Россия сама виновата в "бездомности" россиян

США отнесли россиян к категории граждан "бездомных национальностей" / Getty Images

Госдеп США отнес россиян, которые хотят оформить американскую визу, к категории граждан "бездомных национальностей".

Отнесение к этой категории россиян - абсолютно беспрецедентное. Ведь к этому списку относятся только 9 стран мира и все они - или с абсолютно тоталитарными, дикими режимами и антиамериканской деятельностью, или же страны, в которых, по сути, нет реальной власти, есть развал государства и где не могут действовать американские консульства и люди, которые будут подавать документы, будут подвергаться опасности.

Россия в этот список попала, несмотря на то, что посольство США действует, дипломаты могут работать и каких нападений на них нет (хотя страна, безусловно, тоталитарная и с антизападной политикой).

То есть под критерии стран, которые относятся к перечню "бездомных национальностей", не подпадала. Однако это произошло не по политическим обстоятельствам, а из-за планомерной деятельности. Они постоянно вводили определенные нормы, которые ограничивали возможность работы американских дипломатических учреждений. Собственно, дипломатическая война, когда американцы объявляли нежелательными лицами тех русских, которых поймали на шпионаже, в то время как русские отвечали зеркально без веских причин, уже известна всем.

Но дальше россияне перешли черту и объявили о полном запрете на работу российских граждан в аппарате американских дипломатических учреждений. Помимо консула, который стопроцентно является гражданином США, работают десятки, а иногда - и сотни людей, которые занимаются канцелярской, административной и хозяйственной работой. И это также беспрецедентно, потому что во всех странах для удешевления дипломатической деятельности нанимают местных граждан на несекретные и не особо ответственные должности.

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Соответственно, когда Россия это сделала, США теоретически могло обеспечить привоз в РФ десятков своих граждан и выплачивать им зарплату - это были бы дополнительные расходы в несколько миллионов долларов, но это было бесперспективно, так как россияне отправляли бы их одного за другим обратно в США во время очередных коррупционных скандалов. И из-за этого консульская служба США полностью прекратила свою деятельность на территории РФ. Собственно, следствием этих действий как раз и стало автоматическое попадание России в десятку стран с гражданами "бездомных национальностей".

Для российских граждан это - серьезное осложнение, ведь американские консульства были разбросаны по всей территории РФ. А теперь консульское обслуживание сведено к одному консульства - консульства при посольстве США в Варшаве, которое и так имеет свою загрузку. Потому поляки, которые хоть и имеют безвизовый въезд в США, должны оформлять в консульстве рабочие и учебные визы. А когда туда попадут россияне, то их обслуживание будет растягиваться на месяцы. То есть для россиян созданы особо невыгодные условия, но США этим отнесением фиксирует - это не наша проблема, а исключительно страны пребывания.

Читайте такжеБайден и Путин решили отползти от пропастиНесмотря на то, что Байден и Путин летом договорились о прекращении дипломатической войны, Россия продлила ее и запрет на работу россиян как раз появился после этой встречи. Но это унизительное для РФ решение Штатов вряд ли что-то ухудшит, потому что это следствие, а не причина. Конечно, обе страны теперь обменяются негативными комплиментами, и российские телеведущие-пропагандисты, которые любят летать в США, теперь начнут лить на США много грязи и, возможно, "нагавкают" на полный запрет въезда в США.

Но в целом это решение Вашингтона что-то особо ухудшить не может, потому что двусторонние отношения уже и так сведены к мизеру. Поэтому каких-то последствий, кроме пропагандистских, здесь быть не может.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам внешней политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда