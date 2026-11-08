Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

"Решится ли Москва на этот раз": Невзлин - о "дружбе" РФ и Ирана

Леонид Невзлин
8 ноября 2026, 19:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Иран снова просит у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Иран реально готовился нанести удар баллистикой по Украине
Москва не раз отказывала Ирану в поставках оружия / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Иран снова хочет получить от России С-400, надеясь защитить своё небо от американских и израильских ударов. Москва годами отказывала Тегерану в поставках этих комплексов, но теперь ситуация может измениться: у Кремля появились новые стимулы укреплять военное сотрудничество с Ираном. Почему Путин может решиться на такую сделку, чем она грозит отношениям с США и есть ли у России ресурсы для помощи союзнику, анализирует Леонид Невзлин.

Иран снова просит у России зенитные ракетные комплексы С-400. По данным британской The Telegraph, Тегеран ведёт с Москвой переговоры о покупке одной из самых продвинутых систем ПВО в российском арсенале. Причина понятна: за восемь месяцев войны американские и израильские удары показали, насколько уязвимо иранское небо.

В последние дни это подтверждается регулярно: поступают сообщения об американских ударах по иранским объектам ПВО, в первую очередь на острове Кешм в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп называет их "небольшими" и хвастается, что очередную иранскую зенитную установку уничтожили "минут за 15, может, за пять". В Вашингтоне настаивают, что речь идёт об "оборонительных" ударах по системам, угрожающим американским самолётам, и война не возобновлялась.

видео дня

Параллельно катарские посредники продолжают переговоры с Тегераном. То есть американцы бомбят иранскую ПВО и одновременно ведут разговоры о мире, а Иран ведёт разговоры о мире и одновременно ищет в Москве средства, чтобы сбивать американские самолёты.

Однако кому как не иранцам знать, что переговоры можно вести бесконечно. Россия уже не раз отказывала Ирану в С-400: в 2019 году, по сообщениям СМИ, из-за отношений с Саудовской Аравией и Израилем, а позже из опасения обострить отношения с США. Сделка и сейчас не подтверждена. Но Кремль постепенно расширяет военную помощь Тегерану. В феврале Financial Times писала о сделке на 500 миллионов евро на поставку тысяч переносных зенитных ракет, американские СМИ сообщали о комплектующих для дронов, боеприпасах и спутниковых снимках.

Решится ли Москва на этот раз? Сейчас у Путина для этого больше стимулов, чем когда-либо. Отношения с Вашингтоном потеплели настолько, что Трамп сам публично уверяет, будто Россия Ирану почти не помогает. А каждый новый американский удар по Ирану делает Россию всё более нужным союзником для Тегерана.

Впрочем, Москве и самой нужны все средства ПВО, которые только можно использовать. И едва ли проблемы "младшего партнёра" для неё важнее собственных горящих НПЗ.

Источник

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Иран новости Ирана Леонид Невзлин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

19:29Война
Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

17:52Украина
Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:09Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

Последние новости

21:02

РФ атаковала дронами Кременчуг: горят дом и гостиница, есть пострадавший

21:01

Российская певица-путинистка поставила себе памятник у собственной могилы

20:27

В Киеве вводят новые схемы транспортного сообщения: как добраться между берегами

20:06

Удача выберет троих счастливчиков: кому откроются двери в новую жизнь

19:40

"Решится ли Москва на этот раз": Невзлин - о "дружбе" РФ и Иранамнение

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
19:29

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

19:26

Белье высохнет даже без отопления: одна хитрость работает безотказноВидео

18:44

Как хранить яблоки зимой, чтобы они не гнили и оставались хрустящими

18:39

Какие вещи не стоит стирать в горячей воде: они быстро потеряют цвет и формуВидео

Реклама
18:27

Автомобильный аккумулятор зимой: как обнаружить разряд до появления проблем с запуском

18:25

В Сенате сделали важное заявление о возобновлении военной помощи США Украине

17:52

Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

17:29

Бюджетный ремонт за копейки: как радикально преобразить старую кухонную плитку

17:09

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:08

Почему в Нидерландах не вешают шторы: причина кроется в давней традиции

16:48

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

16:27

У Трампа выдвинули новую идею насчет "большой сделки" с РФ: в WP узнали детали

16:20

Увидят ли украинцы доллар по 50 гривен: назван курс до конца 2026 года

16:19

Зачем бросать лимонную кожуру в мусорное ведро: простой бытовой секрет

15:58

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Реклама
15:41

Жирные пятна исчезнут еще до стирки: необычный способ спасти любимую одеждуВидео

15:14

ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

15:13

РФ выбрала тактику давления на Украину зимой: Буданов раскрыл замысел Москвы

14:48

Старая губка для посуды ещё пригодится — семь интересных способов использования

14:20

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

14:00

Селин Дион устроила рок-н-ролльное шоу на концерте Metallica

13:56

Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без светаФото

13:36

Трамп может усилить давление на Украину: The Guardian предупредила об опасном сценарии

13:27

Китайский гороскоп на завтра, 9 ноября: Тиграм - зов сердца, Петухам - прогресс

13:14

Гороскоп Таро на завтра 9 ноября: Овнам - начать заново, Львам - слушать интуицию

13:04

Тест на IQ: нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд

12:32

Звезда сериала "Во все тяжкие" покончил с собой: что он сделал

11:52

Свет выключают без очередей: в части Украины ввели аварийные отключения

11:44

Почему японцы не сливают воду из ванны сразу: объяснение необычной традиции

11:41

Как почистить москитную сетку, не снимая ее с окна: даже выходить не нужноВидео

11:34

Украину накроют дожди, мокрый снег и заморозки: когда погода резко изменится

11:24

Как запечь картофель с хрустящей корочкой: секреты шеф-поваров

11:11

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

11:08

Вселенная будет благосклонна к четырём знакам зодиака — ноябрь принесёт возможности

10:54

Плесень появляется из-за влажности: какое растение стоит поставить в ванной

Реклама
10:50

Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор

10:47

"Больше не смогу иметь детей": Федишин рассказала о своей трагедии

10:15

Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

10:07

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

09:27

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

08:54

Все изменится после 8 ноября: четыре знака китайского зодиака начнут новую жизнь

08:38

"Верните мои деньги!": банкоматы ПриватБанка начали "чудить" во время отключений

08:19

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

08:10

Онлайн-выборов не будет: Денисенко объяснил, зачем Зеленский о них заговорилмнение

07:56

Гороскоп на завтра, 9 ноября: Близнецам — успех, Водолеям — обида

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять