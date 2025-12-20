Как СБУ устроили дорогостоящий фейерверк оккупантам в Севастополе

Потому что Севастополь и – в первую очередь – аэродром были защищены сравнительно неплохо, особенно – на фоне других районов Крыма.

Удар СБУ в Крыму/ Колаж: Главред, фото: СБУ, uk.wikipedia.org

Сегодня ЦСО "А" СБУ поздравил коллег из департамента военной контрразведки с профессиональным праздником, устроив дорогостоящий фейерверк на аэродроме Бельбек в Севастополе.

Дронами СБУ поражены:

• два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо - СВУ";

• мобильная многофункциональная РЛС 92Н6Е (входит в состав комплекса С-400 "Триумф");

• ЗРПК "Панцирь-С2";

• Самолёт МиГ-31 с полным боекомплектом.

Акцент на стоимости оправдан, ибо все цели – очень дорогие. Но главное – их трудно и долго менять.

К сегодняшнему дню независимо было подтверждено поражение 3 РЛС "Небо - СВУ". А тут заявлены сразу две за один подход. Большой успех!

Также пойман редкий зверь "Панцирь – С2".

Итого. Одномоментно в защите оккупационных войск в Крыму образовалась неслабая брешь. Сегодня там все озабочены, чем её закрыть.

Потому что Севастополь и – в первую очередь – аэродром были защищены сравнительно неплохо, особенно – на фоне других районов Крыма. Что-то быстро перебросить можно только по территории полуострова. Значит – где-то ослабить и без того потрёпанную защиту.

Как всегда в таких случаях ждём продолжения в Крыму или на Кубани. Через пару дней заявлен новый раунд консультаций. По традиции, к нему нужны аргументы.

