Продаст ли Трамп Украину Путину за ящик красной икры

Все подарки от России – это "троянские кони", поэтому Трампу следует быть осторожнее. Возможно, он и "продал" бы Путину Донбасс и Крым за икру, но не за ящик.

Все подарки от России – это "троянские кони", куда россияне могут запихнуть либо прослушку, либо яд / Коллаж: Главред

На фоне встреч и переговоров о том, как закончить войну в Украине, движущей силой которых является американский президент Дональд Трамп, Россия передала главе США подарок – ящик красной икры из Хабаровского края. Россияне всегда пытаются добиться своего на международной арене взятками, не забыли они об этой своей традиции и сейчас.

Впрочем, американцам следует быть осторожнее, ведь красная икра – это такой подарок, в который можно было напихать и яд. От России можно ждать чего угодно, даже самой большой подлости. Но, думаю, Трампу россияне бы не рискнули присылать такой презент, ведь вряд ли американский президент будет есть эту красную икру, к тому же перед тем, как пробовать, американцы точно проверят безопасность этого подарка.

И это правильно, ведь все подарки от России – это "троянские кони".

Так, например, в 1945 году, в конце Второй мировой войны, россияне подарили послу США в Москве большое деревянное изображение Большой печати Соединенных Штатов. Но внутри деревянной печати было спрятано устройство для прослушивания. И американцы его сразу не нашли, поэтому Союз семь лет прослушивал разговоры посла.

Кроме того, россияне всегда пытаются продемонстрировать шик за дешево. А сейчас, когда российская экономика в плачевном состоянии, и американских "бумажек" ей не хватает, Путин делает Траму такой вроде бы дорогой подарок, чтобы убедить в том, что Россия обладает богатствами, которые можно раздаривать, использовать как подкуп. Причем деньги не тратятся – Москва действует "натуральным продуктом".

Известны истории, когда россияне возили президентским самолетом в качестве подарка даже наркотики. И определенные политики в Европе "сидели" на этих поставках. Россия в качестве подарков использует все, что под рукой, весь "подножный корм". Такое постпервобытное общество как российское придумывает разное для достижения своей цели – "голь на выдумки хитра". И эта русская "голь" приспосабливает все, что лежит под ногами.

Так же действует и Беларусь: Лукашенко всем вокруг дарит мешки картошки. Когда куда-то едет, тянет и мешок с картошкой за собой. Недавно Путину подарил. Чем богаты, тем и рады.

Однако красной икрой Путин не произведет на Трампа впечатление. Трамп – мультимиллионер, поэтому его не удивишь такими подарками. Сколько там тысяч долларов стоит этот ящик икры. Для людей, которые крутят триллионами, это ничто. Поэтому такими "жестами внимания" Путин вряд ли повлияет на позицию Трампа по Украине и ход переговоров. Люди, которые понимают, что собой представляет Россия, точно после таких подарков не пересматривали бы своих позиций. Но беда в том, что позиция США как государства сейчас определяется людьми, которые ничего не понимают.

Поэтому, возможно, Трамп и "продал" бы Путину Донбасс и Крым за красную икру, но точно не за ящик – икра и другие подарки должны быть совсем в других объемах. Конечно, на американцев производят впечатление российские материальные предложения, но точно не такого уровня, как ящик икры. Далее Путину придется презентовать Трампу уже доли в акциях и каких-то добывающих проектах и так далее.

Александр Палий, политический аналитик, историк, специально для Главреда

О персоне: Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974 года, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

