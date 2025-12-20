Как СБУ устроили дорогостоящий фейерверк оккупантам в Севастополе

Сегодня ЦСО "А" СБУ поздравил коллег из департамента военной контрразведки с профессиональным праздником, устроив дорогостоящий фейерверк на аэродроме Бельбек в Севастополе.
Дронами СБУ поражены:
• два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо - СВУ";
• мобильная многофункциональная РЛС 92Н6Е (входит в состав комплекса С-400 "Триумф");
• ЗРПК "Панцирь-С2";
• Самолёт МиГ-31 с полным боекомплектом.
Акцент на стоимости оправдан, ибо все цели – очень дорогие. Но главное – их трудно и долго менять.
К сегодняшнему дню независимо было подтверждено поражение 3 РЛС "Небо - СВУ". А тут заявлены сразу две за один подход. Большой успех!
Также пойман редкий зверь "Панцирь – С2".
Итого. Одномоментно в защите оккупационных войск в Крыму образовалась неслабая брешь. Сегодня там все озабочены, чем её закрыть.
Потому что Севастополь и – в первую очередь – аэродром были защищены сравнительно неплохо, особенно – на фоне других районов Крыма. Что-то быстро перебросить можно только по территории полуострова. Значит – где-то ослабить и без того потрёпанную защиту.
Как всегда в таких случаях ждём продолжения в Крыму или на Кубани. Через пару дней заявлен новый раунд консультаций. По традиции, к нему нужны аргументы.
О персоне: Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред