.org.

3. До 10.09 Путин будет держать паузу (заставить отказаться от паузы могут только китайцы, но пока не видно, чтобы они это захотели делать). Путину нужно провести выборы на оккупированных территориях и только после этого, возможно, он начнет более предметные переговоры. Хуже всего, что пока никто из "миротворцев" не говорит о недопустимости выборов.

Что мы должны знать?

Сейчас россияне попытаются максимально качнуть срачи и измены внутри страны. Им нужно, чтобы мы прошли лето с максимальными нервными потрясениями. И истории с женой Да Винчи и барабанами, к сожалению, не последние.

Поэтому, в который раз хочется сказать: включайте голову.

Источник

война в Украине Вадим Денисенко
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