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Решение очевидное: почему в Украине следует ввести несколько уровней тревоги

Сергей Сидоренко
15 ноября 2023, 09:44
Пост о тревогах и МиГ-"тревогах", которые не приводят к ракетным пускам, но останавливают кучу процессов в Украине.
ATACMS, МиГ-31К
Цистерна ДТ на пуск МиГа - и Киев логистически разрывается на два берега / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Как думаете, как на них реагируют иностранцы, которые здесь работают?

Сегодня днем имел встречу с дипломатом одной западной страны (не могу конкретизировать). Прогудела тревога. А он, через некоторое время, получает сообщение: это МиГ, идти в убежище не надо.

Я спросил, мой собеседник говорит, что это у них протокол безопасности. Служба посольства смотрит, какой источник тревоги и дает рекомендацию. Так вот: по его словам, абсолютное большинство тревог за те месяцы, пока он здесь работает, получали маркировку "прямой опасности нет".

видео дня

Но были также те, что маркировались как реальные тревоги, когда дипломаты должны идти в хранилище. Но МиГи считаются теми, во время которых можно выходить и идти дальше, куда планировал.

Еще раз - это западный дипломат. От страны, для которой безопасность вовсе не пустой звук!

К сожалению, для КМВА и для украинской власти в целом - эта очевидная задача оказалась "очень сложная".

За 18 месяцев после начала большой войны, за 6 месяцев после того, как Patriot доказали способность защищать Киев даже от баллистики - власть продолжает даровать ему способность вести против Украины экономическую войну. Достаточно потратить цистерну ДТ на пуск МиГа - и Киев логистически разрывается на два берега, водители тратят не меньшее количество бензина в пробках, немало экономических агентов прекращают работу, у кого-то портится товар, у других срываются встречи, стресс, потеря нервных клеток и тому подобное.

Даже странно, что ЙР не использует этот для них и дорогой для нас рычаг еще чаще.

Хотя решение очевидно: ввести несколько уровней тревоги.

Это стало очевидно даже для помешанных на безопасности посольств, но не для нас.

И не говорите мне о том, что "да, все равно нет 101% процента гарантии; может же прилететь, а ты готов отвечать". Это - бред. Да, 101% % гарантии нет. Но его нет даже когда тревоги нет! В очередной раз доказано баллистикой по Киевщине на прошлых выходных. Напомню, тогда тревогу включили уже после того, как ПВО сбили тот Искандер. Поднимите руку, кто всегда без тревоги сидит в убежище в Киеве?

И тем более не говорите о том, что власть так беспокоится о людях и их безопасности, когда пускает МиГ-тревоги. Это еще больший бред. Единственное, к чему это приводит - это к тотальному игнорированию тревог. По меньшей мере в Киеве, но предполагаю, что не только. И тех тревог, которые ни о чем, и тех, которые реально несут угрозу.

Единственное, для чего они нужны - это для того, чтобы власть могла снять с себя ответственность. Получается типа такого: ваша безопасность нас не интересует, экономикой мы также не сильно переживаем, но мы не виноваты.

Знаю, что есть и рядовые люди, которые поддерживают подход "чем больше тревог, тем лучше" - но согласиться с этим не могу.

Я не знаю, реально ли поломать подход который есть сейчас, и ввести эти очевидные и давно перезревшие изменения. Но лучше сделать это поздно, чем никогда.

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МиГ-31
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