Результат переговоров в Стамбуле: война с Россией продолжается, зрады не случилось

После переговоров должна уменьшиться интенсивность боевых действий на киевском и черниговском направлениях, но до подписания мирных договоренностей еще далеко / Reuters

В двух словах об итогах переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

Во-первых, ничего не подписали, поэтому все "зрады" неуместны. Ещё будет ни одна такая встреча. До подписания договоренностей ещё далеко.

Озвучены дальнейшие шаги и алгоритмы реализации возможных договоренностей.

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Во-вторых, единственный практический прогресс: уменьшение интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Враг понял, что быстро эти города окружить не получится. Взять – тем более.

Впрочем, эти резервы Россия наверняка перебросит на Донбасс в виде подкрепления, которое она отчаянно пытается найти.

Главную цель войны в Украине Шойгу обозначил как полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Так что теперь это подкрепление пойдёт туда.

При этом мы не сможем оказать столь необходимую там поддержку и деблокировать Мариуполь.

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Так что стратегически ещё большой вопрос, кто больше выиграл в военном плане.

Ну, а разговоры о встрече Путина с Зеленским даже комментировать не буду. Ее не будет, пока российская сторона не достигнет минимальных военных целей, которые могут оправдать начало войны.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета