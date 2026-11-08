"Решится ли Москва на этот раз": Невзлин - о "дружбе" РФ и Ирана

Иран снова просит у России зенитные ракетные комплексы С-400.

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Москва не раз отказывала Ирану в поставках оружия / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Иран снова хочет получить от России С-400, надеясь защитить своё небо от американских и израильских ударов. Москва годами отказывала Тегерану в поставках этих комплексов, но теперь ситуация может измениться: у Кремля появились новые стимулы укреплять военное сотрудничество с Ираном. Почему Путин может решиться на такую сделку, чем она грозит отношениям с США и есть ли у России ресурсы для помощи союзнику, анализирует Леонид Невзлин.

Иран снова просит у России зенитные ракетные комплексы С-400. По данным британской The Telegraph, Тегеран ведёт с Москвой переговоры о покупке одной из самых продвинутых систем ПВО в российском арсенале. Причина понятна: за восемь месяцев войны американские и израильские удары показали, насколько уязвимо иранское небо.

В последние дни это подтверждается регулярно: поступают сообщения об американских ударах по иранским объектам ПВО, в первую очередь на острове Кешм в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп называет их "небольшими" и хвастается, что очередную иранскую зенитную установку уничтожили "минут за 15, может, за пять". В Вашингтоне настаивают, что речь идёт об "оборонительных" ударах по системам, угрожающим американским самолётам, и война не возобновлялась.

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Параллельно катарские посредники продолжают переговоры с Тегераном. То есть американцы бомбят иранскую ПВО и одновременно ведут разговоры о мире, а Иран ведёт разговоры о мире и одновременно ищет в Москве средства, чтобы сбивать американские самолёты.

Однако кому как не иранцам знать, что переговоры можно вести бесконечно. Россия уже не раз отказывала Ирану в С-400: в 2019 году, по сообщениям СМИ, из-за отношений с Саудовской Аравией и Израилем, а позже из опасения обострить отношения с США. Сделка и сейчас не подтверждена. Но Кремль постепенно расширяет военную помощь Тегерану. В феврале Financial Times писала о сделке на 500 миллионов евро на поставку тысяч переносных зенитных ракет, американские СМИ сообщали о комплектующих для дронов, боеприпасах и спутниковых снимках.

Решится ли Москва на этот раз? Сейчас у Путина для этого больше стимулов, чем когда-либо. Отношения с Вашингтоном потеплели настолько, что Трамп сам публично уверяет, будто Россия Ирану почти не помогает. А каждый новый американский удар по Ирану делает Россию всё более нужным союзником для Тегерана.

Впрочем, Москве и самой нужны все средства ПВО, которые только можно использовать. И едва ли проблемы "младшего партнёра" для неё важнее собственных горящих НПЗ.

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О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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