РФ и ООН зашли в смысловой тупик

Московия-РФ не может ни наступать, чтобы захватить всю Украину, ни узаконить уже захваченное и на этом остановиться.

https://opinions.glavred.info/rf-i-oon-zashli-v-smyslovoy-tupik-10501957.html Ссылка скопирована

ООН и Путин / Коллаж Главред, фото: ОПУ, скрыншот видео Telegram

Агрессия РФ и её война против Украины зашли в тупик, но и реакция ООН на них тоже зашла в тупик. Это стало очевидно уже осенью 2022 г., когда провалились попытки Москвы узаконить на международном уровне захваты в Украине. В Кремле тогда махнули рукой на это занятие как на малоперспективное и записали в конституцию РФ вслед за Крымом ещё четыре области Украины, решив, что так узаконят кражу. ООН как собрание всех государств планеты категорически отказалось признать эту юридическую манипуляцию и осудило её. В результате РФ и ООН оказались в тупиковой ситуации, когда кто-то из них должен исчезнуть или исчезнуть должны оба эти субъекта международного права. Возможен и третий вариант – исчезнет международное право, а оба субъекта ещё какое-то время просуществуют. По факту ситуация пока находится в состоянии третьего варианта, но так не может длиться вечно.

Ввиду того, что юристы завели цивилизацию в тупик, то лучше начать анализ ситуации с того тупика, в который зашли в Украине кремлёвские "чекисты", имперцы и их военщина.

Московия-РФ не может ни наступать, чтобы захватить всю Украину, ни узаконить уже захваченное и на этом остановиться. Уходить из Украины она пока тоже не собирается, притом, что это самый оптимальный вариант для всех и, прежде всего, для самой РФ. Чем дольше её войска будут находиться в Украине, то больше растёт неизбежность ликвидации РФ. Те, кто в Кремле делал ставку на затяжную войну, допустили фатальную для РФ ошибку. К концу 2024 г. мантры о том, что Запад боится хаоса из-за распада РФ и прочем, перестанут окончательно впечатлять.

видео дня

В Москве напрасно молятся на магическое слово "хаос", взятое из греческой космологии. Молятся, так как не понимают его смыла. "Хаос – это непознанная закономерность", если перефразировать сентенцию о случайности древнегреческих философов, многократно потом повторенную или открытую заново. Хаос – это тоже какой-то порядок, пусть и не такой, к которому все привыкли до того, как наступил хаос. В реалиях РФ хаос может многим в ней даже понравиться, особенно "управляемый хаос".

Пример управляемого хаоса – мандаты на управление колониями Германии и Османской империи, которые Лига Наций раздавала после первой мировой войны с обязательством создать в них новые государства. В случае с Австро-Венгрий поступили иначе – её владения на Балканах в 1918 г. объединили с Сербией и Черногорией в Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое в 1929 г. переименовалось в Югославию. Был и третий вариант – регионы вокруг городов – Гданьск, Клайпеда и Саар перешли под управление Совета Лиги Наций.

Так что, чем дольше длится российско-украинская война, тем выше вероятность выдачи ООН или другой международной организацией мандата Монголии на управление Бурятией. Не исключено и их слияние в одну Бурят-Монгольскую республику. Тем более, что такая в качестве автономии существовала с 1921 по 1923 г. в составе Дальневосточной республики, а затем в составе СССР со столицей в Чите.

Но в Кремле вместо того, чтобы быстро вывести свои войска из Украины делают ставку на комбинацию из четырёх факторов. Прежде всего, в Кремле уповают на якобы неисчерпаемые ресурсы РФ и на то, что Рамштайнская коалиция когда-нибудь устанет помогать Украине. Во вторую очередь Кремль уповает на растворение российско-украинской войны в конгломерате новых войн от Африки до Кавказа, которые стремится запустить, а также на свою агентуру и коррупцию в политменеджменте Украины. Но Китай не спешит захватить Тайвань и начать собственную мировую войну, а Украина войдёт в учебники как пример того, что демократия может долго не проигрывать войну, даже если за её топ-менеджментом волочатся московские парашюты.

Шойгу, неуверенно разводящий руками во Владивостоке при ответе на вопрос: "Может ли РФ победить Украину?", наглядно продемонстрировал – как минимум у него нет уверенности в том, что все эти четыре фактора сойдутся так, как хочется Кремлю и что это произойдёт вскоре. Перспектива получить от КНДР снаряды и изменить ими ситуацию на фронте явно не вдохновляет его. Не вдохновляет, так как шойгу знает, если его армия начнёт наступательные действия, то вместо сорока пусковых установок "Хаймерс" у ЗСУ их станет сто и с большим запасом ракет. Возрастёт число всех обычных вооружений и появится что-то новенькое типа АTAСAMS и истребителей F16. Если провести ещё одну "частичную" мобилизацию и резко добавить пехоты, то появятся не одиночные добровольцы из стран Рамштайна, а слаженные полки. Это не секрет, поэтому с осени 2022 г. в Москве время от времени кричат о польских войсках, якобы захватывающих Украину. В Кремле хорошо знают ответ на вопрос, будут ли поляки и другие европейцы с американцами умирать за Украину. В Кремле также знают, что на войну идут не умирать, а убивать.

