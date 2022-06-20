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Риск упущенных возможностей, или Что может получить Украина в случае входа в состав ЕС

Анатолий Амелин

Соучредитель аналитического центра “Украинский институт будущего”, директор программы “Экономика”

20 июня 2022, 18:06

Адаптация к стандартам ЕС, включая правовые и судебные - будет хорошим стимулом для притока инвестиций.

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Украина в случае вступления в ЕС может повторить опыт Польши / УНИАН

Несколько цифр о том, что Польша получила, войдя в ЕС.

Рост экономики Польши и этот период тесно коррелирует с суммой выгод, полученных от участия в ЕС.

Напомню, Польша стала членом ЕС в 2004 году.

ВВП Польши за то время вырос более чем на $400 млрд с $255 млрд до $674 млрд.

Польша получила от ЕС за 15 лет членства 164 млрд евро. В то же время Варшава заплатила в общий европейский бюджет около 50 млрд евро. Чистое сальдо поступлений от ЕС за 17 лет более 110 млрд евро (!).

Польша получила доступ к единому рынку ЕС с более чем 500 миллионами клиентов, а также имеет к своему большому внутреннему рынку в 38 миллионов клиентов. С момента присоединения к единому рынку ЕС польский экспорт превысил 200 миллиардов евро в год (!).

  • В 2015-2017 годах страна впервые с 1990-х годов имела положительное сальдо торгового баланса;
  • Доля высокотехнологичной продукции в экспорте увеличилась более чем в два раза: с 3,3% в 2004 г. до 7,7% в 2017 г.;
  • Около 80% экспорта товаров приходится на страны ЕС;
  • Положительное сальдо торгового баланса Польши (разница между экспортом и импортом) за время пребывания в ЕС составляет более $70 млрд;

Польша создала систему стимулов (как внутренних, так и из источников ЕС) для поощрения иностранных инвестиций. В период с 2004 по 2015 год объем прямых иностранных инвестиций в Польше увеличился с $41,4 млрд до $143,8 млрд. Прирост более $100 млрд.

В 2004 г. государственный долг составлял 43,6%. ВВП и дефицит государственного бюджета 4,8%. ($109 млрд)

В 2021 году государственный долг Польши составил около 52% ВВП ($350 млрд). Прирост более $240 млрд (!).

В результате за время пребывания в ЕС Польша получила около $500 млрд ресурсов для развития:

  • Поддержку от ЕС более 100 млрд евро;
  • Иностранных инвестиций более $100 млрд;
  • Положительное сальдо торгового баланса более $70 млрд;
  • Прирост государственного долга 240 млрд;

Как видим, эти цифры одного порядка с приростом ВВП Польши. Прирост ресурсов более $500 млрд. прирост ВВП около $400 млрд.

Для сравнения те же цифры по Украине.

Динамика ВВП 2004-2021 (с учетом войны) - с $64,82 млрд вырос до $200 млрд. прирост ВВП + $135 млрд.

Здесь также важно учитывать ущерб, нанесенный Украине Россией в результате аннексии Крыма и оккупации Донбасса (это около $280 млрд.), а также деньги, украденные из Сбербанка Украины. В сегодняшних деньгах это сумма около $200 млрд.

Помощь от ЕС равна 0.

Читайте такжеПомолвка с Евросоюзом: чем это поможет Украине в войне против РоссииТорговое сальдо торгового баланса в Украине с 2004 года – отрицательное (мы спонсируем мировую экономику). Общий объем прямых иностранных инвестиций в Украину за всю историю - $49 млрд.

Государственный долг Украины на конец 2021 года около $97 млрд, в 2004 году был $46 млрд. Прирост - $51 млрд

В Украине сведение сумм из-за агрессии России точных оценок не даст. Но можно сделать следующие выводы:

Первый. Вхождение в ЕС может предоставить Украине значительные ресурсы для адаптации к стандартам ЕС.

Второй. Адаптация к стандартам, включая правовые и судебные - будет хорошим стимулом для притока инвестиций.

Третий. Доступ на европейский рынок вместе с инвестициями – расширит возможности для украинского экспорта и, прежде всего, для технологического экспорта с высокой добавленной стоимостью.

Четвертый. В наращивании госдолга нет ничего страшного, если долги вовлекаются в развитие экономики, а стоимость обслуживания долга - минимальна.

Дело за малым - не про*бать открывающиеся возможности.

Но сначала надо победить!

Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"

Евросоюз война в Украине членство в ЕС Анатолий Амелин
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