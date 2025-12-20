Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Продаст ли Трамп Украину Путину за ящик красной икры

Александр Палий
20 декабря 2025, 08:10
138
Все подарки от России – это "троянские кони", поэтому Трампу следует быть осторожнее. Возможно, он и "продал" бы Путину Донбасс и Крым за икру, но не за ящик.
Трамп может продать Украину Путину за красную икру, но не за ящик и не только за икру
Все подарки от России – это "троянские кони", куда россияне могут запихнуть либо прослушку, либо яд / Коллаж: Главред

На фоне встреч и переговоров о том, как закончить войну в Украине, движущей силой которых является американский президент Дональд Трамп, Россия передала главе США подарок – ящик красной икры из Хабаровского края. Россияне всегда пытаются добиться своего на международной арене взятками, не забыли они об этой своей традиции и сейчас.

Впрочем, американцам следует быть осторожнее, ведь красная икра – это такой подарок, в который можно было напихать и яд. От России можно ждать чего угодно, даже самой большой подлости. Но, думаю, Трампу россияне бы не рискнули присылать такой презент, ведь вряд ли американский президент будет есть эту красную икру, к тому же перед тем, как пробовать, американцы точно проверят безопасность этого подарка.

И это правильно, ведь все подарки от России – это "троянские кони".

видео дня

Так, например, в 1945 году, в конце Второй мировой войны, россияне подарили послу США в Москве большое деревянное изображение Большой печати Соединенных Штатов. Но внутри деревянной печати было спрятано устройство для прослушивания. И американцы его сразу не нашли, поэтому Союз семь лет прослушивал разговоры посла.

Кроме того, россияне всегда пытаются продемонстрировать шик за дешево. А сейчас, когда российская экономика в плачевном состоянии, и американских "бумажек" ей не хватает, Путин делает Траму такой вроде бы дорогой подарок, чтобы убедить в том, что Россия обладает богатствами, которые можно раздаривать, использовать как подкуп. Причем деньги не тратятся – Москва действует "натуральным продуктом".

Известны истории, когда россияне возили президентским самолетом в качестве подарка даже наркотики. И определенные политики в Европе "сидели" на этих поставках. Россия в качестве подарков использует все, что под рукой, весь "подножный корм". Такое постпервобытное общество как российское придумывает разное для достижения своей цели – "голь на выдумки хитра". И эта русская "голь" приспосабливает все, что лежит под ногами.

Так же действует и Беларусь: Лукашенко всем вокруг дарит мешки картошки. Когда куда-то едет, тянет и мешок с картошкой за собой. Недавно Путину подарил. Чем богаты, тем и рады.

Однако красной икрой Путин не произведет на Трампа впечатление. Трамп – мультимиллионер, поэтому его не удивишь такими подарками. Сколько там тысяч долларов стоит этот ящик икры. Для людей, которые крутят триллионами, это ничто. Поэтому такими "жестами внимания" Путин вряд ли повлияет на позицию Трампа по Украине и ход переговоров. Люди, которые понимают, что собой представляет Россия, точно после таких подарков не пересматривали бы своих позиций. Но беда в том, что позиция США как государства сейчас определяется людьми, которые ничего не понимают.

Поэтому, возможно, Трамп и "продал" бы Путину Донбасс и Крым за красную икру, но точно не за ящик – икра и другие подарки должны быть совсем в других объемах. Конечно, на американцев производят впечатление российские материальные предложения, но точно не такого уровня, как ящик икры. Далее Путину придется презентовать Трампу уже доли в акциях и каких-то добывающих проектах и так далее.

Александр Палий, политический аналитик, историк, специально для Главреда

О персоне: Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974 года, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине красная икра Александр Палий Трамп новости Путин новости война России и Украины Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

08:47Фронт
Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

08:12Война
Продаст ли Трамп Украину Путину за ящик красной икры

Продаст ли Трамп Украину Путину за ящик красной икры

08:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

Последние новости

08:47

Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

08:12

Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

08:10

Продаст ли Трамп Украину Путину за ящик красной икрымнение

07:32

Взрывы, длительная детонация и вспышки в небе: РФ мощно атаковали беспилотники

07:28

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
07:01

Гороскоп Таро на сегодня 21 декабря: Раку - новые привычки, Весам - принятие

06:10

Как СБУ устроили дорогостоящий фейерверк оккупантам в Севастополемнение

05:52

Гороскоп на завтра 21 декабря: Скорпионам - финансовые потери, Водолеям - веселье

05:30

Наступит новая глава в жизни: какие знаки зодиака могут полагаться на удачу

Реклама
04:41

Все считают эти продукты "здоровыми": диетолог назвала неожиданных врагов при похудении

04:18

Шикарная сельдь в кетчупе: рецепт вкуснейшего маринада

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овцы у забора за 51 секунду

03:39

Как сохранить апельсины на полгода: секрет кулинаров

02:50

Революция в медицине: найден сенсационный способ выявления деменции

02:22

В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

02:22

Как сделать кристаллизованный мед снова жидким: об этом трюке мало кто знает

01:50

Важный выбор: какой камень подходит вам по знаку зодиака

01:18

Доллар готовится к рывку: названы даты возможного валютного шторма

00:31

Разведка США подтвердила, что Путин планирует новое вторжение, - Reuters

00:10

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

Реклама
00:08

Шанс 1 на 200 миллионов: в Германии родились уникальные тройняшки

00:03

"Ему жаль": эксперт назвал причину, по которой Трамп восхищается Путиным

19 декабря, пятница
23:47

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

22:57

РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

22:46

Норвегия и Япония выделят Украине миллиарды долларов: на что пойдут деньги

22:45

Кто прошел в финал "Холостяка": Тарас Цимбалюк сделал решающий выбор

22:35

Переворот в отоплении: одно действие прогреет батареи в разы быстрее

22:23

В Киеве возле Коордштаба нашли "радиомаячок": на месте полиция

21:30

Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

21:20

Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

21:04

Встреча с мамой "Холостяка" закончилась слезами — что произошло

20:56

Перестала прятать: Меган Маркл показала подросших детей

20:53

Как избавиться от затхлого запаха полотенец: проверенное средство за копейки

20:52

В США проведут мирные переговоры: к формату привлекли новых участников

20:41

Почему россяне лупят именно Одессе: депутат назвал три цели оккупантов

20:32

"Украина должна платить территорией": сербский министр вляпался в громкий скандал

20:24

Немножко загуляли: Тимур Мирошниченко рассказал, почему от него уходила жена

20:21

"Непонятно, кто на кого напал": Орбан сделал циничное заявление о войне в Украине

20:20

Графики отключения света для Киева и области: объемы ограничений на 20 декабряФото

20:17

Как долго надо мариновать мясо: шеф-повар дал неожиданный ответ

Реклама
20:16

"Загоняют в угол": политолог рассказал, чем грозят декабрьские переговоры с США и РФ

20:11

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

19:54

Украинцы в 2026 году станут еще богаче: работодатели продолжат повышать зарплаты

19:23

"Выводит моль на 100%": хитрый трюк, как избавиться от кухонного вредителя навсегда

19:23

"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

19:21

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

19:12

Впечатляющая спецоперация под Покровском: ВСУ сожгли массовое скопление бронетехники врага

19:10

Зачем Путин хвастается количеством дроновмнение

18:55

У трех знаков зодиака начнется "белая полоса": жизнь заиграет новыми красками

18:48

За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критическиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять