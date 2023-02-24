Мо рф опубликовало сообщение, которое только подтверждает повышенные риски для Молдовы на ближайшее время.

Мо рф опубликовало сообщение, которое только подтверждает повышенные риски для Молдовы, говорит Коваленко/MFA_Ukraine, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Отсчёт для Молдовы?

Мо рф опубликовало сообщение, которое только подтверждает повышенные риски для Молдовы на ближайшее время. А именно, было сообщено, что ВСУ, якобы готовят провокацию для вторжения в Приднестровье! Провокацию будут осуществлять бойцы "Азова".

Кажется очередным шизофреническим бредом и так оно и есть, если бы не одно "НО".

видео дня

21 февраля 2022 россия имитировала "наступление" в количестве одной БМП-2 и одного БТР-70М и уничтожение их в районе населённого пункта Кузнецы, то есть, в 30 км от тогдашней линии соприкосновения.

Российские пропагандисты создали фейк о диверсионной группе ВСУ, которая была уничтожена, но трупы которой не были показаны, а уничтоженная техника была наспех и весьма некачественно покрашена в украинский пиксель. Да и БТР-70М на тот момент не стоял на вооружении ВСУ.

Но речь не о том фейке, а о том, что буквально через 48 часов началось вторжение в Украину. И тот факт, что сейчас мо рф вещает о некой провокации ВСУ, да ещё и упоминает демонизированный "Азов", наводит на мысль, что для Молдовы отсчёт мог начаться уже этим утром.

Но, сначала должна быть провокация, а потом уже действие. Поэтому, пока ожидаем очередного спектакля для омских и магаданских маргиналов, отвлекающихся от созерцания роста фекальных сталагмитов в своих подъездах подобными новостными шоу, а потом уже за развитием событий иного порядка.

Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников.

Источник