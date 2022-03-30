Результат переговоров в Стамбуле: война с Россией продолжается, зрады не случилось

Силы с киевского и черниговского направлений Россия перебросит на Донбасс в виде подкрепления, которое она отчаянно пытается найти.
В двух словах об итогах переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле.
Во-первых, ничего не подписали, поэтому все "зрады" неуместны. Ещё будет ни одна такая встреча. До подписания договоренностей ещё далеко.
Озвучены дальнейшие шаги и алгоритмы реализации возможных договоренностей.
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Во-вторых, единственный практический прогресс: уменьшение интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Враг понял, что быстро эти города окружить не получится. Взять – тем более.
Впрочем, эти резервы Россия наверняка перебросит на Донбасс в виде подкрепления, которое она отчаянно пытается найти.
Главную цель войны в Украине Шойгу обозначил как полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Так что теперь это подкрепление пойдёт туда.
При этом мы не сможем оказать столь необходимую там поддержку и деблокировать Мариуполь.
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Так что стратегически ещё большой вопрос, кто больше выиграл в военном плане.
Ну, а разговоры о встрече Путина с Зеленским даже комментировать не буду. Ее не будет, пока российская сторона не достигнет минимальных военных целей, которые могут оправдать начало войны.
Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета