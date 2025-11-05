Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Россия может нанести ядерный удар по Украине: при каких условиях Путин это сделает

Максим Розумный
5 ноября 2025, 08:10
313
Риск ядерной авантюры Москвы уменьшился из-за того, как начал действовать Трамп в отношении России, но угроза ядерного удара по Украине сохраняется.
Ядерная угроза для Украины со стороны России остается, но на данный момент не является остро актуальной
Россия и США вернулись к атмосфере Холодной войны, и ядерное оружие является одним из козырей в этом противостоянии / Коллаж: Главред

Ядерная тема актуализировалась в мире. Путин испытывает свой "Буревестник", по Украине прилетают ракеты 9М729, способные нести ядерный боезаряд. В то же время на фоне встречи с Си Цзиньпином Трамп дает указание Пентагону немедленно провести ядерные испытания. А до того, в сентябре, на параде Си хвастался ядерной ракетой, способной облететь всю планету. Почему так происходит, и куда эта "игра" с ядерной темой может завести мир?

Актуализация ядерного фактора в мировой политике связана с двумя факторами.

Во-первых, вернулся режим конфронтации между США и Россией, который напоминает Холодную войну. Инициатором этого, конечно, была Россия: она первой начала практиковать враждебную риторику и позиционировать себя как откровенного антагониста Запада, США и Европы. Именно это дало старт нынешней эскалации, которая вяло разворачивалась с момента Мюнхенской речи Путина в 2007 году и до сегодняшнего жесткого противостояния.

видео дня

Что касается Китая, то он не позиционирует себя как страна, находящаяся в антагонистическом противостоянии с Западом, в частности с Соединенными Штатами. Китай остается на защитной позиции и отстаивает мировой порядок (в том виде, в котором он себе его представляет).

Новостью нашего времени является то, что США, которые до последнего не реагировали на попытки эскалации со стороны России, теперь начали отвечать. Сначала Трамп отправил американские подводные лодки с атомными установками к берегам России, а теперь, впервые за 30 лет, инициировал проведение ядерных испытаний. Это означает новую фазу противостояния между США и Россией.

Во-вторых, ядерное оружие стало одной из козырных карт в нынешнем противостоянии. Это тот рычаг давления, который до сих пор не использовался, но поскольку кто-то первым начал его применять, остальные просто вынуждены были к этому присоединиться.

Так что ядерная тема актуализировалась из-за возвращения к атмосфере Холодной войны и из-за использования ядерного оружия как аргумента давления.

США, американские военные и так готовы к тому, что Россия может разыграть ядерный сценарий, и никакие дополнительные распоряжения Трампа для этой готовности на самом деле не были нужны. Впрочем, я думаю, что, скорее всего, речь идет об испытаниях носителей ядерного оружия американцами. Ведь Россия сейчас постоянно это делает, как, собственно, и Китай. А США давно таких испытаний не проводили.

Как бы там ни было, но позиция Трампа в отношении России действительно стала жестче. Летом в ответ на заявления Медведева Трамп сказал, что отправил американские подводные лодки к берегам России. Это был элемент его позиционирования в этом конфликте, который разворачивался на наших глазах, начиная с середины лета. Позиция Трампа становилась жестче, в частности об этом свидетельствуют такие шаги, как переименование Министерства обороны США в Министерство войны, сбор Трампом всех генералов и пр. Трамп начинал использовать милитаризацию как элемент своей политики. И актуализация ядерной тематики вписывается в эту общую линию.

Как бы странно это ни звучало, но приобщение Трампа и США к этой тематике, по крайней мере то, что американцы начали симметрично отвечать на ядерные угрозы россиян своими угрозами, является фактором, который стабилизирует ситуацию и уменьшает риски.

Ведь ситуация до этого, когда Россия безнаказанно провоцировала Запад и поднимала градус эскалации на глазах у всего мира ("Доктрина Патрушева" – это пример публичного ядерного запугивания, когда Москва стала угрожать ядерным ударом за любой шаг, который ей не нравится), была более опасной. Это было опасно тем, что какие-то авантюристы в Москве могли решить, что нанесение ядерного удара в какой-то ограниченной форме им сойдет с рук, и применить ядерку.

А теперь, когда в Москве увидели, что в ответ на их действия США начали реагировать серьезно, риск ядерной авантюры уменьшается.

Впрочем, несмотря на все, угроза нанесения Россией по Украине тактического ядерного удара остается. Но она обусловлена не столько риторикой США и России относительно их ядерного потенциала, сколько определенными тактическими и политическими факторами. Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая покажется ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая. То есть когда он будет чувствовать безнаказанность, он может пойти на такой шаг, если это решит какую-то его проблему.

На данный момент ситуация не выглядит такой – она решается для Путина другими рычагами: пропагандой, действиями российской армии на фронте и тому подобное. Поэтому на данный момент ядерная угроза для Украины со стороны России не является остро актуальной.