Шойгу это знает лучше других в Кремле и лучше других знает реалии с безграничными военными ресурсами РФ. Если бы были безграничны, то не ездили бы на поклон в КНДР, Иран и Китай. Поэтому он бессильно развёл руками. Шойгу не единственный в Кремле, кто знает, что страны демократии не допустят поражения Украины. В случае эскалации первым шагом будет вступление в войну отдельных стран без согласования с НАТО, а при её росте – согласованное вступление всего НАТО и не только его. Поэтому повышение Москвой уровня военной эскалации минимум заводит для неё ситуацию в тупик, максимум – ускорит для неё неприятную развязку.

Кремль пытается выйти из военного тупика, помахивая ядерной дубиной, но тут тоже всё просчитывается. Ограниченная ядерная война, подобная той, что США провели в 1945 г., уже невозможна по определению. Выиграть ядерную войну РФ тоже по определению не может. В итоге на этом направлении тоже тупик и Москве остаётся лишь мелочный атомный шантаж в виде размещения ракет с ядерными боеголовками в Беларуси. Но это ничего не меняет, как ничего не изменило размещение 1 сентября в Красноярском крае и Оренбургской области по одному комплексу ракет "Сармата" вместо "Воевод", пришедших в негодность, так как в 2015 г. завод "Южмаш" перестал поставлять к ним запчасти. Весной 2022 г. вся РФ обсуждала, как она отправит на дно морское Британию этими "Сарматами" и сколько их потребуется. Но на тот момент ни один "Сармат" к полёту не был готов.

ООН никогда не признает захват РФ ни части Украины, ни тем более всей, так как это станет самоубийством для ООН. Не признает, даже если лавров с небензей повесятся в зале заседаний Генассамблеи ООН в знак протеста.

Не признает по двум причинам. Во-первых, ООН создавалась, подобно Лиге Наций, как инструмент для предотвращения и гашения войн. Во-вторых, если государство становилось членом Лиги Наций, а теперь членом ООН, то исчезнуть из его списка сложно, тем более в результате захвата другим государством. Ни Лига Наций, ни ООН не могли позволить себе, чтобы одни члены клуба съели других его членов, а признание захвата РФ части Украины станет приглашением именно к такому "обеду". Эта та причина, по которой ООН не признала захват и ликвидацию Кувейта, который стал членом ООН в 1963 г. Тем более не может себе позволить признать исчезновение Украины как одного из основателей ООН в 1945 г.

Похоже, администрация Байдена намерена на этой сессии ООН сделать решительную попытку откорректировать детище Рузвельта. Зеленский отнюдь не просто так пообещал потребовать на Генассамблее исключения РФ из Совбеза ООН, а Подоляк не просто так наехал на Индию и Китай.

Но администрация Байдена не особо верит в успех такой встряски в ООН и параллельно реализует план "Б" по созданию альтернативной структуры, подобно тому, как Рузвельт создал ООН в противовес Лиге Наций. Чем-то подобным занимается и Китай, стремясь максимально расширить БРИКС, для чего направил Турции приглашение вступить в него. Эрдоган недвусмысленно помахал им перед Евросоюзом в то время, как на Мальте о чём-то 16-17 сентября договаривались Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И. Не исключено, что на форуме мира в Киеве может родиться новое ООН, а РФ продолжит накладывать вето в старом ООН на его резолюции, и без того носящие рекомендательный характер.

В это движение по созданию новых ООН и глобальных коалиций вписываются и два одиноких бронепоезда, встретившихся во Владивостоке к огорчению шойгу. У лукашенко нет бронепоезда, поэтому он не приехал. Но он уже точно знает, что официальное слияние РФ и его колхоза "ГУЛАГ" никогда не состоится, так как их "союзное государство" надо зарегистрировать в ООН, иначе их брак будет недействительным. Выдаст ли ООН брачное свидетельство им, как выдала Республике Танганьике и султанату Занзибар, решившим в 1964 г. объединиться в государство Танзания, – сложный вопрос. Но очевидно, что если РФ и РБ придут за ним в ООН, то это "союзное государство" место в Совбезе не получит. Поэтому прекратились разговоры, что путин и лукашенко на днях подпишут три последние бумажки и РФ с РБ сольются в братском экстазе.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.