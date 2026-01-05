РФ готовит массированный удар: оккупанты накопили около 900 дронов

Не игнорируем воздушные тревоги и тщательно следим за мониторинговыми каналами, информации которой вы доверяете и которые вас никогда не подводили.

Атака дронов на Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

В ночь на 5 января 2026 РОВ совершили очередной налёт, с применением дронов-камикадзе Shahed-136 и дронов-приманок "Гербера"/"Пародия", а так же ракетной компоненты, баллистики 9М723 и ЗУР 5В55 ЗРК С-300.

Всего противником было применено 165 дронов, из которых около 100 были Shahed-136, а ракетная компонента составляла 9 единиц.

Примечательно то, что накануне была информация о подготовке массированного комбинированного удара с большой дроновой и ракетной компонентой, а в итоге, был среднестатистический налёт. То есть, массированный удар отменяется? Нет.

Предыдущий массированный акт террора комбинированного типа РОВ осуществили в ночь на 27 декабря 2025. После этого РОВ стандартно взяли паузу, порою снижая налёты дронами до рекордно низкого показателя в 25 дронов (на 29 декабря).

Очевидно, что такие низкие показатели налётов, при неизменном производстве по 100 дронов-камикадзе и 100 дронов-приманок ежесуточно, было ничем иным как крайне экономным накоплением.

Фактически, только с 27 декабря РОВ накопили около 900 дронов.

Поэтому, расслабляться не стоит и воспринимать этот налёт как истощение и бессилие РОВ – не стоит. Это была разведка боем, которую проводила россия с целью выяснения места размещения средств ПВО, вскрытия позиционных районов и корректировки маршрутов для проведения более массированного удара в течение этой недели, в ближайшие дни.

По срокам проведения очередного массированного комбинированного удара мы находимся в "красной зоне". Не игнорируем воздушные тревоги и тщательно следим за мониторинговыми каналами, информации которой вы доверяете и которые вас никогда не подводили. Особенно тщательно следите за пусками дронов и направлениям их полётов. Наиболее интенсивное направление концентрации налёта дронов будет указывать на последующее применение в этом направлении и ракетной компоненты.

Не теряем бдительности.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

