Революция 1917-го: что сломало Россию за три года войны

Революция началась с арестов офицеров действующей армии, разоружения полиции, всеобщего нигилизма под лозунгами "конец войне!", "мир народам!".

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Украинская демонстрация на Софиевской площади в Киеве 1 апреля 1917 года

2 августа (20 июля по старому стилю) 1914 года российский царь Николай II на Дворцовой площади Санкт-Петербурга объявил высочайший Манифест об объявлении войны Германии (на фото). Народ ликовал, везде было торжество, армия пополнилась миллионом мобилизованных добровольцев.

Лишь через три года, 2 (15) марта 1917 года российский царь Николай II отрекся от престола. Армия бунтовала, люди в столице голодали, аристократы были недовольны, демократы возмущались, леваки готовились взять власть в свои руки.

Как же так, всего за три года, имея самую большую армию в мире, опираясь на самые большие человеческие и материальные ресурсы, великая российская болотная империя не только проиграла войну, но и рассыпалась в прах?

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Причины были простые, очевидные - тупое военное командование, безразличное отношение к человеческим жизням, отсутствие демократических традиций и плюрализма - и, как следствие, отсутствие обратной связи, невозможность выпустить пар, недоступность царя, на которого влияло только ближайшее окружение, включая "заместителя царя" ненавистного Гришку Распутина.

Ну, и еще, конечно, немцы, которые умело воспользовались ситуацией, подогревали протестные настроения, субсидировали большевиков, разваливали изнутри российское государство и армию.

Революция началась с арестов офицеров действующей армии, разоружения полиции, всеобщего нигилизма под лозунгами "конец войне!", "мир народам!", "землю крестьянам!", "власть народу!", а закончилась немецкой оккупацией Украины, массовой мобилизацией в Красную армию, заградотрядами Троцкого, продразверсткой, экспроприацией, военно-полевыми судами Сталина, отравленными газами по приказу Тухачевского крестьянами, а впереди еще были Голодомор, жестокие репрессии тридцатых годов, ужасные жертвы Второй мировой войны.

За все надо платить. Дешево не откупитесь.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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