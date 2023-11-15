Решение очевидное: почему в Украине следует ввести несколько уровней тревоги

Как думаете, как на них реагируют иностранцы, которые здесь работают?
Сегодня днем имел встречу с дипломатом одной западной страны (не могу конкретизировать). Прогудела тревога. А он, через некоторое время, получает сообщение: это МиГ, идти в убежище не надо.
Я спросил, мой собеседник говорит, что это у них протокол безопасности. Служба посольства смотрит, какой источник тревоги и дает рекомендацию. Так вот: по его словам, абсолютное большинство тревог за те месяцы, пока он здесь работает, получали маркировку "прямой опасности нет".
Но были также те, что маркировались как реальные тревоги, когда дипломаты должны идти в хранилище. Но МиГи считаются теми, во время которых можно выходить и идти дальше, куда планировал.
Еще раз - это западный дипломат. От страны, для которой безопасность вовсе не пустой звук!
К сожалению, для КМВА и для украинской власти в целом - эта очевидная задача оказалась "очень сложная".
За 18 месяцев после начала большой войны, за 6 месяцев после того, как Patriot доказали способность защищать Киев даже от баллистики - власть продолжает даровать ему способность вести против Украины экономическую войну. Достаточно потратить цистерну ДТ на пуск МиГа - и Киев логистически разрывается на два берега, водители тратят не меньшее количество бензина в пробках, немало экономических агентов прекращают работу, у кого-то портится товар, у других срываются встречи, стресс, потеря нервных клеток и тому подобное.
Даже странно, что ЙР не использует этот для них и дорогой для нас рычаг еще чаще.
Хотя решение очевидно: ввести несколько уровней тревоги.
Это стало очевидно даже для помешанных на безопасности посольств, но не для нас.
И не говорите мне о том, что "да, все равно нет 101% процента гарантии; может же прилететь, а ты готов отвечать". Это - бред. Да, 101% % гарантии нет. Но его нет даже когда тревоги нет! В очередной раз доказано баллистикой по Киевщине на прошлых выходных. Напомню, тогда тревогу включили уже после того, как ПВО сбили тот Искандер. Поднимите руку, кто всегда без тревоги сидит в убежище в Киеве?
И тем более не говорите о том, что власть так беспокоится о людях и их безопасности, когда пускает МиГ-тревоги. Это еще больший бред. Единственное, к чему это приводит - это к тотальному игнорированию тревог. По меньшей мере в Киеве, но предполагаю, что не только. И тех тревог, которые ни о чем, и тех, которые реально несут угрозу.
Единственное, для чего они нужны - это для того, чтобы власть могла снять с себя ответственность. Получается типа такого: ваша безопасность нас не интересует, экономикой мы также не сильно переживаем, но мы не виноваты.
Знаю, что есть и рядовые люди, которые поддерживают подход "чем больше тревог, тем лучше" - но согласиться с этим не могу.
Я не знаю, реально ли поломать подход который есть сейчас, и ввести эти очевидные и давно перезревшие изменения. Но лучше сделать это поздно, чем никогда.