Почему РФ целенаправленно уничтожает культурное наследие Украины: Невзлин назвал причину

Леонид Невзлин
25 мая 2026, 19:10
Путин баллистическими ракетами пытается реализовать свою абсурдную концепцию "одного народа".
Удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Пока Россия продолжает массированные атаки на украинские города, под ударами попадают не только жилые кварталы и критическая инфраструктура, но и культурное наследие страны. Публицист и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что Кремль ведет войну не только против государства, но и украинской идентичности и исторической памяти. В своей колонке автор объясняет, почему удары по музеям, библиотекам и театрам являются частью более широкой стратегии давления и запугивания. Публикуем ключевые мнения автора.

Число погибших в результате ночного удара по Украине возросло до четырёх человек. Ещё около 100 человек пострадали от российского террора. В Киеве повреждены около 30 жилых домов. Отдельно стоит отметить, что путинские войска нанесли ущерб целому ряду культурных объектов столицы. Серьёзно пострадал Национальный музей "Чернобыль". Также были повреждены Национальная филармония Украины, Национальная музыкальная академия, Национальная библиотека, Киевская опера и многочисленные памятники архитектуры.

Министр культуры Татьяна Бережная сообщила, что по состоянию на сегодняшний день РФ уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры Украины. Справедливо отметив, что эта война направлена в том числе против украинской культуры и самой украинской идентичности.

Это не только тактика запугивания, призванная склонить к признанию территориальных потерь. Это ещё и попытка заставить украинцев отказаться от собственной истории и национального самосознания, признав себя подданными империи. Мы видим, что происходит на оккупированных территориях и как Москва пытается выжечь там всё украинское.

Путин баллистическими ракетами пытается реализовать свою абсурдную концепцию "одного народа". Но у него ничего не выходит, он бесится и подсчитывает разбитые НПЗ. Он сам загнал себя в угол и ищет выход через эскалацию. Но выйти он должен в камеру Слободана Милошевича, где ему самое место.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

война в Украине война России и Украины Леонид Невзлин
