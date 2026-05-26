РФ близка к поражению и повышает ставки: Богданов рассказал, что будет дальше

Кремль пытается удержать контроль с помощью террора, пропаганды и угроз новой эскалации, но за этим всё яснее проступают признаки системного кризиса.

Россия близка к поражению, считает Богданов

Пока Россия наращивает ракетный террор и пытается давить на Запад угрозами новой эскалации, все острее становится вопрос о реальном состоянии кремлевской системы. Политический обозреватель Юрий Богданов считает, что Москва сейчас одновременно приближается к стратегическому поражению и пытается удержать контроль через страх, пропаганду и дестабилизацию Украины изнутри. Подробнее об этих рисках и логике действий Кремля — в колонке автора.

Давайте очень кратко о том, что происходит. Путинская Россия сейчас близка к краху, поражению и катастрофе как никогда за всю эту войну. При этом Путин ищет возможности для такой эскалации, которая позволит ему "додавить".

Через нападение на Прибалтику развалить НАТО. Втянуть в войну пуржера. Мобилизация.

Почему он надеется? Потому что, кроме макропроблем, которые уже невозможно игнорировать, он ежедневно получает отчеты о вымышленных победах. Которые дают ему надежду. А еще и дурак Трамп.

Но все это риски. Поэтому на фоне идут понты (какие они непобедимы, лол), террор и раскачивание Украины изнутри.

Они через свои голоса, ботов и агентов обесценивают наши победы, террором и пропагандой пытаются подорвать веру в армию и государство, и ищут возможности как-то протиснуться.

И да, несмотря на то, что мы все подвержены риску, у нас несовершенное государство и не самые лучшие партнеры, мы должны правильно трактовать всю совокупность информации: Россия как никогда близка к поражению.

Собственно, поэтому и беснуются.

Собственно, поэтому будут угрожать и терроризировать. Да, Киеву сейчас приходится терпеть, как Лондону в 1944-1945 годах. Да, мы будем видеть все больше дезинформации и все больше призывов "сдаваться" на фоне террора.

О личности: Юрий Богданов Юрий Богданов — блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 году окончил Киевский национальный экономический университет.

