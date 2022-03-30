УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Результат переговоров в Стамбуле: война с Россией продолжается, зрады не случилось

Максим Яли

эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

30 марта 2022, 06:37

Силы с киевского и черниговского направлений Россия перебросит на Донбасс в виде подкрепления, которое она отчаянно пытается найти.

Россия поняла, что не сможет взять Киев и Чернигов
После переговоров должна уменьшиться интенсивность боевых действий на киевском и черниговском направлениях, но до подписания мирных договоренностей еще далеко / Reuters

В двух словах об итогах переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

Во-первых, ничего не подписали, поэтому все "зрады" неуместны. Ещё будет ни одна такая встреча. До подписания договоренностей ещё далеко.

Озвучены дальнейшие шаги и алгоритмы реализации возможных договоренностей.

Читайте такжеНаживка для Путина: чем закончились переговоры в Стамбуле

Во-вторых, единственный практический прогресс: уменьшение интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Враг понял, что быстро эти города окружить не получится. Взять – тем более.

Впрочем, эти резервы Россия наверняка перебросит на Донбасс в виде подкрепления, которое она отчаянно пытается найти.

Главную цель войны в Украине Шойгу обозначил как полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Так что теперь это подкрепление пойдёт туда.

При этом мы не сможем оказать столь необходимую там поддержку и деблокировать Мариуполь.

Читайте такжеЗеленский сделал то, на что никогда не решится Путин: как украинский президент обскакал российского

Так что стратегически ещё большой вопрос, кто больше выиграл в военном плане.

Ну, а разговоры о встрече Путина с Зеленским даже комментировать не буду. Ее не будет, пока российская сторона не достигнет минимальных военных целей, которые могут оправдать начало войны.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

viber
война в Украине Стамбул вторжение России Максим Яли
Реклама
Популярное
Станет понятно, что Украина победила: астролог назвала сроки завершения войныСтанет понятно, что Украина победила: астролог назвала сроки завершения войны Львов в огне: оккупанты запустили ракеты по городу, много раненыхЛьвов в огне: оккупанты запустили ракеты по городу, много раненых Из элитной дивизии имени Дзержинского под Киевом сделали "винегрет": в РФ раскрыли деталиИз элитной дивизии имени Дзержинского под Киевом сделали "винегрет": в РФ раскрыли детали Оккупанты обстреляли Львов ракетами, город в дымуОккупанты обстреляли Львов ракетами, город в дыму Решение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции КиеваРешение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции Киева

Последние новости

07:07

Был "миротворцем" в Сирии и "освободителем" в Украине: ВСУ ликвидировали российского майора

06:45

Летальное оружие для Украины будут собирать по всему миру - Великобритания созывает конференцию

06:41

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2022: Стрельцам – перемены к лучшему, Козерогам – соперники

06:37

Результат переговоров в Стамбуле: война с Россией продолжается, зрады не случилосьмнение

06:05

Украина не стреляет по военным объектам на территории России: Арестович назвал причину

Реклама
05:38

Школьник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатилиВидео

05:21

"Быть русским - стыдно!": Горбунов показал, как сейчас относятся к россиянам за границейВидео

04:38

После провала своего первоначального плана блицкрига российские войска перешли к плану Б - Кислица

03:59

Дырки российского шоу-бизнеса: Полякова рассказала, как "похоронила" Гагарину и "голубей мира"Видео

03:45

В Белом доме назвали главное условие встречи Байдена с ПутинымВидео

02:57

"Трусы, предатели": сводный отряд ОМОНа из РФ отказался воевать в УкраинеВидео

02:49

"Обіцяй, ми побачимось після війни": Цибульская в ярких красках описала, каким видит мир в Украине

02:30

Врага отбросили назад: бойцы ВСУ показали освобождение Херсонской областиВидео

01:53

"Отвод войск" РФ: в Генштабе назвали вероятное направление нового удара врагаВидео

01:08

"Солдаты НАТО" и "украинские ДРГ": в соцсетях РФ паника после взрывов в БелгородеФотоВидео

00:51

Астролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в миреВидео

00:51

Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуВидео

00:50

Юрий Романенко. Стамбульское перемирие - почему это выгодно для УкраиныВидеоблоги

00:37

"Колонны горят": в ОП рассказали об отводе войск российских оккупантовВидео

00:32

"Быть русским - стыдно": Юрий Горбунов рассказал о коллективной вине всего российского народаВидео

Реклама
00:24

Россия может использовать в Украине отравляющее вещество - СНБО

00:23

Оставили умирать от холода и голода: найдены тела военных РФ без признаков ранений

00:00

Названа сумма убытков инфраструктуры за месяц войны в Украине

29 марта, вторник
23:57

РФ должна уйти из Украины: Зеленский назвал ключевое условие переговоровВидео

23:49

Самый вкусный весенний салат за 5 минут всего из двух ингредиентов: готовить очень простоВидео

23:46

РФ отвела войска от Киева для передислокации: Пентагон призывает не верить стране-агрессору

23:45

Переговоры с Россией: Зеленский высказался о возможности снятия санкций

23:41

Продолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страны

23:25

В Украине ударит жара +26: синоптики рассказали об аномалииВидео

23:19

"Покрошили" врага в воздухе: под Изюмом сбили истребитель-бомбардировщик и дрон РФ

23:17

Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев

23:01

Зеленский и Путин могут скоро встретиться - уже готовы документы - Подоляк

22:54

Хочет, но не может: в России попытались оправдать предательство Ани Лорак

22:33

Байден оценил переговоры Украины и России в Стамбуле

22:30

Демилитаризация России Точкой-У: в РФ взорвался склад боеприпасов, есть раненыеВидео

22:27

Решится ли Путина на ядерную войну: Арестович оценил главную угрозу РФВидео

22:05

Кубраков: Мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании

21:59

Начало конца: как подписание мирного соглашения с Украиной может убить режим Путинамнение

21:59

Арестович рассказал о планах России убить Зеленского

21:57

Под обломками разрушенного здания Николаевской ОГА нашли уже 12 погибших

Реклама
21:46

Планы Кремля потерпели крах, РФ боится привлекать к войне Беларусь - Арестович

21:46

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:17

Как Россия может стать гарантом безопасности Украины: разъяснение дипломата

21:10

Генерал США оценил силу разведки, и ответил, смогут ли ВСУ оттолкнуть российские силы на Востоке

21:05

Ядерная гарантия для Украины и Крым на повестке дня: ОП о прорыве на переговорах с РФВидео

20:38

Армия РФ перегруппировалась для наступления - ВСУ

20:33

Отступать или сложить оружие: Путин назвал условие "решения тяжелой ситуации" в МариуполеВидео

20:29

Провал блицкрига РФ: генерал США назвал ключевое условие победы УкраиныВидео

19:54

В Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова, подозреваемого в убийстве НемцоваВидео

19:49

Задолженность по зарплате: в Госспецсвязи предупреждают об опасных письмах

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять