РФ может использовать термобарическое оружие

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 172 боестолкновения украинской армии с российскими оккупантами.

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Россияне могут использовать термобарическое оружие / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Больше всего российские войска атаковали на Покровском направлении.

На Покровском направлении защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Зеленый Кут и Дачное.

Российская армия передислоцировала на это направление примерно до 110 тыс., а по другим оценкам до 120 тыс. своих оперативных резервов. Эта группировка является одной из самых боеспособных в армии РФ.

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На Покровском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов с целью нанесения огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины и жилым кварталам городов.

Усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, российские оккупанты пытались развить наступление в направлении Покровска. Успеха не имели, понесли потери.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", зафиксирована передислокация российскими оккупантами на этом отрезке фронта термобарического оружия. В частности, тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Это оружие неизбирательного действия, и под угрозой оказываются не только жизни украинских военнослужащих, но и, к сожалению, мирных жителей. В городе Покровск, по последним данным, остаются около 1413 гражданских жителей, а в пределах громады - 2809 человек. Эвакуация из города продолжается, но становится все более опасной из-за интенсивных обстрелов российскими войсками. мирных украинских жителей.

Действие взрыва ТВС на человека: ударная волна вызывает контузию, разрыв барабанных перепонок, кровотечение из носа, баротравму легких различной степени, часто с кровоизлияниями в легкие, переломы костей. Клиническая картина осложняется обширными ожогами различной степени и термическим шоком. Зафиксированы случаи, когда легкие полностью выгорали изнутри.

Первые упоминания о наличии на вооружении у участников незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Луганщины термобарического оружия датируются августом 2014 года.

12 августа 2014 года аналитический отдел "Правого Дела" обнародовал информацию о том, что у боевиков появились три установки ТОС-1 "Буратино", которые будут нацелены на Луганский аэропорт. Стоит отметить, что эта информация мгновенно была обнародована российскими СМИ.

Следующая информация о наличии ТОС-1 на оккупированных территориях Луганской области появляется в 2015 году.

Тогда "Правое дело" сообщало, что парад Победы будет использован как прикрытие для передислокации в направлении Станицы Луганской. Говорилось о 152-мм самоходных гаубицах "Мста" и системах ТОС-1 "Буратино".

2 октября 2015 года заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что наблюдатели увидели тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино" на полигоне в районе села Круглик.

11 января 2021 года РФ начала военные учения у границ с Украиной. По информации "Права Справа", в этих учениях у границ с Украиной, впервые за долгое время были задействовали огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и их модернизированные версии ТОС-1А "Солнцепек".

Впоследствии российская сторона вынуждена была подтвердить эту информацию "Правого Дела"

10 марта 2022 года в украинские СМИ сообщили, что Минобороны России подтвердило, что применяет в Украине тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А), которые используют термобарические ракеты. Об этом информировал Госспецсвязи в телеграм-канале со ссылкой на данные британской разведки.

Стоит заметить, что возможное применение российскими оккупантами ТОС в Покровске имеет целью нанести чрезмерные повреждения объектам критической и гражданской инфраструктуры города.

В общем, Покровск испытывает значительные разрушения, критическая и социальная инфраструктура повреждена или разрушена, особенно в районах на въезде в город.

Стоит отметить, что использование термобарического оружия не может применяться против военных целей, если это подвергает опасности мирное население.

Примечательно, что тактика террора и обстрелов жилой инфраструктуры используется оккупантами, как элемент военно-политического давления на гражданское население. Таким образом создается атмосфера страха и недоверия к действиям центрального правительства.

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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