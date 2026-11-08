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Онлайн-выборов не будет: Денисенко объяснил, зачем Зеленский о них заговорил

Вадим Денисенко
8 ноября 2026, 08:10
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Политолог подчеркивает, что общество не верит в честность онлайн-голосования, а комиссия Рады почти за год не дала результатов по новому избирательному закону.
Онлайн-выборов не будет: Денисенко объяснил, зачем Зеленский о них заговорил
Выборы в Украине / Колаж: Главред, фото: скрин с YouTube, УНІАН

Политолог Вадим Денисенко считает, что слова Владимира Зеленского о возможных онлайн-выборах в интервью немецкому ZDF - не подготовленное заявление и не сигнал к голосованию. Автор объясняет, почему важно, кто задавал вопрос, зачем президент упомянул беженцев в Европе и переложил ответственность на Раду и почему общество не поверит в честность онлайн-голосования. Публикуем его размышления.

Выборы онлайн, которых не будет. Зачем Зеленский об этом заговорил?

В интервью немецкому телеканалу ZDF президент заявил: "Мы можем подумать об онлайн-выборах. Это, возможно, реально, но тогда парламент должен искать и найти решение".

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1. Начать нужно с того, что это не подготовленное заявление, а ответ на вопрос интервьюера. И здесь есть интересный аспект. Журналист, который брал интервью, - Ян Бёмерманн, один из самых влиятельных представителей политической сатиры в современной Германии. Но он не просто комик: его программы нередко становятся инструментом журналистских расследований и политических провокаций. Он скорее сатирик с журналистскими инструментами. В его послужном списке, помимо прочего, есть скандал с Эрдоганом, который вышел на межгосударственный уровень (тогда он в прямом эфире зачитал очень неприятное стихотворение об Эрдогане, а Турция выразила протест. После дипломатических дискуссий дело удалось замять).

2. Что касается выборов, то ведущий задал вопрос примерно такого содержания: "Что сказал бы сатирик, которым вы были раньше, о том, что украинцы сейчас не могут голосовать из-за действующего военного законодательства?". Зеленский игру не подхватил.

3. Из важных деталей ответа нужно обратить внимание на то, что Зеленский заявил не только о том, что сейчас офлайн не могут голосовать военные, но и о том, что не могут голосовать беженцы в Европе. С одной стороны, не упомянуть об этом почти невозможно, если ты даешь интервью в стране, где находится не менее миллиона беженцев. С другой - не нужно забывать о двух вещах: а) в политикуме есть молчаливый почти консенсус о невозможности организации полноценных выборов в ЕС; б) среди тех, кто остался в Украине, есть большая (возможно, даже доминирующая) прослойка тех, кто считает, что судьбу выборов должны решать те, кто живет здесь, а не те, кто уехал.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что никто не представляет себе электоральных настроений за границей. Никаких релевантных социологических опросов не было, и методологически провести их сверхсложно. Да и очень дорого.

4. Зеленский в ответе об онлайн-выборах четко дал пас в сторону ответственности Рады за принятие этого решения. Напомню, что в начале года в парламенте начала работу комиссия по новому избирательному закону, но почти за год работы результатов нет. И в вопросе онлайн-голосования, скорее всего, не будет. Общество не верит в честность такого голосования. А следовательно, провести его сейчас, даже если технически все будет готово, - это поставить под сомнение легитимность выборов. В конце концов, Зеленский сам сказал, что эти выборы могут сейчас расколоть общество.

5. В итоге имеем простую игру: президент говорит, что готов рассматривать разные возможности выборов, ведь понимает, что давление по этому вопросу может расти. Но вместе с тем ни о каких выборах речь сейчас вообще не идет.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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