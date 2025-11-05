Россия может нанести ядерный удар по Украине: при каких условиях Путин это сделает

Риск ядерной авантюры Москвы уменьшился из-за того, как начал действовать Трамп в отношении России, но угроза ядерного удара по Украине сохраняется.

Россия и США вернулись к атмосфере Холодной войны, и ядерное оружие является одним из козырей в этом противостоянии / Коллаж: Главред

Ядерная тема актуализировалась в мире. Путин испытывает свой "Буревестник", по Украине прилетают ракеты 9М729, способные нести ядерный боезаряд. В то же время на фоне встречи с Си Цзиньпином Трамп дает указание Пентагону немедленно провести ядерные испытания. А до того, в сентябре, на параде Си хвастался ядерной ракетой, способной облететь всю планету. Почему так происходит, и куда эта "игра" с ядерной темой может завести мир?

Актуализация ядерного фактора в мировой политике связана с двумя факторами.

Во-первых, вернулся режим конфронтации между США и Россией, который напоминает Холодную войну. Инициатором этого, конечно, была Россия: она первой начала практиковать враждебную риторику и позиционировать себя как откровенного антагониста Запада, США и Европы. Именно это дало старт нынешней эскалации, которая вяло разворачивалась с момента Мюнхенской речи Путина в 2007 году и до сегодняшнего жесткого противостояния.

Что касается Китая, то он не позиционирует себя как страна, находящаяся в антагонистическом противостоянии с Западом, в частности с Соединенными Штатами. Китай остается на защитной позиции и отстаивает мировой порядок (в том виде, в котором он себе его представляет).

Новостью нашего времени является то, что США, которые до последнего не реагировали на попытки эскалации со стороны России, теперь начали отвечать. Сначала Трамп отправил американские подводные лодки с атомными установками к берегам России, а теперь, впервые за 30 лет, инициировал проведение ядерных испытаний. Это означает новую фазу противостояния между США и Россией.

Во-вторых, ядерное оружие стало одной из козырных карт в нынешнем противостоянии. Это тот рычаг давления, который до сих пор не использовался, но поскольку кто-то первым начал его применять, остальные просто вынуждены были к этому присоединиться.

Так что ядерная тема актуализировалась из-за возвращения к атмосфере Холодной войны и из-за использования ядерного оружия как аргумента давления.

США, американские военные и так готовы к тому, что Россия может разыграть ядерный сценарий, и никакие дополнительные распоряжения Трампа для этой готовности на самом деле не были нужны. Впрочем, я думаю, что, скорее всего, речь идет об испытаниях носителей ядерного оружия американцами. Ведь Россия сейчас постоянно это делает, как, собственно, и Китай. А США давно таких испытаний не проводили.

Как бы там ни было, но позиция Трампа в отношении России действительно стала жестче. Летом в ответ на заявления Медведева Трамп сказал, что отправил американские подводные лодки к берегам России. Это был элемент его позиционирования в этом конфликте, который разворачивался на наших глазах, начиная с середины лета. Позиция Трампа становилась жестче, в частности об этом свидетельствуют такие шаги, как переименование Министерства обороны США в Министерство войны, сбор Трампом всех генералов и пр. Трамп начинал использовать милитаризацию как элемент своей политики. И актуализация ядерной тематики вписывается в эту общую линию.

Как бы странно это ни звучало, но приобщение Трампа и США к этой тематике, по крайней мере то, что американцы начали симметрично отвечать на ядерные угрозы россиян своими угрозами, является фактором, который стабилизирует ситуацию и уменьшает риски.

Ведь ситуация до этого, когда Россия безнаказанно провоцировала Запад и поднимала градус эскалации на глазах у всего мира ("Доктрина Патрушева" – это пример публичного ядерного запугивания, когда Москва стала угрожать ядерным ударом за любой шаг, который ей не нравится), была более опасной. Это было опасно тем, что какие-то авантюристы в Москве могли решить, что нанесение ядерного удара в какой-то ограниченной форме им сойдет с рук, и применить ядерку.

А теперь, когда в Москве увидели, что в ответ на их действия США начали реагировать серьезно, риск ядерной авантюры уменьшается.

Впрочем, несмотря на все, угроза нанесения Россией по Украине тактического ядерного удара остается. Но она обусловлена не столько риторикой США и России относительно их ядерного потенциала, сколько определенными тактическими и политическими факторами. Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая покажется ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая. То есть когда он будет чувствовать безнаказанность, он может пойти на такой шаг, если это решит какую-то его проблему.

На данный момент ситуация не выглядит такой – она решается для Путина другими рычагами: пропагандой, действиями российской армии на фронте и тому подобное. Поэтому на данный момент ядерная угроза для Украины со стороны России не является остро актуальной.

Максим Розумный, политический эксперт, специально для Главреда

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