Максим Розумный, политический эксперт, специально для Главреда

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ядерное оружие ядерный удар ядерная угроза ядерные испытания Максим Розумный Трамп новости Путин новости война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупантов уже подвинули: в ISW сообщили о важных контратаках ВСУ на Донетчине

Оккупантов уже подвинули: в ISW сообщили о важных контратаках ВСУ на Донетчине

09:21Фронт
В Раде назвали новые сроки завершения войны: когда будет шанс на мир

В Раде назвали новые сроки завершения войны: когда будет шанс на мир

08:34Украина
Россия может нанести ядерный удар по Украине: при каких условиях Путин это сделает

Россия может нанести ядерный удар по Украине: при каких условиях Путин это сделает

08:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Ирина Билык попросила помощи в воспитании сына — что произошло

Ирина Билык попросила помощи в воспитании сына — что произошло

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Китайский гороскоп на сегодня 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Китайский гороскоп на сегодня 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

Последние новости

09:30

Наталья Могилевская впервые рассказала о прошлом своего мужа - детали

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 ноября (обновляется)

09:21

Оккупантов уже подвинули: в ISW сообщили о важных контратаках ВСУ на Донетчине

09:21

5 мифов о знаке Зодиака Козерог, в которые пора перестать верить

08:34

В Раде назвали новые сроки завершения войны: когда будет шанс на мир

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
08:23

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Заставили воевать: родственники участников так называемой "СВО" вышли на протест

08:10

Россия может нанести ядерный удар по Украине: при каких условиях Путин это сделаетмнение

07:39

США готовят военную операцию против Мадуро: у Трампа на столе три сценария - NYT

Реклама
06:56

Критическая инфраструктура РФ - под ударом: взрывы в Орле прогремели в районе ТЭЦ

06:10

Ситуация в Покровске: что происходит в городемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 2 отличия на картинках ведьмы на метле за 11 секунд

05:27

Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверьВидео

05:10

Вознаграждение от Вселенной: каких знаков зодиака скоро накроет волной успеха

04:51

Гора слайсов за считанные секунды: как быстро нарезать шампиньоны без ножа

04:25

"Подорвал свою жизнь": отношения принца Гарри и Меган Маркл резко изменились

03:45

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

03:20

Как заставить орхидеи, герань, фиалки цвести 365 дней в году: простой рецепт подкормкиВидео

02:43

Звезда "Бриджертонов" и открытый гей: назван самый сексуальный мужчина 2025 года

02:43

Оранжевые, сладкие, но разные: в чем главное отличие хурмы и шарона

Реклама
02:07

Кто разбогатеет в ноябре 2025: звезды назвали ТОП-3 самых счастливых знака

02:03

Ситуация остается напряженной: в Генштабе рассказали последние новости с фронта

01:30

Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул - детали

01:07

Эти модели редко ломаются: топ-10 автомобилей, которые обходят сервис стороной

00:37

Дочь Елены Кравец показала редкое фото с мамой

00:06

Венгрия снова за свое: Орбан назвал "новую" причину против Украины в ЕС

04 ноября, вторник
23:52

Интересный тест на IQ: попробуйте найти спрятанную лягушку всего за 5 секунд

23:17

Детское Евровидение-2025: под каким номером выступит УкраинаВидео

22:59

В Украине заметили уникальную амфибию: почему не стоит приближаться близкоВидео

22:53

"Брусника" - не "журавлина"? Разбираемся, как правильно сказать на украинском

21:53

Известкование почвы: садовод объяснил, когда и как проводить процедуруВидео

21:41

Когда поставят елку в Киеве 2025 - кто заплатит за праздничное чудо

21:36

"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

21:26

Какие приборы нельзя включать в удлинитель: опасность больше, чем кажется

21:10

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

21:09

Могилевская рассказала, как ее дома накажет муж из-за поцелуя с Козловским

21:08

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

20:43

"Сделать Киев непригодным для жизни": что готовит для украинцев новая тактика Кремля

20:36

Больше хлопот, чем удовольствия: механик назвал авто, которое постоянно ломается

20:21

Галкин сделал знаменитым украинского мальчика и перешел на украинский язык

Реклама
20:21

Прошел более 60 км: в ГУР показали, как робот совершил уникальную операцию по спасению бойца

20:04

Умер ведущий "Утренней звезды" Юрий Николаев

19:55

Многие ошибаются: какие ТОП-7 вещей нельзя класть в стиральную машину

19:47

В "Динамо" назревает решение по тренеру: Суркис расставил точки над "і"

19:40

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

19:26

Пенсия по возрасту или инвалидности: какую лучше оформить и реально ли получать две сразу

19:17

Как перестать плакать из-за лука - ученые нашли простой выход

19:10

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

19:10

"Ястребы" настроены серьезно: способны ли США развязать войну в Венесуэлемнение

18:51

"РФ играет ва-банк": эксперт рассказал, что может произойти после штурма Покровска

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять